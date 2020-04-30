Чи зможуть українських заробітчан "закрити" вдома?

Україна все ж таки готова випускати своїх громадян на роботу за кордон і в часи пандемії COVID-19. Як написав у середу, 29 квітня, український прем'єр Денис Шмигаль на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, уряд готовий до перемовин з європейськими країнами, які висловлять бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи. Важливою передумовою, наголошується в дописі, є легальне працевлаштування строком від трьох місяців з дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці українців.

Такому рішенню передувала палка дискусія, що спалахнула в Україні через проблеми з вильотом за кордон чартерних рейсів, організованих для українських заробітчан, а також заяви українських урядовців. Зокрема, український прем'єр в інтерв'ю онлайн-порталу "РБК-Україна", яке було опубліковано 22 квітня, виступив проти того, щоб українці під час карантину виїжджали на сезонні роботи за кордон: "Ми хочемо спробувати залишити людей в Україні, і докладемо для цього максимум зусиль. В Україні також повно роботи".

Далі Шмигаль додав: "Тож політичні й моральні підходи саме такі, і тому перемовини про те, щоб вивезти кудись людей на роботи ми не вели й не ведемо".

Тепер, судячи з усього, позиція Кабміну дещо змінилася. Але, як зазначається на Урядовому порталі, уряд "прийматиме рішення точково, виходячи з поточної епідемічної ситуації в тій чи іншій країні та при дотриманні певних умов".

Заборона матиме погані наслідки

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник, коментуючи суперечки навколо виїзду українських заробітчан, зауважив, що заяви українських урядовців мають більше політичний мотив, аби продемонструвати, що, мовляв, "ми повертаємо українців і надаємо їм роботу в Україні". "Тут просто співпало все: і коронавірус, і закриття кордонів з іншими країнами. Тому, я так розумію, наша влада захотіла залишити людей тут і зараз. А далі будемо бачити… Можливо, вони захочуть залишитись тут", - каже експерт.

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Водночас Воскобойник наголошує, що це - не заборона, а лише намагання, і це не зупинить міграцію. "Це вже призвело до обурення в суспільстві, до розуміння українцями того, що наша влада, на жаль, керується незрозумілими мотивами взагалі". Він не виключає, що після таких намагань, "як тільки відкриються кордони, люди шукатимуть уже не просто роботу, а будуть шукати можливості виїхати з країни назавжди".

Заяви про заборону - незаконні

Заяви урядовців про обмеження для заробітчан критикують і правозахисники. Лідія Тополевська з Української Гельсінської спілки з прав людини говорить, що влада не має права забороняти українцям виїжджати, чим би вони це не пояснювали.

"У нас, згідно з конституцією, гарантована свобода пересування. І поки не введено надзвичайний стан, влада не може нічого заборонити. При цьому надзвичайний стан вводиться не Кабінетом Міністрів, а іншими органами влади", - нагадала Тополевська. "Просто ми маємо непрофесійний уряд, який абсолютно нехтує базовими знаннями конституції, або швидше, просто тестує народ", - каже правозахисниця. На думку Тополевської, всі заробітчани, які вже постраждали через те, що не вилетіли на запрошення роботодавців, можуть легко подавати в суд на таке рішення і вимагати від уряду відшкодування.

Заробітчан не зупинити

Негативно сприймають історії з затримками літаків і самі заробітчани. Іван Малко зі Стрийського району Львівщини в середині травня збирається їхати до Польщі. Разом з дружиною, вони вже кілька років поспіль їздять на птахоферму до одного й того ж господаря, по черзі на три місяці. Чоловік не дуже хвилюється через заяви української влади, але все-таки обурюється: "Вони не мають права диктувати мені, де я маю працювати. Вони - не рабовласники. Якщо влада не створила умови праці кращі, аніж польський роботодавець. Якщо мені краще заробляти там, то я поїду туди, і тут вони мене не закриють".

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На запитання, чи погодився б він на пропозицію прем'єра попрацювати в Україні на дорожніх роботах за 6-8 тисяч гривень, відповів, що - ні. Раніше Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що в уряді хочуть пропонувати заробітчанам роботи з ремонту доріг на проєкті "Велика будова". "Якщо вже тяжко працювати, то принаймні за гроші втричі більші - за такі, як я заробляю в Польщі. А ці роботи, хай пан прем'єр запропонує тим, які зараз стоять на біржі праці",- відповів Малко. Чоловік сподівається, що з товаришами, які мають запрошення на інші роботи, все-таки без проблем перетнуть кордон на мікроавтобусі.

За статистикою Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, левова частка українських робітників працює в Польщі, Чехії, Німеччині, до яких можна добратись автотранспортом, що нині не є заборонено. Україна заборонила лише піше та авіасполучення з сусідніми країнами. При цьому, наприклад, Польща, за інформацією українського міністерства закордонних справ, дозволяє в'їзд усім іноземцям, які мають право на постійне або тимчасове перебування на території Польщі, або мають дозвіл на роботу.