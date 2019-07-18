 Чому екосистема Прип′яті опинилася під загрозою? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.07.2019

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Політика й суспільство

Чому екосистема Прип'яті опинилася під загрозою? (відео)

Водний шлях Е-40 між Чорним і Балтійським морями проляже через Україну та Білорусь. Екологи непокояться, що новий транспортний проект Євросоюзу зашкодить довкіллю. Під загрозою - екосистема Прип'яті.

Weißrussland | Fluss Prypjat (Imago Images/ITAR-TASS/V. Drachev)

Ріка Прип'ять: чим загрожує водний шлях, який будує ЄС?

Те, що виглядає, як похід на каное, для Костянтина Чикалова є демонстрацією протесту на річці Прип'ять. Подорожі на веслах голова білоруської екологічної групи "Багна" організовує вже впродовж трьох років. Він хоче привернути увагу всіх громадян до незайманої природи на Прип'яті й висловити протест проти водного шляху Є-40, який може тут з'явитись. І ось чому:

 

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Навала туристів приносить Чорногорії гроші, але й руйнує довкілля. Особливо, якщо йдеться про тисячі людей на круїзних лайнерах, що запливають у чорногорський Котор. Рибалки нарікають: їхні вилови тануть на очах. (11.07.2019)  

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Роздільна переробка сміття в українських містах формально є. Але контейнерів для окремих видів відходів мало, відмовитися від сміттєзвалищ теж поки не вдається. Як вирішити проблему - репортаж DW на прикладі Києва. (25.06.2019)  

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