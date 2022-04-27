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Чорнобиль - місто на півночі України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чорнобиль".
Поблизу Чорнобиля розташована Чорнобильська АЕС, на якій 1986 року сталася ядерна аварія. Внаслідок аварії в довкілля потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Довелось повністю евакуювати населення всіх населених пунктів в радіусі 30 кілометрів навколо ЧАЕС, в тому числі й населення Чорнобиля. Радіоактивна хмара пройшла не лише над європейською частиною СРСР, але й більшою частиною Європи. Чорнобильська катастрофа вважається однією з найбільших техногенних катастроф у світі за кількістю загиблих та потерпілих, а також за рівнем завданої екологічної та економічної шкоди. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Солістка українського гурту GO_A перед поїздкою на "Євробачення" до Роттердаму поспілкувалася з DW про виступи на фронті, фанатів з РФ та те, що поєднує пісню "Шум", яку везуть на пісенний конкурс, з Чорнобильською катастрофою.
У "Притулку самотнього дозиметриста" на кордоні із зоною відчуження немає кітчу, притаманного масовому чорнобильському туризму. Натомість тут можна побачити побут ліквідаторів-дозиметристів та помацати реакторний графіт.
Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. А для мародерів - невичерпне джерело металобрухту. У чому полягає "чорнобильська магія"?
Що відчували ті, на чиєму весіллі гості втрачали свідомість через радіацію? Як це - пролітати над зруйнованим реактором атомної електростанції? Чи лікувати перших жертв Чорнобильської трагедії? Проєкт "Дзвінок у 1986" зібрав емоційні історії очевидців катастрофи на ЧАЕС. Почути правду з перших вуст тепер можна й онлайн.
Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. Для науковців - дослідницький майданчик. Письменник Маркіян Камиш відкрив літературний потенціал закритої території розміром з Люксембург.