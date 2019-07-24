Чому Донбас голосував за старі обличчя

Верховна Рада України дев'ятого скликання на три чверті складатиметься з депутатів-новачків. За попередніми даними, до парламенту проходять 323 кандидати, які раніше там не працювали: 167 з них обираються за списками партій, 156 - за "мажоритаркою". Найбільше політиків-початківців до ВР проводять партії "Слуга народу" (попередньо - 253 місця), яка принципова відмовилась висувати колишніх чи чинних нардепів, а також "Голос" (20 місць), зі складу якої депутатський мандат раніше мав лише лідер Святослав Вакарчук.

Більшість українських регіонів відгукнулись на заклик до оновлення парламенту, який просували обидві партії. "Слуга народу" перемогла в 21 області, крім Львівщини, де перше місце бере "Голос" та Донецької і Луганської областей, де лідирує "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у складі якої чимало колишніх "регіоналів".

"Коней на переправі не міняють"?

Політична кампанія ОПЗЖ чи не найбільше дисонувала з трендом оновлення. В ОПЗЖ закликали голосувати за досвід, а в її списках перші місця посідають старожили української політики як Юрій Бойко, Віктор Медведчук, Наталія Королевська та Нестор Шуфрич. До парламенту вони вкотре потрапляють через підтримку насамперед мешканців Донеччини та Луганщини.

Медведчук відвідав Путіна за три дні до парламентських виборів в Україні

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель звертає увагу на те, що "Опозиційна платформа" та її конкуренти з "Опозиційного блоку" (третє місце не Донеччині та Луганщині) формували імідж захисників інтересів регіону від центральної влади, яку тамтешній виборець вважає винною в усіх негараздах останніх років. Київський політолог Володимир Фесенко додає, що на Донбасі традиційно голосують "за своїх".

Крім того, ОПЗЖ відкрито обстоює відновлення співпраці з Росією. "Візити Бойка та Медведчука до Москви може і не надали партії особливої підтримки, та точно допомогли мобілізувати електорат на Сході",- зазначає Кошель.

"Господарі" проти "слуг"

Запекла боротьба в одномандатних округах на цьогорічних виборах вимагала від учасників якщо не досвідченості, то хоча б упізнаваності. Кандидатам-новачкам від "Слуги народу" допоміг бренд партії. За попередніми даними, пропрезидентській силі вдається завести до парламенту 129 мажоритарників - юристів, акторів, спортсменів, та навіть тамаду і весільного фотографа. Та в Сєверодонецьку на Луганщині перемагає кандидат від "Слуги народу" із досвідом роботи у ВР - під час попередніх двох скликань Олексій Кузнєцов був помічником депутатів Володимира Медяника ("Партія регіонів") та Григорія Шверка ("Блок Петра Порошенка").

Попередні результати виборів вказують на те, що мешканці Донбасу голосують не за "слуг", а за "господарів" регіону. Серед переможців на Донбасі - бізнесмени, менеджери підприємств олігарха Ріната Ахметова, місцеві мери. І, звісно, чинні депутати: олігарх Вадим Новинський ("Оппоблок") зберігає крісло завдяки виборцям Маріуполя, бізнесмен Юрій Солод (ОПЗЖ) - Слов'янська, самовисуванці Максим Єфімов та Дмитро Лубінець - Краматорська та Волоновахи. А на Луганщині депутат фракції "Воля народу" Сергій Шахов не тільки зберігає крісло, але й проводить до парламенту трьох менеджерів власного благодійного фонду.

Олександр Клюжев, аналітик громадської мережі "Опора", яка спостерігає за виборами в Україні, зазначає, що виборча кампанія на одномандатних округах Донбасу відзначалася істотною конкуренцію, та виборців партійні бренди приваблювали більше, ніж персоналії мажоритарників. "Так само, як висунення "Слугою народу" додавало по всій країні голосів мажоритарникам, так і тут це робила підтримка ОПЗЖ",- пояснює він.

Нові обличчя

Та запит на оновлення влади є і на Донбасі. Семеро чинних депутатів, за попередніми даними, не змогли переобратися до парламенту за одномандатними округами регіону. Серед них - багаторічний соратник Ріната Ахметова та колишній віцепрем'єр Борис Колєсніков, який програє 2,5 тисячі голосів меру Дружківки Валерію Гнатенку.

Найменшу підтримку мешканців Донеччини отримали позафракційні депутатки Надія Савченко (8 голосів) та Наталія Веселова (4 голоси), які балотувалися у прифронтовому селищі Зайцевому - найменшому одномандатному окрузі країни, де проголосувало усього 837 громадян. Передвиборча кампанія тут була рекордно конкурентною, на кожного кандидата припадало трохи більше сотні зареєстрованих виборців.

8 голосів: зірка Надії Савченко закотилася у Зайцевому

Зрештою, вибори програв навіть фаворит від ОПЗЖ Андрій Альоша, а перше місце в окрузі №51 (Зайцеве - Ред.) посів голова спілки ветеранів війни в Афганістані "Ніхто крім нас" Олександр Ковальов, який прибув на округ з Києва. Його кампанію чи не найбільше критикували конкуренти - Ковальов дарував виборцям продукти, кросівки та музичні інструменти, а його агітацію розклеювали селищем діти. У 2016 році Ковальов навіть був під підозрою у одній зі справ Майдану, коли сам зізнавався, що допомагав бійцям "Беркуту" покинути столицю після розстрілів протестувальників. Та зараз ветеран став справжнім "новим обличчям регіону" - без досвіду у великій політиці та офіційних зв'язків з політичними партіями чи олігархами.