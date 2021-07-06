Чи може закон про олігархів відлякати західних інвесторів?

Нинішня українська влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським обіцяє вже незабаром розпочати наступ на олігархів. Щоправда, методи, які планується вжити в цій боротьбі, викликають запитання. Ухвалений у першому читанні закон про статус олігархів передбачає створення реєстру олігархів - своєрідного "чорного списку", потрапляння до якого матиме правові наслідки. Хто потрапить до цього списку, а хто - ні, визначатиме Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Днями секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що до реєстру олігархів не потрапить жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів. "Вони повинні це зрозуміти та позбутися активів, щоб не потрапити до переліку олігархів", - сказав Данілов в інтерв'ю українському виданню Forbes.

Інвесторів відлякуватиме "ручне призначення олігархом"

Така заява очільника РНБО - інституції, яка нині є однією з найвпливовіших у державі, - занепокоїла експертів, з якими вдалося поспілкуватись DW. Вони вказують на те, що такі заяви радше схожі на шантаж, аніж на реальну боротьбу з олігархічними монополіями у правовій державі. Старший економіст Центру соціально економічних досліджень CASE Україна Володимир Дубровський розгледів у президентському законопроєкті про статус олігархів дискрецію, яка перекреслює всі старання України покращити свій інвестиційний клімат.

"РНБО, яку очолює президент, оголошуватиме олігархом певного бізнесмена. Це ж дискреційна процедура", - звертає увагу Дубровський і пояснює: "Тобто, фактично президент на власний розсуд може будь-кого оголосити олігархом та позбавити активів, кого карати чи милувати". За словами Дубровського, цього дуже бояться західні інвестори, бо вони працюють за інституційними правилами.

На думку економіста з CASE, президентський законопроект не вирішує проблеми олігархату, як явища, а лише бореться з окремими олігархами, і такий вибірковий підхід ще більше посилюватиме вплив олігархів на країну та відлякуватиме західних інвесторів вкладати гроші в українську економіку. "Ручного режиму управління найбільше бояться іноземні інвестори, але цей ручний режим дуже полюбляють українські олігархи, коли вирішувати свої справи можна лише з однією людиною", - акцентує увагу Дубровський.

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Бракує захищеності права власності

Процедура "призначення олігархом" в обхід судової системи може дати швидкі електоральні бали Володимиру Зеленському, однак зіграє погану гру для країни у довгостроковій перспективі, припускає аналітик фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Андрій Сухарина. "В Україну інвестори не хочуть заходити через недіючу судову систему та рейдерство. Треба було починати з цієї реформи і зосередитися на цьому, а не боротьбу з олігархами, якої насправді і не буде", - наголошує Сухарина. Він упевнений, що затягування з судовою реформою обійдеться країні дорожче, аніж химерна боротьба.

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Як наголосив Сухарина, в правовій державі повинна гарантуватися недоторканість приватної власності, і якщо бізнес шантажуватимуть позбавити активів без рішення суду, то західні інвестори багато разів подумають перед тим, як інвестувати в Україну. "Ми проводили опитування інвесторів про відмову інвестувати в Україну. І вони пояснюють її не війною на Донбасі, чи браком інвест-нянь, чи відповідних агенцій, а незахищеністю права власності. І такі заяви посадовців аж ніяк не сприяють покращенню інвест-клімату", - каже аналітик фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва.

У свою чергу експерт Реанімаційного пакету реформ з податкової політики, директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський скептично оцінює ймовірність того, що західні інвестори повністю відмовляться від інвестицій в українську економіку. "Якщо РНБО без суду примусово забере активи у когось з олігархів, тоді інвестори звісно подумають чи йти в Україну, а поки це на рівні заяв, то навряд чи хтось забиратиме свої інвестиції ", - вважає експерт.

Добровільна відмова або примусове стягнення активів є малоймовірним?

Однак наскільки реальним є те, що олігархічні групи під тиском створених для них умов справді відмовлятимуться від активів? За словами Данілова, "люди вже почали добровільно відмовлятися від свердловин".

На думку Несходовського, добровільна відмова або примусове стягнення активів є малоймовірним в Україні. "Олігархів не вдасться позбавити більшості їхніх активів, оскільки здебільшого такий бізнес зареєстрований у міжнародних юрисдикціях. Повернення державі окремих ліцензій значить лише про те, що ресурс цього активу вже вичерпаний і цей бізнес вже непривабливий для олігарха", - відзначає Нескодовський.

При цьому він не виключає, що подібні заяви секретаря РНБО створюють негативне тло для інвестиційного клімату країні.