Чи зможе Польща побудувати найбільший аеропорт в Європі?

Можливо, в найближчому майбутньому в Варшаві з'явиться найбільший аеропорт на європейському континенті - принаймні, таку мету оголосив уряд країни. Розпорядження про початок будівництва так званого "Центрального комунікаційного порту" вже підписав президент Польщі Анджей Дуда.

На першому етапі планується, що новий авіаційний хаб обслуговуватиме до 45 мільйонів пасажирів на рік, однак їх кількість зростатиме і в підсумку сягне 100 мільйонів людей. Якщо очікування польської влади справдяться, то нові повітряні ворота країни складуть конкуренцію таким гігантам, як лондонський Хітроу, паризький аеропорт імені Шарля де Голля і амстердамський аеропорт Схіпхол.

Аеропорт "Солідарність" повинен відкритися в 2027 році

"Наша країна лежить у точці перетину таких ключових маршрутів, як Лос-Анджелес-Тель-Авів, Відень-Токіо, Шанхай-Париж і Нью-Йорк-Тегеран", - йдеться в резолюції польського уряду, ухваленій 2017 року. Без нового аеропорту Польщі буде складно конкурувати з західноєвропейськими країнами на авіаційному ринку, зазначається в документі.

Найбільший аеропорт Європи - досі Хітроу

Новий транспортний вузол, якому неофіційно дали назву "Солідарність", збудують між Варшавою і Лодзю: за 15 хвилин потягом можна буде доїхати до варшавського центрального вокзалу. Площа усього комплексу, в якому серед іншого розташовуватимуться бізнес-парк і конгрес-центр, складе близько трьох тисяч гектарів. Очікується, що перших пасажирів аеропорт прийме в 2027 році.

Мрія Варшави - найбільший аеропорт в ЄС

"Це найбільший проект в новітній історії Польщі", - наголошує уповноважений польського уряду у справах будівництва нового аеропорту Міколай Вільд. За його словами, аеропорт повинен стати "ворітьми з ЄС на схід". При цьому передбачається: після введення в експлуатацію нового летовища, старий варшавський аеропорт імені Фредеріка Шопена буде закрито. Як пояснюють в уряді, розширення існуючого аеропорту не видається можливим: він перебуває в межах міста, а в безпосередній близькості від летовища мешкають сотні тисяч людей.

Польська авіакомпанія LOT досі поступається Ryanair і Wizz Air

На даний час аеропорт імені Шопена є найбільшим в Центральній і Східній Європі: у 2017 році його пасажирооборот сягнув позначки в 15,75 мільйона людей. У цілому за 2017 рік польські повітряні ворота обслужили близько 34 мільйонів пасажирів: це на 12 відсотків більше, ніж у 2015 році, свідчить статистика польського Управління цивільної авіації.

При цьому польська національна авіакомпанія LOT, яку держава врятувала від банкрутства в 2012 році, зараз нарощує потужності. 2017-го LOT запустила кілька нових далеких рейсів - наприклад, до Лос-Анджелеса і Астани. Втім, пасажирооборот компанії в даний момент становить лише близько 9 мільйонів людей на рік. За цим показником LOT посідає 19-е місце в Європі і навіть не є лідером на ринку самої Польщі, бо поступається лоукостерам Ryanair та Wizz Air.

Вартість проекту - 16,5 мільярдів євро

Тим часом питання фінансування нового транспортного хабу залишається відкритим. Згідно з прогнозами, загальна вартість проекту сягне близько 70 мільярдів злотих (16,5 мільярда євро): при цьому перший етап будівництва обійдеться Варшаві у 35 мільярдів злотих (8,1 мільярда євро) - десяту частину бюджету країни.



Новий берлінський аеропорт повинен був відкритися ще у 2011 році

Очільник державного Польського фонду розвитку Павел Борис заявив у 2017 році, що фонд має достатньо коштів для участі в проекті. У свою чергу, Міколай Вільд припускає, що кошти на створення інфраструктури аеропорту могли б виділити європейські фонди. Однак згідно з правилами Євросоюзу, це можливо, лише якщо аеропорт будуватимуть на гроші не державних, а приватних компаній. З огляду на те, що в Європі не бракує великих аеропортів, Варшаві навряд чи вдасться залучити необхідні обсяги приватних інвестицій.

У червні 2018 року Міколай Вільд провів переговори на цю тему з сінгапурськими компаніями. На його думку, потенційними партнерами Варшави також можуть стати Китай та Південна Корея. Варто зазначити, що ідея збудувати новий аеропорт виникла у польського уряду в контексті розширення економічної співпраці Варшави з Пекіном. Нова стратегія Китаю "Один пояс - один шлях" передбачає реалізацію різних інфраструктурних проектів, які мають забезпечити швидке і дешеве постачання китайських товарів і послуг на західноєвропейські ринки. Під час свого візиту в КНР 2017 року Вільд заявив, що Китай відкритий для переговорів на тему аеропорту: втім, конкретних пропозицій з боку Пекіна поки не надходило.

Чи спіткає "Солідарність" доля берлінського аеропорту BER?



Тим часом аж ніяк не всі підтримують рішення про будівництво нового аеропорту. Наприклад, кандидат від опозиції на пост мера Варшави Рафал Трзасковські вважає, що закриття аеропорту імені Шопена сповільнить розвиток столиці. Інші критики проекту вважають, що гроші слід було б витратити на будівництво автотрас і залізниць, а також модернізацію аеропорту імені Шопена і ще одного летовища в 40 кілометрах від Варшави - бази лоукостера Ryanair.

Тим часом в самій компанії Ryanair, яка здійснює близько 30 відсотків пасажирських авіаперевезень в Польщі, побоюються, що новий авіаційний хаб спіткає доля його німецького "колеги". Міжнародний аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта (BER) спершу планували здати в експлуатацію у 2011 році, проте через різні технічні й будівельні недопрацьовки його відкриття кілька разів відкладали, а будівельний кошторис зріс з 2 мільярдів до 6,5 мільярда євро. Очікується, що аеропорт почне роботу тільки в жовтні 2020 року.

Втім, Бартош Бага - аналітик компанії BBSG, яка надає консалтингові послуги в сфері авіації, - вважає, що польському аеропорту вдасться уникнути подібних проблем. За його словами, BER став "однією з найбільших інвестиційних втрат за всю повоєнну історію Німеччини". Тому зовсім необов'язково, що під час будівництва аеропорту в Польщі припустяться таких серйозних помилок, резюмує експерт.

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