Чому в Німеччині заборонили робити додаткові УЗД-зображення плода

Для батьків, які готуються до народження дитини, це дуже хвилюючий момент: ще задовго до народження побачити малюка, дізнатися, що з ним відбувається в утробі матері, як він розвивається.

У Німеччині майбутнім мамам рекомендують проводити ультразвукове дослідження мінімум тричі під час вагітності. Якщо пацієнт має державну страховку, витрати бере на себе страхова компанія. За бажанням сьогодні батьки можуть замовити тривимірне і чотиривимірне ультразвукове дослідження, залишивши собі на пам'ять знімки або відео. Коштує така послуга від 50 до 150 євро, які застрахованим у державних страховиків доводиться платити з власної кишені. Але з 1 січня 2021 року ультразвукове дослідження плода дозволять робити лише в діагностичних цілях. Федеральне міністерство навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки заборонило комерціалізацію продуктів візуалізації плода (фотографій і відео).

Ризик не доведений, але...

Відразу треба зазначити, що на цей час лікарі не мають інформації про будь-яку шкоду від ультразвукового дослідження для плода. Представники Німецького товариства ультразвукових досліджень в медицині DEGUM поквапилися запевнити схвильованих батьків, що жодне з досліджень, які проводилися, не підтвердило зворотного.

Ультразвукове дослідження проводять за допомогою високочастотних звукових хвиль. Вони посилаються датчиком, а після взаємодії з тілом людини хвилі відбиваються, повертаються, наче відлуння, назад до датчика і створюють зображення. Максимум, що під час УЗД теоретично може становити небезпеку для організму людини, як стверджують експерти DEGUM, - це те, що за певних обставин ультразвуком вибірково нагріваються деякі анатомічні структури. Однак ризик для здоров'я людей і тут поки не виявлено, тому про повну заборону на УЗД в Німеччині мова не йде. Ухвалюючи постанову про захист від опромінення, федеральне міністерство навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки керувалося принципом: чим менше випромінювання - тим краще.

Після тривимірного або чотиривимірного ультразвукового дослідження батьки поки що можуть взяти з собою цифрову фотографію або відеоролик на пам'ять. Але і заборона не буде повною. Якщо лікар вважатиме це обстеження необхідністю, ніяких обмежень не передбачається. Головна умова - наявність медичних показань. Окрім того, ніхто не збирається забороняти батькам знімати на свій телефон чи робити фотографії під час ультразвукового обстеження.

Дивитись відео 04:33 Поділитись Народження дитини: як активісти проти акушерського насилля борються - #LocalHeroes (09.05.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ICzW Народження дитини: як активісти проти акушерського насилля борються - #LocalHeroes