Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Чорнобильська катастрофа

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чорнобильська катастрофа".

Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС) біля міста Прип'ять у Київській області була зведена в 1970-80-х роках. Перший енергоблок запустили в 1977 році. 26 квітня 1986 року на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) стався вибух. Четвертий енергоблок було повністю зруйновано, в довкілля потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Довелось повністю евакуювати населення всіх населених пунктів в радіусі 30 кілометрів навколо ЧАЕС, в тому числі й населення Прип'яті та Чорнобиля. Радіоактивна хмара пройшла не лише над європейською частиною СРСР, але й більшою частиною Європи. Чорнобильська катастрофа вважається однією з найбільших техногенних катастроф у світі за кількістю загиблих та потерпілих, а також за рівнем завданої екологічної та економічної шкоди. В СРСР намагалися приховати справжні обсяги наслідків чорнобильської трагедії. ЧАЕС остаточно закрили в 2000 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Річниця аварії на ЧАЕС на тлі загрози ядерної війни (26.04.2022) 26.04.2022

З нагоди 36-ої річниці Чорнобильської катастрофи жителі Славутича провели нічну варту. "Страшно, коли фанатик може будь-якої миті натиснути кнопку", - зазначив під час церемонії мер Славутича.

Білорусь заявляє, що ЧАЕС під напругою - Енергоатом заперечує

Білорусь заявляє, що ЧАЕС під напругою - "Енергоатом" заперечує 10.03.2022

Республіка Білорусь заявляє, що під'єднала Чорнобильську атомну електростанцію (ЧАЕС) до електрики за допомогою підстанції в білоруському Мозирі. Український "Енергоатом" заперечує.

Атомна енергетика: розвивати чи згортати? (11.02.2022) 11.02.2022

Людству потрібно більше енергії та менше викидів CO2. Атомна енергетика це може забезпечити, але якою ціною? DW зібрала усі "за" і "проти" АЕС.

Породжені Чорнобилем міфи: що правда, а що ні

Породжені Чорнобилем міфи: що правда, а що ні 26.04.2021

35 років минуло від Чорнобильської атомної катастрофи. Те, що сталося на ЧАЕС 26 квітня 1986 року, давно не таємниця. А втім, навколо Чорнобиля досі багато міфів. DW перевірила деякі з них.
Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео)

Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео) 26.04.2021

Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. А для мародерів - невичерпне джерело металобрухту. У чому полягає "чорнобильська магія"?

Чорнобиль: радіоактивний смітник, туристичний магніт чи джерело натхнення? (26.04.2021) 26.04.2021

Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. Для науковців - дослідницький майданчик. Письменник Маркіян Камиш відкрив літературний потенціал закритої території розміром з Люксембург.
По сусідству з Чорнобилем: як живуть люди біля зони відчуження

По сусідству з Чорнобилем: як живуть люди біля зони відчуження 26.04.2021

В Україні планують перетворити Чорнобильську зону відчуження на територію відродження. Тим часом населені пункти навколо неї занепадають. Як живуть місцеві мешканці через 35 років після аварії на ЧАЕС - у репортажі DW.

Фотопроєкт про Чорнобиль в часи пандемії: невидимий ворог, анонімні герої (13.11.2020) 13.11.2020

Німецький фотограф Андреас Мюе створив проєкт про ліквідаторів на Чорнобильській АЕС. На тлі пандемії коронавірусу переосмислення героїзму у боротьбі з невидимим ворогом у його роботах особливо актуальне. Дивіться самі!

Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС: фотовиставка в берлінській церкві

Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС: фотовиставка в берлінській церкві 04.11.2020

Німецький фотограф півтора роки готував проєкт про ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Зараз його роботи можна побачити в церкві, і тому вони доступні для відвідувачів попри локдаун.
Гриби у Німеччині досі заражені чорнобильською радіацією

Гриби у Німеччині досі "заражені" чорнобильською радіацією 02.10.2020

Високі показники вмісту радіоактивних ізотопів у дикорослих грибах спостерігаються в Баварії та поблизу Альп, застерігають німецькі експерти.

Пожежі в Чорнобилі: скільки лісу згоріло й чи врятувалися тварини? (24.04.2020) 24.04.2020

Вогонь у Чорнобильській зоні знищив частину заповідних лісів і залишив рідкісних тварин без домівок та їжі. Також згоріли історичні поліські села. І хоча пожежники досі не впоралися з осередками тління, біологи і туроператори вже думають над тим, як відновити втрачене в зоні відчуження довкола ЧАЕС.
Пожежі в Чорнобильській зоні: як захистити зону відчуження від паліїв (відео)

Пожежі в Чорнобильській зоні: як захистити зону відчуження від паліїв (відео) 15.04.2020

Пожежу в Чорнобильській зоні, найбільшу з часів катастрофи на ЧАЕС, нарешті вдалося погасити - пожежникам допоміг дощ. Проте експерти кажуть, що радіоактивні ліси будь-якої миті можуть спалахнути знову. Чому?

Чорнобильські пожежі: як захистити зону відчуження від паліїв (15.04.2020) 15.04.2020

Пожежу в Чорнобильській зоні, найбільшу з часів катастрофи на ЧАЕС, нарешті вдалося погасити - пожежникам допоміг дощ. Проте експерти кажуть, що радіоактивні ліси будь-якої миті можуть спалахнути знов, адже "режимна" зона відчуження насправді закрита лише для законослухняних громадян, а не для паліїв.

Військові навчання у Прип’яті: наскільки безпечні "чорнобильські" стрільби? (31.07.2019) 31.07.2019

Покинуте місто Прип’ять біля ЧАЕС використовується не тільки як туристичний об’єкт, але і як полігон для військових навчань Нацгвардії. DW вирішила з’ясувати, чи є стрільби у Чорнобильській зоні дійсно безпечними і необхідними.
Що робити з Прип’яттю під ЧАЕС: зберегти чи зруйнувати (відео)

Що робити з Прип’яттю під ЧАЕС: зберегти чи зруйнувати (відео) 04.07.2019

Чи є у Прип’яті майбутнє? Чому покинуте місто потребує охоронного статусу? Чи реально врятувати його після років вандалізму і мародерства? Інтерв'ю DW з громадським активістом Олександром Сиротою.

Чорнобиль та Прип'ять під охороною ЮНЕСКО - інтерв'ю DW (03.07.2019) 03.07.2019

Чи є у Прип'яті майбутнє? Чому покинуте місто потребує охоронного статусу та чи реально врятувати його після років руйнації, вандалізму і мародерства? Ексклюзивне інтерв'ю DW з громадським активістом Олександром Сиротою.
Інші статті