Чотирьом суддям у справі ОАСК вислали повістки до ГПУ для вручення підозр

Генеральна прокуратура України (ГПУ) відправила повістки на 2 серпня для вручення підозр чотирьом суддям Окружного адміністративного суду Києва через ймовірне втручання в діяльність держорганів. Про це у вівторок, 30 липня, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко. "Щодо справи ОАСК-2. Заступник генпрокурора заслухав матеріали справи. Повістки чотирьом суддям на п'ятницю, 2 серпня, для вручення підозр - вислані", - написав він на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Згідно з повістками, оприлюдненими на сайті Генпрокуратури, 2 серпня до ГПУ для вручення письмового повідомлення про підозру і допиту як підозрюваних у кримінальному провадженні викликають голову ОАСК Павла Вовка, суддів ОАСК Євгенія Аблова та Ігоря Погрібніченка, а також суддю Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітка.

Напередодні Луценко анонсував, що заступник генпрокурора 30 липня збере нараду для заслуховування доказів у справі "Жодних сантиментів до фігурантів розмов у нас немає. Якщо мій заступник, або з 1 серпня я сам отримаємо всі необхідні доказові матеріали слідства і повні протоколи запущених НАБУ в ефір протоколів несгласних слідчих (розшукових) дій - підозра буде підписана". При цьому і сам Луценко, і його речниця Лариса Сарган стверджували, що спрямований на підпис текст підозри не підкріплений доказами.

Тим часом в Окружному адмінсуді Києва сумніваються в юридичній перспективі цієї справи. Про це агентству "Українські новини" 30 липня повідомив голова суду Павло Вовк. "Ця справа не має жодної юридичної перспективи. Чому? Купа порушень. Кодекс не дозволяє НАБУ і ГПУ діяти так, як вони це зробили. Щоб все було юридично грамотно, потрібно було йти іншим шляхом, але я не хочу підказувати як. Для мене єдина інтрига - коли це все розвалиться. З юридичної точки зору для нас краще пред'явлення підозр. Це наділяє нас певним статусом, який дасть можливість захиститися", - сказав Вовк. Він додав, що судді готові до вручення підозр.

Нагадаємо, 26 липня детективи НАБУ та співробітники управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки в приміщенні Окружного адміністративного суду Києва. Керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник пояснили, що обшуки провели у зв'язку з підозрою втручання керівництва цього суду в роботу держорганів, зокрема, Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Прокурори підготували підозри чотирьом суддям ОАСК.

За версією слідства, в ручному режимі ухвалювалися рішення про звільнення деяких членів ВККС і призначення інших, попри те, що "нібито організовувалися конкурси". Згідно з інформацією, оприлюдненою у відеоролику на пресконференції, голова ОАСК Павло Вовк чинив штучні перешкоди в роботі окремих членів ВККС, організувавши подання позовних заяв проти них у своєму ж суді. Також він організував перезавантаження комісії шляхом виключення з її складу непідконтрольних членів і введення туди лояльних йому людей.