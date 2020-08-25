Чи справді на Донбасі місяць без втрат, як каже Зеленський? Фактчек DW (відео)

"Сьогодні 29 днів, як на сході України у нас немає бойових втрат. 29 днів, як українські міста та села не ховають своїх героїв. 29 днів, як не плачуть мами. 29 днів, як дружини та діти чують у телефонній трубці: "Цілую вас, мої рідні. Скоро повернуся додому". Чимало з тих, хто почув ці слова Зеленського, засумнівалися у сказаному очільником держави. Дивіться фактчек DW: