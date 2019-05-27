 Чому євроскептики не робитимуть погоду в Європарламенті | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.05.2019

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Європа

Чому євроскептики не робитимуть погоду в Європарламенті

Крайні праві та популістські партії за підсумками виборів до Європарламенту посилили свої позиції. Однак різкого зсуву праворуч не відбулось. Об'єднанню популістів заважають розбіжності. Які? Про це - у DW.

Europawahl - Stimmabgabe in Berlin (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

За підсумками виборів до Європейського парламенту, що відбулися 23-26 травня, консерватори (Європейська народна партія - ЄНП) та соціал-демократи (Прогресивний альянс соціалістів і демократів) втратили більшість, яку вони разом утримували в ньому починаючи з перших виборів 1979 року. Проте проєвропейські сили в цілому зберегли позиції лідерів, оскільки місце так званих народних партій посіли інші політичні рухи центристського спрямування, перш за все "зелені" і ліберали. Крайні праві партії та популісти поліпшили свої результати. Однак, щоб грати більш серйозну роль, їм треба об'єднатися. А це буде непросто.

Різкого зсуву праворуч не відбулося

Різкого зсуву праворуч, якого побоювалися багато спостерігачів, не відбулося. Проте, наприклад, в Італії партія "Ліга Півночі" віце-прем'єра Маттео Сальвіні набрала 34,3 відсотка голосів. Вона посіла перше місце і випередила місцевих соціал-демократів на понад 10 процентних пунктів. У Франції правопопулістська партія "Національне зібрання", очолювана Марін Ле Пен, також показала найвищий результат - вона отримала 23,3 відсотка і випередила партію президента Еммануеля Макрона (22,4 відсотка). В Угорщині право-консервативна "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана, ймовірно, отримає абсолютну більшість голосів.

Однак у багатьох країнах ЄС популісти розчарували своїх прихильників. Так, крайня права Партія свободи Герта Вілдерса з Нідерландів втратила три з чотирьох місць в Європарламенті, набравши за підсумками голосування лише 4 відсотки. У низці країн партії правого спрямування показали високі результати, але вони виявилися нижчими за прогнози.

У ФРН "Альтернативу для Німеччини" підтримали 11 відсотків виборців. Це більше, ніж на виборах в Європарламент 2014 року, але менше, ніж на останніх виборах в Бундестаг у 2017 році. В Австрії прогнози обіцяли Австрійській партії свободи (АПС) до 24 відсотків, але через нещодавній скандал з уже колишнім віце-канцлером і екс-главою АПС Гайнц-Крістіаном Штрахе (Heinz-Christian Strache) вийшло лише 17,5 відсотка (в 2014-му - на два процентних пункти більше). Нижчими від очікуваних виявилися результати правих у Данії та Фінляндії.

Скільки євроскептиків буде в Європарламенті

У новому парламенті ЄС щонайменше дві третини мандатів отримають проєвропейські депутати, а євроскептики в цілому не набирають і чверті місць: в Європарламенті у них 172 місця з 751. Між тим на минулих виборах у крайніх правих і популістів було на 17 мандатів менше. До цього часу в них було три фракції.

Перша - об'єднання популістів "Європа націй і свободи" під проводом "Ліги Півночі" (до 59 мандатів). Друга фракція будується навколо партії Brexit Найджела Фараджа (максимум 56 мандатів). Курйозно, але факт: разом з християнськими демократами з Німеччини найбільше число мандатів (по 29) взяла саме партія Фараджа, що відкидає саму ідею ЄС.

З ким партія Віктора Орбана вступить в коаліцію в Європарламенті?

З ким партія Віктора Орбана вступить в коаліцію в Європарламенті?

Третя - фракція Європейських консерваторів і реформаторів (до 60 мандатів). Вони, втім, називають себе не євроскептиками, а єврореалістами. Великою силою за підсумками останніх виборів залишається у цій фракції насамперед правляча в Польщі партія Ярослава Качинського "Право і справедливість".

Поки незрозуміло, як поводитиметься угорська партія "Фідес", котра раніше входила в центристсько-консервативну фракцію, але чиє членство в ній нині заморожено. Не виключено, що вона може увійти в "Європу націй і свободи" Сальвіні та Ле Пен.

DW.COM

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Для управління мало, для блокування може вистачити

Незважаючи на більш високі результати, крайнім правим, популістам і євроскептикам буде непросто використовувати свій успіх. Річ у тому, що у них в Європарламенті є серйозні розбіжності. Теми, які об'єднують: різка критика брюссельської бюрократії, а також міграційної та екологічної політики ЄС, вимога дати більше повноважень національним державам-членам Євросоюзу.

Утім, і відмінності суттєві. Наприклад, італійський віце-прем'єр Сальвіні пропонує розподіляти в ЄС біженців між усіма країнами-членами, правлячі партії в Угорщині та Польщі категорично проти цього. Інше спірне питання: як будувати відносини з Росією (Сальвіні - за зміцнення відносин з Кремлем, польська "Право і справедливість" - проти). Нарешті, чи треба домагатися розвалу Євросоюзу? Для європейських крайніх правих і популістів - це питання більше не стоїть на порядку денному, якщо не брати до уваги, зрозуміло, партію Brexit з її темою виходу Великобританії з ЄС.

Не виключено, що всі три фракції за підсумками виборів переформатуються. Спостерігачі припускають, що у крайніх правих в підсумку залишиться не три, а дві фракції. Однак навіть у цьому випадку їм не вистачить сил для визначення порядку денного Європарламенту або, як закликав Сальвіні, для "зміни правил в Європі". Так, об'єднання Маттео Сальвіні претендує тільки на 7,6 відсотка місць в Європарламенті. Але, можливо, їхніх голосів вистачить для блокування деяких законодавчих ініціатив.

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Докладно

Europawahl - Stimmabgabe in Berlin (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

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