Чому програмісти їдуть до Львова? (відео)

Лише за останній рік у Львові з’явилися 70 нових IT-компаній. Нині їх вже майже 320. Кількість фахівців також стрімко зростає. Адже проблем з "відтоком мізків" галузь не має. Навпаки програмісти охоче переїжджають до Львова зі всієї України, зокрема зі столиці. А деякі - навіть повертаються з-за кордону. Адже середній дохід львівського айтішника - 1800 доларів. Завдяки низьким податкам і витратам на життя в Україні вони можуть дозволити собі більше, ніж колеги в Європі. Тож, їхати на чужину необхідності немає. Хіба що у відпустку.

