 Чому нервує Лукашенко? Експерт про тактику Кремля у Білорусі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Чому нервує Лукашенко? Експерт про тактику Кремля у Білорусі

Білорусь готується до виборів президента у серпні цього року. Експерт берлінського фонду Маршалла розповів, як Росія намагається вплинути на їхній результат.

Президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Політолог Йорґ Форбріґ (Jörg Forbrig) керує в Німецькому Фонді Маршалла США дослідженнями регіону Центральної та Східної Європи. В інтерв'ю DW він прокоментував ситуацію в Білорусі, де готуються до виборів президента, розповів, з чим пов'язане зростання занепокоєності у Мінську і яким чином Росія може вплинути на результат голосування.

Deutsche Welle: Пане Форбріґ, як Ви загалом оцінюєте нинішню ситуацію в Білорусі?

Йорґ Форбріґ: Ситуація в цьому році незвичайна. З 1994 року в країні не було вільних і чесних виборів, і в цьому році їх не буде. Але Олександру Лукашенку буде цього разу складніше організувати вибори і маніпулювати ними так, аби переобратися на черговий термін. І в того є кілька причин.

Читайте також: Затримання активістів у Білорусі: Лукашенко готується до виборів

По-перше, неврегульована суперечка з Росією з приводу постачань нафти і газу, а також проєкту політичної інтеграції. По-друге, економічна криза, яка буде тільки посилюватися. По-третє, незалежні кандидати користуються великою популярністю у населення, чого раніше не було. Все це ускладнює "елегантне рішення проблеми переобрання на черговий термін".

Dr. Jörg Forbrig (Dr. Jörg Forbrig)

Але Лукашенко править країною майже 26 років і, в принципі, повинен тримати ситуацію під повним контролем?

Частина відповіді прихована у вашому запитанні - він дійсно править країною 26 років. Це дуже довго. І у людей з'явилася певна втома, як серед еліт, так і серед широких верств населення. Так, один із суперників Лукашенка навіть перетягує на свій бік ядро ​​його електорату - жителів сільської місцевості. Втома громадян від 26 років правління Лукашенка здобуває у цьому році політичну форму.

І як Ви оцінюєте потенціал протестів в країні?

Важко сказати. В цьому році тактика уряду і, перш за все, силових структур спрямована на те, аби якомога раніше придушити політичну мобілізацію, щоб пізніше вона не отримала більш масштабної форми. Я думаю, це, перш за все, ознака знервування. Ми бачимо, що Олександр Лукашенко вкрай болісно реагує на інформацію про популярність своїх можливих суперників. Це для нього - нова ситуація, вона його дратує. Він робить різкі заяви про те, що статус-кво необхідно зберегти. Але в президентському палаці в Мінську панує дуже велике знервування.

Невже можна серйозно казати про розкол еліт в Білорусі?

Еліти ніколи не монолітні, там завжди є свої "голуби" і "яструби". Одні вимагають жорстких заходів щодо підтримання порядку, інші закликають до модернізації і реформ. Просто, схоже, Лукашенко робить ставку на "яструбів" в силових структурах, а двоє популярних кандидати апелюють, зокрема, й до "голубів" в держапараті.

Ви думаєте, що Росія була б зацікавлена ​​в усуненні Лукашенка від влади і у перемозі на виборах когось іншого?

У Білорусі неможливо перемогти на виборах. Перемогти на виборах може тільки Лукашенко. З урахуванням того, що у Лукашенка конфлікт з Росією, навряд чи до участі у виборах допустять проросійського кандидата. Разом з тим, можливо, що Кремль спробує застосувати набір тактик, одна з яких полягає у тому, що під тиском внутрішньополітичної дестабілізації Лукашенко буде готовий на компроміси з Москвою, а це зіграє на руку Кремлю. А може бути так, що напередодні виборів Лукашенко піде на угоду з Кремлем і дасть те, про що його давно просять, - військові бази, економічні сфери впливу, поглиблену політичну інтеграцію. А в обмін Кремль пообіцяє не втручатися у вибори, адже у Москви для цього є широкі можливості. Хоча зараз вплив Росії на передвиборну кампанію мені здається незначним. До того ж, в Москві зробили висновки з досвіду інших пострадянських країн, де відкрита підтримка кандидатів в сусідній країні приводила до зворотного результату. А поки що складається враження, що у Кремля достатньо своїх проблем: від референдуму щодо змін до конституції до зниження рейтингу президента.

Дивитись відео 02:01

25 років "незмінного" Лукашенка (10.07.2019)

Також за темою

Weißrussland Präsident Lukashenko

Лукашенко відправив уряд Білорусі у відставку 03.06.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив уряд країни у відставку. Раніше він пояснював це необхідністю підвищити довіру виборців перед президентськими виборами.

Polizeibeamte der Miliz in Weißrussland

Затримання активістів у Білорусі: Лукашенко готується до виборів 14.05.2020

Президентські вибори в Білорусі мають відбутися 9 серпня. Олександр Лукашенко, який править країною вже 26 років, теж висунув свою кандидатуру. По країні прокотилася хвиля масових затримань. Кого боїться влада?

Erster Corona Fall in Belarus

Мінськ здався перед коронавірусом і запровадив широкі обмеження 08.04.2020

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що не бачить, як літає коронавірус, і називав ситуацію з його поширенням психозом.

Реклама

Докладно

Президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Чому нервує Лукашенко? Експерт про тактику Кремля у Білорусі

Експерт берлінського фонду Маршалла розповів, як Росія намагається вплинути на результат виборів президента у Білорусі.  

За деякими прогнозами, електроніка може подорожчати на 5 відсотків (фотоілюстрація)

Чому в Україні подорожчають смартфони та папір?

Це наслідок ухвалення змін до закону про управління майновими правами правовласників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  