Чорногорія - країна в південно-східній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чорнобиль".

Чорногорія є парламентською республікою. Столиця Чорногорії - місто Подгориця. Населення Чорногорії становить близько 620 тисяч осіб. Чорногорія має вихід до Адріатичного моря. Чорногорія є кандидатом на вступ до Європейського Союзу. 2017 року Чорногорія набула членства в НАТО. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.