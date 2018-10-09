 Чи зможе Польща побудувати найбільший аеропорт в Європі? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Чи зможе Польща побудувати найбільший аеропорт в Європі?

Польський уряд планує, що нове летовище обслуговуватиме до 100 мільйонів пасажирів на рік. Загальна вартість проекту - 16,5 мільярда євро. Однак чи вдасться Варшаві знайти інвесторів?

Варшавський аеропорт імені Фредеріка Шопена

Варшавський аеропорт імені Фредеріка Шопена

Можливо, в найближчому майбутньому в Варшаві з'явиться найбільший аеропорт на європейському континенті - принаймні, таку мету оголосив уряд країни. Розпорядження про початок будівництва так званого "Центрального комунікаційного порту" вже підписав президент Польщі Анджей Дуда.

На першому етапі планується, що новий авіаційний хаб обслуговуватиме до 45 мільйонів пасажирів на рік, однак їх кількість зростатиме і в підсумку сягне 100 мільйонів людей. Якщо очікування польської влади справдяться, то нові повітряні ворота країни складуть конкуренцію таким гігантам, як лондонський Хітроу, паризький аеропорт імені Шарля де Голля і амстердамський аеропорт Схіпхол.

Аеропорт "Солідарність" повинен відкритися в 2027 році

"Наша країна лежить у точці перетину таких ключових маршрутів, як Лос-Анджелес-Тель-Авів, Відень-Токіо, Шанхай-Париж і Нью-Йорк-Тегеран", - йдеться в резолюції польського уряду, ухваленій 2017 року. Без нового аеропорту Польщі буде складно конкурувати з західноєвропейськими країнами на авіаційному ринку, зазначається в документі.

Найбільший аеропорт Європи - досі Хітроу

Найбільший аеропорт Європи - досі Хітроу

Новий транспортний вузол, якому неофіційно дали назву "Солідарність", збудують між Варшавою і Лодзю: за 15 хвилин потягом можна буде доїхати до варшавського центрального вокзалу. Площа усього комплексу, в якому серед іншого розташовуватимуться бізнес-парк і конгрес-центр, складе близько трьох тисяч гектарів. Очікується, що перших пасажирів аеропорт прийме в 2027 році.

Мрія Варшави - найбільший аеропорт в ЄС

"Це найбільший проект в новітній історії Польщі", - наголошує уповноважений польського уряду у справах будівництва нового аеропорту Міколай Вільд. За його словами, аеропорт повинен стати "ворітьми з ЄС на схід". При цьому передбачається: після введення в експлуатацію нового летовища, старий варшавський аеропорт імені Фредеріка Шопена буде закрито. Як пояснюють в уряді, розширення існуючого аеропорту не видається можливим: він перебуває в межах міста, а в безпосередній близькості від летовища мешкають сотні тисяч людей.

Польська авіакомпанія LOT досі поступається Ryanair і Wizz Air

Польська авіакомпанія LOT досі поступається Ryanair і Wizz Air

На даний час аеропорт імені Шопена є найбільшим в Центральній і Східній Європі: у 2017 році його пасажирооборот сягнув позначки в 15,75 мільйона людей. У цілому за 2017 рік польські повітряні ворота обслужили близько 34 мільйонів пасажирів: це на 12 відсотків більше, ніж у 2015 році, свідчить статистика польського Управління цивільної авіації.

При цьому польська національна авіакомпанія LOT, яку держава врятувала від банкрутства в 2012 році, зараз нарощує потужності. 2017-го LOT запустила кілька нових далеких рейсів - наприклад, до Лос-Анджелеса і Астани. Втім, пасажирооборот компанії в даний момент становить лише близько 9 мільйонів людей на рік. За цим показником LOT посідає 19-е місце в Європі і навіть не є лідером на ринку самої Польщі, бо поступається лоукостерам Ryanair та Wizz Air.

Вартість проекту - 16,5 мільярдів євро

Тим часом питання фінансування нового транспортного хабу залишається відкритим. Згідно з прогнозами, загальна вартість проекту сягне близько 70 мільярдів злотих (16,5 мільярда євро): при цьому перший етап будівництва обійдеться Варшаві у 35 мільярдів злотих (8,1 мільярда євро) - десяту частину бюджету країни.

Новий берлінський аеропорт повинен був відкритися ще у 2011 році

Новий берлінський аеропорт повинен був відкритися ще у 2011 році

Очільник державного Польського фонду розвитку Павел Борис заявив у 2017 році, що фонд має достатньо коштів для участі в проекті. У свою чергу, Міколай Вільд припускає, що кошти на створення інфраструктури аеропорту могли б виділити європейські фонди. Однак згідно з правилами Євросоюзу, це можливо, лише якщо аеропорт будуватимуть на гроші не державних, а приватних компаній. З огляду на те, що в Європі не бракує великих аеропортів, Варшаві навряд чи вдасться залучити необхідні обсяги приватних інвестицій.

У червні 2018 року Міколай Вільд провів переговори на цю тему з сінгапурськими компаніями. На його думку, потенційними партнерами Варшави також можуть стати Китай та Південна Корея. Варто зазначити, що ідея збудувати новий аеропорт виникла у польського уряду в контексті розширення економічної співпраці Варшави з Пекіном. Нова стратегія Китаю "Один пояс - один шлях" передбачає реалізацію різних інфраструктурних проектів, які мають забезпечити швидке і дешеве постачання китайських товарів і послуг на західноєвропейські ринки. Під час свого візиту в КНР 2017 року Вільд заявив, що Китай відкритий для переговорів на тему аеропорту: втім, конкретних пропозицій з боку Пекіна поки не надходило.

