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Чорнобиль

Чорнобиль - місто на півночі України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чорнобиль".

Поблизу Чорнобиля розташована Чорнобильська АЕС, на якій 1986 року сталася ядерна аварія. Внаслідок аварії в довкілля потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Довелось повністю евакуювати населення всіх населених пунктів в радіусі 30 кілометрів навколо ЧАЕС, в тому числі й населення Чорнобиля. Радіоактивна хмара пройшла не лише над європейською частиною СРСР, але й більшою частиною Європи. Чорнобильська катастрофа вважається однією з найбільших техногенних катастроф у світі за кількістю загиблих та потерпілих, а також за рівнем завданої екологічної та економічної шкоди. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Газпром: Припинено газопостачання до Болгарії та Польщі

"Газпром": Припинено газопостачання до Болгарії та Польщі 27.04.2022

63-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями першої половини середи, 27 квітня.
Зеленський: РФ створила найбільші загрози ядерній безпеці з 1986

Зеленський: РФ створила найбільші загрози ядерній безпеці з 1986 26.04.2022

У річницю Чорнобильської трагедії три запущені Росією ракети пролетіли над блоками трьох українських АЕС. Україна вимагає глобального контролю за ядерними технологіями РФ.
Як у Німеччині демонтують АЕС (відео)

Як у Німеччині демонтують АЕС (відео) 28.12.2021

Коли будували перші АЕС, ніхто не замислювався над тим, що з ними робитимуть, коли спливе час експлуатації. Демонтаж атомних електростанцій - вкрай копіткий і довготривалий процес. Дивіться, як це роблять у Німеччині.

Чорнобиль очистять... гриби? (відео)

Чорнобиль очистять... гриби? (відео) 16.11.2021

Гриби можуть допомогти очистити землю від нафтового та пластикового забруднення. Ними також можна обробляти ґрунти, забруднені радіоактивними елементами, як у Чорнобилі. Які такі магічні властивості мають гриби?

Велотури по Чорнобилю - новий вид туризму у зоні відчуження (17.09.2021) 17.09.2021

Проїхатися на велосипеді… Чорнобильською зоною. Віднедавна такі велотури пропонують для відвідин зони відчуження і Біосферного заповідника. А ви би поїхали?
Експерти з ФРН виміряють радіацію навколо Чорнобильської АЕС

Експерти з ФРН виміряють радіацію навколо Чорнобильської АЕС 03.09.2021

Німецькі фахівці на запрошення України складуть оновлену карту радіаційних показників в зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС.
Кордон України з Білоруссю: чи є загроза з того боку (відео)

Кордон України з Білоруссю: чи є загроза з того боку (відео) 29.06.2021

Зближення Мінська з Москвою створює серйозні небезпеки на окремих ділянках кордону України з Білоруссю. Знімальна група DW провела з прикордонниками цілий день, аби з’ясувати, чи безпечна ситуація там.

Потенційна загроза з Білорусі: як охороняють кордон на воді та біля Чорнобильської зони (29.06.2021) 29.06.2021

Знімальна група DW провела з прикордонниками Житомирського загону цілий день, аби з’ясувати, наскільки безпечна ситуація на українсько-білоруському кордоні.

Солістка GO_A Катерина Павленко про "Євробачення", український фольклор та фанатів з Росії (07.05.2021) 07.05.2021

Солістка українського гурту GO_A перед поїздкою на "Євробачення" до Роттердаму поспілкувалася з DW про виступи на фронті, фанатів з РФ та те, що поєднує пісню "Шум", яку везуть на пісенний конкурс, з Чорнобильською катастрофою.
Породжені Чорнобилем міфи: що правда, а що ні

Породжені Чорнобилем міфи: що правда, а що ні 26.04.2021

35 років минуло від Чорнобильської атомної катастрофи. Те, що сталося на ЧАЕС 26 квітня 1986 року, давно не таємниця. А втім, навколо Чорнобиля досі багато міфів. DW перевірила деякі з них.
СБУ оприлюднила секретні документи щодо аварії на ЧАЕС

СБУ оприлюднила секретні документи щодо аварії на ЧАЕС 26.04.2021

В оприлюднених документах є свідчення того, що аварії на ЧАЕС ставалися і до 26 квітня 1986 року. Серед матеріалів - найперша доповідь про вибух від директора ЧАЕС і переговори операторів станції.

Таємний музей Чорнобиля: "Притулок самотнього дозиметриста" біля зони відчуження (26.04.2021) 26.04.2021

У "Притулку самотнього дозиметриста" на кордоні із зоною відчуження немає кітчу, притаманного масовому чорнобильському туризму. Натомість тут можна побачити побут ліквідаторів-дозиметристів та помацати реакторний графіт.
Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео)

Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео) 26.04.2021

Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. А для мародерів - невичерпне джерело металобрухту. У чому полягає "чорнобильська магія"?

Дзвінок у 1986: очевидці розповідають свої спогади про трагедію на ЧАЕС (23.04.2021) 26.04.2021

Що відчували ті, на чиєму весіллі гості втрачали свідомість через радіацію? Як це - пролітати над зруйнованим реактором атомної електростанції? Чи лікувати перших жертв Чорнобильської трагедії? Проєкт "Дзвінок у 1986" зібрав емоційні історії очевидців катастрофи на ЧАЕС. Почути правду з перших вуст тепер можна й онлайн.

Чорнобиль: радіоактивний смітник, туристичний магніт чи джерело натхнення? (26.04.2021) 26.04.2021

Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. Для науковців - дослідницький майданчик. Письменник Маркіян Камиш відкрив літературний потенціал закритої території розміром з Люксембург.

Атомна енергетика може врятувати клімат? (11.03.2021) 11.03.2021

АЕС - "зелені" виробники електроенергії, бо не виділяють вуглекислий газ. Таку думку відстоюють прихильники атомної енергетики. Чи справді це так? Дивіться у поясненні DW.

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