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Чорногорія

Чорногорія - країна в південно-східній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чорнобиль".

Чорногорія є парламентською республікою. Столиця Чорногорії - місто Подгориця. Населення Чорногорії становить близько 620 тисяч осіб. Чорногорія має вихід до Адріатичного моря. Чорногорія є кандидатом на вступ до Європейського Союзу. 2017 року Чорногорія набула членства в НАТО. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ФРН і Австрія хочуть прискореного вступу балканських країн до ЄС

ФРН і Австрія хочуть прискореного вступу балканських країн до ЄС 01.04.2022

Через війну Росії проти України Берлін і Відень підтримали якнайшвидший вступ країн Західних Балкан до Євросоюзу.
Кіпр та Чорногорія запровадили жорсткіші умови в'їзду через COVID-19

Кіпр та Чорногорія запровадили жорсткіші умови в'їзду через COVID-19 02.01.2022

Відсьогодні для в'їзду в Чорногорію потрібні і підтвердження вакцинації, і негативний результат тесту на коронавірус. Кіпр своєю чергою вимагатиме від подорожуючих тестуватися на COVID-19 тричі.
У списку власників золотих паспортів Чорногорії є українці

У списку власників "золотих паспортів" Чорногорії є українці 13.10.2021

Влада у Подгориці оприлюднила імена власників "золотих паспортів", які отримали громадянство Чорногорії в обмін на придбання нерухомості.

У Чорногорії поліція розігнала протест проти Сербської православної церкви

У Чорногорії поліція розігнала протест проти Сербської православної церкви 05.09.2021

Чорногорська поліція розчистила барикади, які звели учасники протесту проти інтронізації єпископа Сербської православної церкви, митрополита Йоаникія.
Дорога в нікуди. Як Чорногорія опинилася в борговій кабалі Китаю

Дорога в нікуди. Як Чорногорія опинилася в борговій кабалі Китаю 09.07.2021

Приклад Чорногорії демонструє, яку небезпеку можуть ховати доступні кредити з Китаю. Країна позичила в КНР майже мільярд доларів на будівництво дороги. Нині у неї немає ані дороги, ані грошей на повернення кредиту.
Смертельно небезпечний шлях до Європи (відео)

Смертельно небезпечний шлях до Європи (відео) 15.12.2020

Чому у Чорногорії затуляють рота журналістам. Чому британці занедбують свої сади. Неповнолітні заробітчани в Туреччині. Туристична принада іспанської Сеговії обурює католиків.
Сербія передумала висилати посла Чорногорії

Сербія передумала висилати посла Чорногорії 30.11.2020

Белград переглянув рішення про висилку чорногорського посла за принципом взаємності. Раніше Чорногорія оголосила сербського посла персоною нон грата за його слова про об'єднання країн у 1918 році.
Сербія і Чорногорія оголосили про взаємну висилку послів

Сербія і Чорногорія оголосили про взаємну висилку послів 29.11.2020

МЗС Чорногорії пояснило висилку посла Сербії в Подгориці втручанням дипломата у внутрішні справи країни. Белград у відповідь наказав керівникові чорногорської дипломатичної місії покинути країну.
Партія президента Чорногорії випереджає на виборах проросійську коаліцію

Партія президента Чорногорії випереджає на виборах проросійську коаліцію 31.08.2020

Демократична партія соціалістів Чорногорії, за прогнозами, може отримати лише 30 місць у парламенті. Експерти пов'язують слабкий результат партії президента зі спірним законом про віросповідання.
ЄС знову обмежить в'їзд для жителів Сербії і Чорногорії

ЄС знову обмежить в'їзд для жителів Сербії і Чорногорії 14.07.2020

Країни ЄС відновлюють обмеження на в'їзд для жителів Сербії і Чорногорії через пандемію COVID-19. Причина - зростання кількості інфікованих коронавірусом в обох країнах.
Коронавірус зафіксували в усіх штатах США та країнах Європи

Коронавірус зафіксували в усіх штатах США та країнах Європи 18.03.2020

Кількість заражень коронавірусом у США перевищила 5,7 тисяч людей, з них померли 112 осіб. Також новий вірус вперше виявили у Чорногорії. Вона була останньою європейською країною, де досі не було зафіксовано коронавірус.
У Чорногорії затримали опозиціонерів через безлади у парламенті

У Чорногорії затримали опозиціонерів через безлади у парламенті 27.12.2019

Ухвалення нового закону про релігійні об'єднання спричинило безлади в парламенті Чорногорії, які влаштували прибічники Сербської православної церкви.
Хто (не)задоволений владою у Польщі - Європа у фокусі (відео)

Хто (не)задоволений владою у Польщі - "Європа у фокусі" (відео) 08.10.2019

Чорногорія: чому місцеві проти круїзних лайнерів? Італія: румуни у пошуках роботи. Норвегія: як стати справжнім вікінгом? Греція: на острові Самос сваряться через біженців.

Польща: хто проти нової диктатури? - "Європа у фокусі" (07.10.2019) 07.10.2019

Греція: на острові Самос сваряться через біженців. Чорногорія: чому місцеві проти круїзних лайнерів? Італія: румуни у пошуках роботи. Норвегія: як стати справжнім вікінгом?
Чорногорія мусить обирати між туристами та довкіллям? (відео)

Чорногорія мусить обирати між туристами та довкіллям? (відео) 11.07.2019

Навала туристів приносить Чорногорії гроші, але й руйнує довкілля. Особливо, якщо йдеться про тисячі людей на круїзних лайнерах, що запливають у чорногорський Котор. Рибалки нарікають: їхні вилови тануть на очах.

Чорногорія потерпає від навали туристів (11.07.2019) 11.07.2019

Навала туристів приносять Чорногорії гроші, але й руйнують довкілля. Особливо, якщо йдеться про тисячі людей на круїзних лайнерах, що запливають у чорногорський Котор. Рибалки нарікають: їхні вилови тануть на очах.

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