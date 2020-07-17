 Шарль Мішель запропонував компроміс щодо антикризового фонду ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Шарль Мішель запропонував компроміс щодо антикризового фонду ЄС

З пакета для відновлення економіки ЄС після коронавірусної кризи 450 мільярдів євро мають бути виплачені в якості грантів, які не потрібно повертати, а ще 300 мільярдів євро складуть кредити, пропонує Шарль Мішель.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель представив компромісну пропозицію щодо фонду відновлення економіки Євросоюзу після пандемії COVID-19. Про це він заявив у суботу, 18 липня, після того як учасники саміту Євросоюзу не змогли дійти згоди з цього питання.

Шарль Мішель підтримав запропонований Єврокомісією обсяг фонду - 750 мільярдів євро, однак запропонував скорегувати його можливе наповнення. Він пропонує, щоб 450 мільярдів євро були виплачені в якості грантів, які державам-одержувачам не потрібно буде повертати Брюсселю. Решта 300 мільярдів складуть кредити.

Раніше відповідні суми становили 500 мільярдів та 250 мільярдів євро. Це корегування, як відзначають оглядачі, є поступкою так званій "економній четвірці", до складу якої входять Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція. Вони наполягали на тому, що загальна сума повинна складатися переважно з позик.

Нідерландські дипломати вже відреагували позитивно на запропоновані зміни, назвавши їх "серйозним кроком в правильному напрямку". Проте, залишаються розбіжності щодо розподілу коштів і контролю за витратами.

Дивитись відео 25:43

Як коронавірус ледь не посварив французів і німців - "Європа у фокусі" (15.06.2020)

Також за темою

Belgien Brüssel EU-Gipfel | Sitzungssaal

Саміт під час пандемії, або Як у ЄС ділять 1,8 трильйона євро 17.07.2020

Лідери країн ЄС зібралися на саміт у Брюсселі, аби погодити бюджет Євросоюзу та заходи для відновлення економіки. Репортаж DW про особливі заходи проти коронавірусу та чому саміт може завершитися без результату.

Реклама

Докладно

Саміт із дотриманням дистанції: у Брюсселі зустрічаються лідери країн ЄС

Саміт під час пандемії: як у ЄС ділять 1,8 трильйона євро

Репортаж DW про особливі заходи проти коронавірусу на саміті та чому зустріч може завершитися без результату.  

Новий глава НБУ Кирило Шевченко

МВФ сподівається на незалежність НБУ з новим главою

МВФ привітав призначення Кирила Шевченка на посаду глави НБУ. Фонд сподівається, що він збереже незалежність банку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  