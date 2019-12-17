 Швейцарській компанії погрожують санкціями за ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2019

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Новини

Швейцарській компанії погрожують санкціями за "Північний потік-2"

Американські сенатори попередили швейцарські компанію Allseas про санкції, які загрожують їй, якщо вона не припинить свою участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Судно компанії Allseas

Судно компанії Allseas

Американські сенатори-республіканці Тед Круз та Рон Джонсон попередили швейцарську компанію Allseas про можливі санкції, якщо та й надалі братиме участь у проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2". "Ми розуміємо, що російский уряд платить Allseas значні кошти за завершення будівництва газогону", - йдеться в листі сенаторів керівнику швейцарської компанії, опублікованому в четвер, 19 грудня. Однак якщо компанія продовжить роботу "хоча б один день" після підписання американського закону про санкції, Allseas може зіштовхнутися і "потенційно руйнівними юридичними та економічними санкціями".

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Штрафні заходи, прописані в американському законі про захист енергетичної безпеки Європи, спрямовані на компанії-оператори суден, які прокладають через Балтійське море труби для "Північного потоку-2". У листі сенатори посилаються на те, що Allseas використовує щонайменше одне судно для укладення таких труб. Політики нагадують, що особи, які надають свої судна для будівництва "Північного потоку-2", будуть піддані санкціям: їм, зокрема, буде заборонений в'їзд до США, а будь-яка їхня власність на території країни, буде заморожена. Це може вплинути на активи Allseas у Техасі, а також на судна компанії, які перебувають у територіальних водах США.

Нагадаємо, що метою санкцій є перешкодити завершенню будівництва "Північного потоку-2". Конгрес вже схвалив відповідний законопроект. Очікують, що президент США Дональд Трамп найближчим часом його підпише.

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Санкціям США щодо "Північного потоку-2" таки бути? (12.12.2019)

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