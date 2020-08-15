"Шахтар" у півфіналі Ліги Європи розгромно програв міланському "Інтеру"

Донецький "Шахтар" не зміг пробитися до фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2019/20 років. У півфінальному матчі ввечері у понеділок, 17 серпня, гірники поступилися міланському "Інтеру" з розгромним рахунком 0:5. Матч проходив у німецькому Дюссельдорфі за порожніх трибун.

До першого голу у ворота "Шахтаря" на 19-ій хвилині матчу призвела помилка голкіпера донеччан Андрія П'ятова, який невдало вибив м'яч. Його підхопив півзахисник міланського клубу Ніколо Барелла, флангову передачу якого ударом головою замкнув аргентинський нападник "Інтера" Лаутаро Мартінес.

Попри значну перевагу у володіння м'ячем, гравці "Шахтаря" не могли пройти добре організовану оборону італійського клубу. Чи не єдиним небезпечним моментом гірників у першому таймі став удар півзахисника донеччан Маркоса Антоніо з-за меж штрафного майданчика на 44-ій хвилині.

Найреальнішу нагоду забити м'яч у ворота "Інтера" у матчі гравці "Шахтаря" створили на 62-ій хвилині, коли після флангової передачі Миколи Матвієнка з близької відстані головою пробивав Жуніор Мораес, однак воротар міланського клубу Самір Ханданович зреагував на удар.

А вже на 64-ій хвилині "Інтер" забив другий гол у ворота П'ятова: Даніло Д'Амброзіо після розіграшу кутового влучно пробив головою, вбивши фактично інтригу в матчі. Згодом Лаутаро Мартінес на 74-ій хвилині та Ромелу Лукаку на 78-ій та 84-ій довели рахунок до розгромного - 5:0 на користь "Інтера".

Ромелу Лукаку забив два м'ячі у ворота "Шахтаря"

У фіналі міланський клуб 21 серпня у Кельні зіграє з іспанською "Севільєю", яка днем раніше перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

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Новий формат через коронавірус

Цього року через пандемію коронавірусної інфекції УЄФА змушена була змінити формат проведення заключних матчів єврокубків: матчі Ліги Європи, починаючи зі стадії чвертьфіналів, проходять у розташованих неподалік містах в землі Північний Рейн-Вестфалія, а матчі Ліги чемпіонів - у Лісабоні.

У головному клубному турнірі Європи у півфінали, які відбудуться 18-го та 19-го серпня, вийшли дві німецькі команди: "РБ Лейпциг" зіграє ввечері у вівторок з паризьким "Парі Сен-Жермен", а мюнхенська "Баварія", яка розтрощила у чвертьфіналі каталонську "Барселону", визначить другого фіналіста у матчі з "Олімпіком" з Ліона.