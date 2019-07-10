Чому нервує Лукашенко? Експерт про тактику Кремля у Білорусі

Політолог Йорґ Форбріґ (Jörg Forbrig) керує в Німецькому Фонді Маршалла США дослідженнями регіону Центральної та Східної Європи. В інтерв'ю DW він прокоментував ситуацію в Білорусі, де готуються до виборів президента, розповів, з чим пов'язане зростання занепокоєності у Мінську і яким чином Росія може вплинути на результат голосування.

Deutsche Welle: Пане Форбріґ, як Ви загалом оцінюєте нинішню ситуацію в Білорусі?

Йорґ Форбріґ: Ситуація в цьому році незвичайна. З 1994 року в країні не було вільних і чесних виборів, і в цьому році їх не буде. Але Олександру Лукашенку буде цього разу складніше організувати вибори і маніпулювати ними так, аби переобратися на черговий термін. І в того є кілька причин.

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По-перше, неврегульована суперечка з Росією з приводу постачань нафти і газу, а також проєкту політичної інтеграції. По-друге, економічна криза, яка буде тільки посилюватися. По-третє, незалежні кандидати користуються великою популярністю у населення, чого раніше не було. Все це ускладнює "елегантне рішення проблеми переобрання на черговий термін".

Але Лукашенко править країною майже 26 років і, в принципі, повинен тримати ситуацію під повним контролем?

Частина відповіді прихована у вашому запитанні - він дійсно править країною 26 років. Це дуже довго. І у людей з'явилася певна втома, як серед еліт, так і серед широких верств населення. Так, один із суперників Лукашенка навіть перетягує на свій бік ядро ​​його електорату - жителів сільської місцевості. Втома громадян від 26 років правління Лукашенка здобуває у цьому році політичну форму.

І як Ви оцінюєте потенціал протестів в країні?

Важко сказати. В цьому році тактика уряду і, перш за все, силових структур спрямована на те, аби якомога раніше придушити політичну мобілізацію, щоб пізніше вона не отримала більш масштабної форми. Я думаю, це, перш за все, ознака знервування. Ми бачимо, що Олександр Лукашенко вкрай болісно реагує на інформацію про популярність своїх можливих суперників. Це для нього - нова ситуація, вона його дратує. Він робить різкі заяви про те, що статус-кво необхідно зберегти. Але в президентському палаці в Мінську панує дуже велике знервування.

Невже можна серйозно казати про розкол еліт в Білорусі?

Еліти ніколи не монолітні, там завжди є свої "голуби" і "яструби". Одні вимагають жорстких заходів щодо підтримання порядку, інші закликають до модернізації і реформ. Просто, схоже, Лукашенко робить ставку на "яструбів" в силових структурах, а двоє популярних кандидати апелюють, зокрема, й до "голубів" в держапараті.

Ви думаєте, що Росія була б зацікавлена ​​в усуненні Лукашенка від влади і у перемозі на виборах когось іншого?

У Білорусі неможливо перемогти на виборах. Перемогти на виборах може тільки Лукашенко. З урахуванням того, що у Лукашенка конфлікт з Росією, навряд чи до участі у виборах допустять проросійського кандидата. Разом з тим, можливо, що Кремль спробує застосувати набір тактик, одна з яких полягає у тому, що під тиском внутрішньополітичної дестабілізації Лукашенко буде готовий на компроміси з Москвою, а це зіграє на руку Кремлю. А може бути так, що напередодні виборів Лукашенко піде на угоду з Кремлем і дасть те, про що його давно просять, - військові бази, економічні сфери впливу, поглиблену політичну інтеграцію. А в обмін Кремль пообіцяє не втручатися у вибори, адже у Москви для цього є широкі можливості. Хоча зараз вплив Росії на передвиборну кампанію мені здається незначним. До того ж, в Москві зробили висновки з досвіду інших пострадянських країн, де відкрита підтримка кандидатів в сусідній країні приводила до зворотного результату. А поки що складається враження, що у Кремля достатньо своїх проблем: від референдуму щодо змін до конституції до зниження рейтингу президента.