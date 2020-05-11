Чи пов'язана з коронавірусом нова загадкова хвороба у дітей?

Італійські лікарі досліджували випадки виникнення у дітей нового запального синдрому і припустили його взаємозв'язок з вірусом SARS-CoV-2. Вчені встановили, що з лютого по квітень у педіатричному відділенні лікарні в італійському регіоні Бергамо, який є одним з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу в світі, у десяти дітей діагностували гострий запальний синдром, схожий на рідкісну хворобу Кавасакі. Результати дослідження були оприлюднені 13 травня в одному з найстаріших та авторитетних медичних журналів The Lancet.

Автори дослідження констатували, що число дітей, яких госпіталізували з новим загадковим захворюванням, приблизно в 30 разів більше звичайного. В середньому ж у лікарні буває не більше одного випадку синдрому Кавасакі впродовж трьох місяців. На підставі цього вчені припустили, що епідемія атипової пневмонії COVID-19 могла стати тригером для високого рівня поширення "важкої форми хвороби Кавасакі", і попередили про можливість подібних спалахів "у країнах, охоплених пандемією COVID-19".

Нове захворювання у дітей виявлено в Європі та США

Хворобу Кавасакі діагностують в основному у немовлят і дошкільнят до п'яти років. Новий небезпечний синдром зустрічається і в дітей старшого віку. Він супроводжується високою температурою, висипом, набряками, запаленням, що вражає шкіру, очі, судини і серце, а також інфекційно-токсичним шоком.

Випадки захворювань з подібними симптомами були зареєстровані у дітей в Європі та США. Деякі призвели до смерті. 13 травня в одній з лікарень Лондона від запального синдрому помер 14-річний хлопчик, який раніше не страждав хронічними хворобами. Нині, за даними британських ЗМІ, в країні госпіталізовано від 75 до 100 дітей зі схожими симптомами.

У США нове захворювання з'явилося через місяць після спалаху епідемії коронавірусу. В одному лише Нью-Йорку зареєстровано понад 100 випадків хвороби, яку американські лікарі називають "педіатричний мультисистемний запальний синдром". Від його ускладнень померли, як мінімум, троє дітей. За словами губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо, у малолітніх пацієнтів немає ані кашлю, ані ускладненого дихання - типових симптомів коронавірусу. Однак у всіх тести на коронавірус або на антитіла до нього дали позитивний результат. Куомо сказав, що нове захворювання виявлено ще в 14 штатах, і закликав батьків бути пильними.

Запальний синдром - результат реакції імунної системи?

Італійські дослідники наголошують: запальний синдром, схожий з хворобою Кавасакі, зустрічається доволі рідко і вражає одного з 1000 дітей, заражених коронавірусом SARS-CoV-2. На їхню думку, найбільш імовірно, що це захворювання стає результатом надмірної імунної реакції на інфекцію.

Назва синдрому Кавасакі походить від імені японського педіатра Томісаку Кавасакі, який в 1967 році вперше описав симптоми цього захворювання. Точну його причину досі не встановлено, хоча деякі вчені вважають, що синдром може бути викликаний вірусною інфекцією.