 Чи справді абсолютна більшість українців хочуть до ЄС та НАТО - фактчек DW (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.06.2018

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Політика й суспільство

Чи справді абсолютна більшість українців хочуть до ЄС та НАТО - фактчек DW (відео)

Абсолютна більшість громадян підтримують орієнтацію на ЄС та НАТО, заявив Петро Порошенко та запропонував вписати вступ до цих спільнот у Конституцію. Чи "згодна" із ним соціологія?

Ukraine, NATO-Generalsekretär mit ukrainischem Präsidenten Poroschenko in Kiew (picture alliance/dpa/ E.Lukatsky)

Президент України у своєму виступі з нагоди Дня Конституції заявив: "Орієнтація на Євросоюз та Північноатлантичний альянс підтримуються абсолютною більшістю громадян, про що переконливо свідчить динаміка української думки". Виходячи з цього, Петро Порошенко має намір ініціювати зміни до Основного Закону та закріпити у ньому дві цілі - вступ до НАТО та ЄС. DW перевірила, чи справді абсолютна більшість українців прагнуть до ЄС та НАТО. Дивіться у нашому фактчеку:


 

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