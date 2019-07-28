 Чотирьом суддям у справі ОАСК вислали повістки до ГПУ для вручення підозр | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2019

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Чотирьом суддям у справі ОАСК вислали повістки до ГПУ для вручення підозр

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що чотирьох суддів у справі Окружного адмінсуду Києва викликають 2 серпня в Генпрокуратуру для вручення підозр.

Юрій Луценко повідомив про виклик до ГПУ чотирьох суддів ОАСК

Юрій Луценко повідомив про виклик до ГПУ чотирьох суддів ОАСК

Генеральна прокуратура України (ГПУ) відправила повістки на 2 серпня для вручення підозр чотирьом суддям Окружного адміністративного суду Києва через ймовірне втручання в діяльність держорганів. Про це у вівторок, 30 липня, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко. "Щодо справи ОАСК-2. Заступник генпрокурора заслухав матеріали справи. Повістки чотирьом суддям на п'ятницю, 2 серпня, для вручення підозр - вислані", - написав він на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. 

Згідно з повістками, оприлюдненими на сайті Генпрокуратури, 2 серпня до ГПУ для вручення письмового повідомлення про підозру і допиту як підозрюваних у кримінальному провадженні викликають голову ОАСК Павла Вовка, суддів ОАСК Євгенія Аблова та Ігоря Погрібніченка, а також суддю Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітка.

Напередодні Луценко анонсував, що заступник генпрокурора 30 липня збере нараду для заслуховування доказів у справі  "Жодних сантиментів до фігурантів розмов у нас немає. Якщо мій заступник, або з 1 серпня я сам отримаємо всі необхідні доказові матеріали слідства і повні протоколи запущених НАБУ в ефір протоколів несгласних слідчих (розшукових) дій - підозра буде підписана". При цьому і сам Луценко, і його речниця Лариса Сарган стверджували, що спрямований на підпис текст підозри не підкріплений доказами.

Тим часом в Окружному адмінсуді Києва сумніваються в юридичній перспективі цієї справи. Про це агентству "Українські новини" 30 липня повідомив голова суду Павло Вовк. "Ця справа не має жодної юридичної перспективи. Чому? Купа порушень. Кодекс не дозволяє НАБУ і ГПУ діяти так, як вони це зробили. Щоб все було юридично грамотно, потрібно було йти іншим шляхом, але я не хочу підказувати як. Для мене єдина інтрига - коли це все розвалиться. З юридичної точки зору для нас краще пред'явлення підозр. Це наділяє нас певним статусом, який дасть можливість захиститися", - сказав Вовк. Він додав, що судді готові до вручення підозр.

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Генпрокурор України Юрій Луценко запевнив, що підпише підозри щодо суддів Окружного адмінсуду Києва, якщо отримає необхідні доказові матеріали. При цьому він різко розкритикував дії свого підлеглого Сергія Горбатюка. (29.07.2019)

За даними відомства, слідчі дії відбуваються в межах розслідування можливого вчинення злочинів головою та окремими суддями адмінсуду. (26.07.2019)

Нагадаємо, 26 липня детективи НАБУ та співробітники управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки в приміщенні Окружного адміністративного суду Києва. Керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник пояснили, що обшуки провели у зв'язку з підозрою втручання керівництва цього суду в роботу держорганів, зокрема, Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Прокурори підготували підозри чотирьом суддям ОАСК.

За версією слідства, в ручному режимі ухвалювалися рішення про звільнення деяких членів ВККС і призначення інших, попри те, що "нібито організовувалися конкурси". Згідно з інформацією, оприлюдненою у відеоролику на пресконференції, голова ОАСК Павло Вовк чинив штучні перешкоди в роботі окремих членів ВККС, організувавши подання позовних заяв проти них у своєму ж суді. Також він організував перезавантаження комісії шляхом виключення з її складу непідконтрольних членів і введення туди лояльних йому людей. 

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