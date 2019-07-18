Чому екосистема Прип'яті опинилася під загрозою? (відео)

Те, що виглядає, як похід на каное, для Костянтина Чикалова є демонстрацією протесту на річці Прип'ять. Подорожі на веслах голова білоруської екологічної групи "Багна" організовує вже впродовж трьох років. Він хоче привернути увагу всіх громадян до незайманої природи на Прип'яті й висловити протест проти водного шляху Є-40, який може тут з'явитись. І ось чому: