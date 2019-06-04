 Чому намісник Святогірської лаври Арсеній вважає війну на Донбасі ″громадянською″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.06.2019

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Політика й суспільство

Чому намісник Святогірської лаври Арсеній вважає війну на Донбасі "громадянською" (відео)

Намісник Святогірської лаври Арсеній - один із найвпливовіших архієреїв УПЦ МП. Він не визнає агресію Росії, а війну на Донбасі називає "громадянською". В інтерв'ю DW Арсеній - про ставлення до ПЦУ, Росії і Зеленського.

Ukraine - Kreuzumzug der Orthodoxen Kirche (DW/A. Magazowa)

Намісник Святогірської лаври 50-річний митрополит Арсеній є одним із найбільш cуперечливих кліриків країни. Він не визнає агресію Росії проти України, а війну на Донбасі відкрито називає "громадянською". Клір його монастиря, що знаходиться на Донбасі, у 2014 році звинувачували у підтримці бойовиків так званої "ДНР". Разом з тим, Святогірська лавра досі надає притулок біженцям із фронтових районів. Те, як оцінює події в Україні намісник Святогірської лаври, віддзеркалює думку багатьох місцевих мешканців. DW вдалося поспілкуватися з митрополитом Арсенієм і розпитати його про ставлення до ПЦУ, російської агресії на Донбасі і президента Володимира Зеленського.

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