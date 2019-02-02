 Чому комітет Європарламенту відмовив РФ у стратегічному партнерстві | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.02.2019

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Європа

Чому комітет Європарламенту відмовив РФ у стратегічному партнерстві

Комітет Європарламенту підтримав доповідь про відносини ЄС і Росії. Як євродепутати хочуть реагувати на "Північний потік-2" і порушення міжнародного права та суверенітету України Москвою - у матеріалі DW.

Чому комітет Європарламенту відмовив РФ у стратегічному партнерстві

У комітеті Європарламенту в закордонних справах за нинішніх обставин не вважають Росію "стратегічним партнером" ЄС. Саме з таким формулюванням комітет на своєму засіданні 4 лютого схвалив доповідь про відносини ЄС і РФ . Документ підтримали 27 євродепутатів, проти висловилися четверо. При цьому 15 парламентарів утрималися. У березні доповідь має бути винесена розгляд Європарламенту.  

Євродепутати внесли 375 поправок

Доповідь про відносини Євросоюзу та Росії була складена латвійським депутатом Сандрой Калнієте й представлена в Європарламенті в листопаді минулого року. Обсяг початкового тексту не перевищував чотирьох сторінок. До середини січня євродепутати подали 375 поправок на понад 180 сторінках.  

Авторка доповіді про відносини ЄС-Росія Сандра Калнієте

Авторка доповіді про відносини ЄС-Росія Сандра Калнієте

У цілому Калнієте задоволена результатами голосування. За її словами, з підтримуваних нею поправок комітет не схвалив лише дві. Велику кількість депутатів, які утрималися, авторка доповіді Сандра Калнієте пояснила кореспонденту DW тим, що у цих її колег "нема мужності проголосувати "за", але не вистачає мужності проголосувати і "проти".

 

Лейтмотив - Україна

У цілому ж, на думку Калнієте, затверджені поправки посилили формулювання доповіді. Так, у початковому тексті твердження про неможливість стратегічного партнерства не було. Відповідний пасаж з'явився в тексті вже під час його обговорення в комітеті. Сигнал Москві, що Росію неможливо вважати стратегічним партнером ЄС, поки вона продовжуватиме порушувати міжнародне право, латвійський парламентар назвала головним.

Згідно з ухваленою доповіддю, ЄС готовий до посилення відносин і співпраці з РФ, але лише тоді, коли російська влада почне виконувати свої міжнародні зобов'язання та "доведе справжню відданість Росії відновити зруйновану довіру".

Червоною ниткою через доповідь проходить порушення українського суверенітету Росією: незаконна окупація та анексія "Криму, регіону України", пряма та непряма участь у збройному конфлікті на Донбасі. У доповіді говориться, що імплементація мінських угод "продемонструє добру волю Росії зробити свій внесок у вирішення конфлікту в східній Україні". При цьому комітет вніс поправку, що хотів би посилення ролі ЄС у "нормандському форматі", до якого входять Німеччина, Франція, Україна та Росія.

Нові санкції в разі продовження порушень

Посилив комітет і формулювання щодо санкцій, запроваджених проти РФ "за незаконну анексію Криму та гібридну війну проти України". Так, він добавив твердження, що санкції будуть подовжувати, допоки Москва порушуватиме міжнародне право.

DW.COM

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Згідно з внесеними поправками, ЄС повинен бути готовим запровадити нові санкції, якщо Росія і далі порушуватиме міжнародне право. При цьому йдеться не лише про персональні санкції, але і про "обмеження доступу до фінансування та технологій".

У документі закликають ЄС ухвалити "закон Магнітського" за порушення прав людини. Ще однією темою доповіді стала неприпустимість видачі "золотих" віз і паспортів. На думку комітет Європарламенту, ці програми "створюють вигоду російським олігархам, які часто підтримують Кремль, що може підтривати ефективність міжнародних санкцій".

Заклик зупинити "Північний потік-2"

У грудневій резолюції - щодо України - Європарламент уже засудив будівництво "Північного потоку-2". У нинішній доповіді також ідеться про необхідність зупинити спірний проект газопроводу з Росії в Німеччину.

Констатувавши той факт, що РФ є найбільшим зовнішнім джерелом газу для ЄС, комітет зазначив, що Москва "використовує енергоносії як інструмент захисту та просування своїх зовнішньополітичних інтересів". Тому "Північний потік-2", на думку євродепутатів, тільки посилить залежність ЄС від російського газу.

Тому Євросоюзу варто диверсифікувати постачання енергоносіїв, розвивати відновлювану енергетику та підвищувати енергоефективність, а також прагнути до більш надійної енергетичної інфраструктури не лише всередині об'єднання, але і в країнах "Східного партнерства", а саме Україні, Білорусі, Молдові, Грузії, Азербайджані та Вірменії. Це "покращить стійкість до російських гібридних дій". Разом з тим комітет вніс поправку, яка наголошує, що ЄС - найбільший торговельний партнер для Росії та залишатиметься ним і надалі.

 

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