На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чорнобильська катастрофа".

Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС) біля міста Прип'ять у Київській області була зведена в 1970-80-х роках. Перший енергоблок запустили в 1977 році. 26 квітня 1986 року на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) стався вибух. Четвертий енергоблок було повністю зруйновано, в довкілля потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Довелось повністю евакуювати населення всіх населених пунктів в радіусі 30 кілометрів навколо ЧАЕС, в тому числі й населення Прип'яті та Чорнобиля. Радіоактивна хмара пройшла не лише над європейською частиною СРСР, але й більшою частиною Європи. Чорнобильська катастрофа вважається однією з найбільших техногенних катастроф у світі за кількістю загиблих та потерпілих, а також за рівнем завданої екологічної та економічної шкоди. В СРСР намагалися приховати справжні обсяги наслідків чорнобильської трагедії. ЧАЕС остаточно закрили в 2000 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.