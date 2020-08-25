 Чи справді на Донбасі місяць без втрат, як каже Зеленський? Фактчек DW (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.08.2020

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Політика й суспільство

Чи справді на Донбасі місяць без втрат, як каже Зеленський? Фактчек DW (відео)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі вже 29 днів немає "бойових втрат" серед українських військовослужбовців. Чи відповідає це дійсності? DW зробила фактчек.

Ukraine Kiew | Wolodymyr Selenskyj, Präsident (picture-alliance/AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office)

Президент України Володимир Зеленський в Одесі з військовим командуванням

"Сьогодні 29 днів, як на сході України у нас немає бойових втрат. 29 днів, як українські міста та села не ховають своїх героїв. 29 днів, як не плачуть мами. 29 днів, як дружини та діти чують у телефонній трубці: "Цілую вас, мої рідні. Скоро повернуся додому". Чимало з тих, хто почув ці слова Зеленського, засумнівалися у сказаному очільником держави. Дивіться фактчек DW:

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