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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чорнобильська катастрофа".
Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС) біля міста Прип'ять у Київській області була зведена в 1970-80-х роках. Перший енергоблок запустили в 1977 році. 26 квітня 1986 року на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) стався вибух. Четвертий енергоблок було повністю зруйновано, в довкілля потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Довелось повністю евакуювати населення всіх населених пунктів в радіусі 30 кілометрів навколо ЧАЕС, в тому числі й населення Прип'яті та Чорнобиля. Радіоактивна хмара пройшла не лише над європейською частиною СРСР, але й більшою частиною Європи. Чорнобильська катастрофа вважається однією з найбільших техногенних катастроф у світі за кількістю загиблих та потерпілих, а також за рівнем завданої екологічної та економічної шкоди. В СРСР намагалися приховати справжні обсяги наслідків чорнобильської трагедії. ЧАЕС остаточно закрили в 2000 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. А для мародерів - невичерпне джерело металобрухту. У чому полягає "чорнобильська магія"?
Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. Для науковців - дослідницький майданчик. Письменник Маркіян Камиш відкрив літературний потенціал закритої території розміром з Люксембург.
Німецький фотограф Андреас Мюе створив проєкт про ліквідаторів на Чорнобильській АЕС. На тлі пандемії коронавірусу переосмислення героїзму у боротьбі з невидимим ворогом у його роботах особливо актуальне. Дивіться самі!
Вогонь у Чорнобильській зоні знищив частину заповідних лісів і залишив рідкісних тварин без домівок та їжі. Також згоріли історичні поліські села. І хоча пожежники досі не впоралися з осередками тління, біологи і туроператори вже думають над тим, як відновити втрачене в зоні відчуження довкола ЧАЕС.
Пожежу в Чорнобильській зоні, найбільшу з часів катастрофи на ЧАЕС, нарешті вдалося погасити - пожежникам допоміг дощ. Проте експерти кажуть, що радіоактивні ліси будь-якої миті можуть спалахнути знов, адже "режимна" зона відчуження насправді закрита лише для законослухняних громадян, а не для паліїв.
Покинуте місто Прип’ять біля ЧАЕС використовується не тільки як туристичний об’єкт, але і як полігон для військових навчань Нацгвардії. DW вирішила з’ясувати, чи є стрільби у Чорнобильській зоні дійсно безпечними і необхідними.
Чи є у Прип'яті майбутнє? Чому покинуте місто потребує охоронного статусу та чи реально врятувати його після років руйнації, вандалізму і мародерства? Ексклюзивне інтерв'ю DW з громадським активістом Олександром Сиротою.