Шарль Мішель запропонував компроміс щодо антикризового фонду ЄС

Президент Європейської Ради Шарль Мішель представив компромісну пропозицію щодо фонду відновлення економіки Євросоюзу після пандемії COVID-19. Про це він заявив у суботу, 18 липня, після того як учасники саміту Євросоюзу не змогли дійти згоди з цього питання.

Шарль Мішель підтримав запропонований Єврокомісією обсяг фонду - 750 мільярдів євро, однак запропонував скорегувати його можливе наповнення. Він пропонує, щоб 450 мільярдів євро були виплачені в якості грантів, які державам-одержувачам не потрібно буде повертати Брюсселю. Решта 300 мільярдів складуть кредити.

Раніше відповідні суми становили 500 мільярдів та 250 мільярдів євро. Це корегування, як відзначають оглядачі, є поступкою так званій "економній четвірці", до складу якої входять Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція. Вони наполягали на тому, що загальна сума повинна складатися переважно з позик.

Нідерландські дипломати вже відреагували позитивно на запропоновані зміни, назвавши їх "серйозним кроком в правильному напрямку". Проте, залишаються розбіжності щодо розподілу коштів і контролю за витратами.