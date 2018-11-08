 Швейцарський суд заборонив Nord Stream та Nord Stream 2 платити ″Газпрому″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2018

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Новини

Швейцарський суд заборонив Nord Stream та Nord Stream 2 платити "Газпрому"

В рамках судової справи української компанії "Нафтогаз" проти російського "Газпрому" суд у Швейцарії заборонив Nord Stream та Nord Stream 2 платити російському газовому монополісту.

Головний офіс Газпрому у Москві

Головний офіс "Газпрому" у Москві

Суд у Швейцарії заборонив компаніям Nord Stream AG (власник газопроводу "Північний потік") і Nord Stream 2 AG (оператор будівництва "Північного потоку-2") здійснювати будь-які виплати російському газовому монополісту "Газпром". Про це російська компанія повідомила у п'ятницю, 9 листопада, в проспекті до випуску єврооблігацій.

Рішення прийнято як тимчасовий захід у відповідь на позов української компанії "Нафтогаз". В результаті судового рішення "всі виплати від цих компаній" Газпрому "спрямовуються до швейцарських приставів", ідеться в документі.

Після багаторічної судової тяганини в лютому 2018 року "Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. З урахуванням боргу української компанії перед російською "Газпром" має сплатити українській компанії 2,6 мільярда доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. 

Російська компанія наразі уникає виплат, тож "Нафтогаз" намагається досягти примусового стягнення коштів "Газпрому" в низці європейьких країн. Зокрема, були арештовані активи росіян у Великобританії та Нідерландах.

Два позови - одна справа

Водночас арбітражний інститут торгової палати Стокгольма об'єднав в одну справу позов "Газпрому" про розірвання транзитного контракту через Україну і позов "Нафтогазу України" про перегляд тарифу на транзит. Українська компанія вимагає від російського монополіста додаткову плату за транзит газу з 18 березня 2018 по 31 грудня 2019 року, коли спливає термін дії чинної угоди. Як повідомляв раніше головний виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, претензії української сторони до російської за чотири місяці збільшилися до понад 12 мільярдів доларів - з урахуванням відсотків.

DW.COM

Німецькі експерти вперше детально проаналізували погрозу Вашингтона запровадити санкції проти проекту "Газпрома" і дедалі більшу конкуренцію США і Росії на газовому ринку Європи. (26.09.2018)

Українське міністерство фінансів склало перелік основних фіскальних ризиків, серед яких реалізація проекту "Північний потік-2", податкова реформа в США та поновлення активних бойових дій на Донбасі. (26.09.2018)

Тим часом міністр енергетики США Рік Перрі повідомив, що ще досі існує можливість застосування американських санкцій щодо газогону "Північний потік -2", яким має об'єднати Росію та Німеччино дном Балтійського моря. "Я не бачило жодних сигналів, що ми могли б підтримати Nord Stream 2", - заявив він, передає агенція Reuters.

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