Чи спіткає "Солідарність" доля берлінського аеропорту BER?

DW.COM

Авіакомпанія Ryanair, на прихід якої так довго чекали українці, нарешті здійснила свій перший рейс в Україну. Утім, чи насправді все так безхмарно? Дивіться, до яких проблем треба бути готовими. (04.09.2018)

11 червня громадяни України отримали можливість подорожувати до країн Шенгенської зони за безвізовим режимом. DW підбиває підсумки першого року його дії. (08.06.2018)

Три роки тому Україна та Росія припинили авіасполучення. Пасажиропотік за роки війни скоротився практично вдесятеро. Наш кореспондент у Москві випробував на собі, чи складно росіянину потрапити в Україну. (06.04.2018)

Затримки літаків - не рідкість не лише в Україні, але і в Євросоюзі. Але європейські пасажири, які застрягли в аеропорту, можуть отримати компенсацію. Хоча, добитися її через хитрощі авіакомпаній буває дуже непросто. (06.07.2018)

Тим часом аж ніяк не всі підтримують рішення про будівництво нового аеропорту. Наприклад, кандидат від опозиції на пост мера Варшави Рафал Трзасковські вважає, що закриття аеропорту імені Шопена сповільнить розвиток столиці. Інші критики проекту вважають, що гроші слід було б витратити на будівництво автотрас і залізниць, а також модернізацію аеропорту імені Шопена і ще одного летовища в 40 кілометрах від Варшави - бази лоукостера Ryanair.

Тим часом в самій компанії Ryanair, яка здійснює близько 30 відсотків пасажирських авіаперевезень в Польщі, побоюються, що новий авіаційний хаб спіткає доля його німецького "колеги". Міжнародний аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта (BER) спершу планували здати в експлуатацію у 2011 році, проте через різні технічні й будівельні недопрацьовки його відкриття кілька разів відкладали, а будівельний кошторис зріс з 2 мільярдів до 6,5 мільярда євро. Очікується, що аеропорт почне роботу тільки в жовтні 2020 року.

Втім, Бартош Бага - аналітик компанії BBSG, яка надає консалтингові послуги в сфері авіації, - вважає, що польському аеропорту вдасться уникнути подібних проблем. За його словами, BER став "однією з найбільших інвестиційних втрат за всю повоєнну історію Німеччини". Тому зовсім необов'язково, що під час будівництва аеропорту в Польщі припустяться таких серйозних помилок, резюмує експерт.

Дивитись відео 01:35
Now live
01:35 хв

Чим незручні аеропорти лоукостерів? (15.01.2018)

  • Стюардеси авіакомпанії Etihad

    Найпрекрасніші стюардеси з усього світу

    Etihad Airways, Об'єднані Арабські Емірати

  • Стюардеса авіакомпанії Lufthansa

    Найпрекрасніші стюардеси з усього світу

    Lufthansa, Німеччина

  • Стюардеса авіакомпанії Міжнародні авіалінії України

    Найпрекрасніші стюардеси з усього світу

    "Міжнародні авіалінії України"

  • Стюардеса авіакомпанії Аерофлот

    Найпрекрасніші стюардеси з усього світу

    "Аерофлот", Росія

  • Стюардеси авіакомпанії Air China

    Найпрекрасніші стюардеси з усього світу

    Air China, Китай

  • Стюардеса авіакомпанії Emirates

    Найпрекрасніші стюардеси з усього світу

    Emirates, Об'єднані Арабські Емірати

  • Стюардеси авіакомпанії Iran Air

    Найпрекрасніші стюардеси з усього світу

    Iran Air, Іран

  • Стюардеси авіакомпанії Virgin America

    Найпрекрасніші стюардеси з усього світу

    Virgin America, Сполучені Штати Америки

  • Стюардеса авіакомпанії Germanwings

    Найпрекрасніші стюардеси з усього світу

    Germanwings, Німеччина

  • Стюардеса авіакомпанії Singapore Airlines

    Найпрекрасніші стюардеси з усього світу

    Singapore Airlines, Сінгапур

  • Стюардеса авіакомпанії Air Australia

    Найпрекрасніші стюардеси з усього світу

    Air Australia, Австралія

    Автор: Ксенія Сафронова, Анастасія Мельник


DW.COM

Найпрекрасніші стюардеси з усього світу

12 липня відзначається Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації. Чудовий привід помилуватися представницями цієї романтичної професії! (12.07.2016)  

Аудіо й відео до теми

Чим незручні аеропорти лоукостерів? (15.01.2018)  

Реклама

Докладно

Варшавський аеропорт імені Фредеріка Шопена

Чи з'явиться в Польщі найбільший аеропорт Європи

Нове летовище обслуговуватиме до 100 мільйонів пасажирів на рік. Але є одна проблема - Варшаві потрібні інвестори.  

Торговельна війна між США та КНР

СОТ застерігає від наслідків торгової війни між США та КНР

Масштабне торговельне протистояння між США та КНР може спричинити різке падіння обсягів світової торгівлі, кажуть у СОТ. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  