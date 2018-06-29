Чи справді абсолютна більшість українців хочуть до ЄС та НАТО - фактчек DW (відео)

Президент України у своєму виступі з нагоди Дня Конституції заявив: "Орієнтація на Євросоюз та Північноатлантичний альянс підтримуються абсолютною більшістю громадян, про що переконливо свідчить динаміка української думки". Виходячи з цього, Петро Порошенко має намір ініціювати зміни до Основного Закону та закріпити у ньому дві цілі - вступ до НАТО та ЄС. DW перевірила, чи справді абсолютна більшість українців прагнуть до ЄС та НАТО. Дивіться у нашому фактчеку:



