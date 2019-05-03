 Чому програмісти їдуть до Львова? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.05.2019

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Політика й суспільство

Чому програмісти їдуть до Львова? (відео)

IT-сектор поряд з туризмом став основою економіки Львова. Сьогодні столиця Галичини має найбільшу в Україні концентрацію айтішників на душу населення. Чим місто Лева приваблює програмістів - у репортажі DW.

Ukraine Zentralplatz in Lemberg - Exkursion (DW/V. Pryhid)

Львів претендує на звання східноєвропейської Кремнієвої долини

Лише за останній рік у Львові з’явилися 70 нових IT-компаній. Нині їх вже майже 320. Кількість фахівців також стрімко зростає. Адже проблем з "відтоком мізків" галузь не має. Навпаки програмісти охоче переїжджають до Львова зі всієї України, зокрема зі столиці. А деякі - навіть повертаються з-за кордону. Адже середній дохід львівського айтішника - 1800 доларів. Завдяки низьким податкам і витратам на життя в Україні вони можуть дозволити собі більше, ніж колеги в Європі. Тож, їхати на чужину необхідності немає. Хіба що у відпустку.

 

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Ukraine Zentralplatz in Lemberg - Exkursion (DW/V. Pryhid)

Чому програмісти їдуть до Львова? (відео)

IT-сектор поряд з туризмом став основою економіки Львова. Чим місто Лева приваблює програмістів - у репортажі DW.  

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