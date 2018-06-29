Чи справді абсолютна більшість українців хочуть до ЄС та НАТО - фактчек DW (відео)

Абсолютна більшість громадян підтримують орієнтацію на ЄС та НАТО, заявив Петро Порошенко та запропонував вписати вступ до цих спільнот у Конституцію. Чи "згодна" із ним соціологія?
Президент України у своєму виступі з нагоди Дня Конституції заявив: "Орієнтація на Євросоюз та Північноатлантичний альянс підтримуються абсолютною більшістю громадян, про що переконливо свідчить динаміка української думки". Виходячи з цього, Петро Порошенко має намір ініціювати зміни до Основного Закону та закріпити у ньому дві цілі - вступ до НАТО та ЄС. DW перевірила, чи справді абсолютна більшість українців прагнуть до ЄС та НАТО. Дивіться у нашому фактчеку:
У День Конституції України президент країни Петро Порошенко наполягає на закріпленні в Основному законі євроінтеграції, прав кримських татар та скасування недоторканності народних депутатів. (28.06.2018)
Верховна Рада ухвалила законопроект "Про національну безпеку України". Він передбачає призначення цивільного міністра оборони й розмежування посад. А головне, як вірять українські політики, наближує Україну до НАТО. (21.06.2018)