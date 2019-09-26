Чи зашкодить відносинам Україна-ЄС публікація розмови Зеленського і Трампа

У Вашингтоні розмова президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа спричинила політичний землетрус. У Брюсселі ж натомість інтерес викликав лише один її аспект. А саме - "допомога Україні".

Трамп заявив, що США роблять для України "набагато більше", ніж європейські країни. Зеленський погодився: "Євросоюз мав би бути нашим найбільшим партнером, але технічно США є набагато більшим партнером, ніж ЄС".

Володимир Зеленський (л) і Дональд Трамп

"Підтримка України Євросоюзом є безпрецедентною. Протягом цих п'яти років ми зібрали для України найбільший портфель допомоги в історії ЄС", - заявив речник Єврокомісії Карлос Гордехуела. На офіційній сторінці зовнішньополітичної служби Євросоюзу, де описуються відносини з Україною, йдеться: "З 2014 року ЄС і європейські фінансові інституції залучили пакет у понад 15 мільярдів євро грантів і кредитів на підтримку процесу реформ".

Євродепутати так само не приховували обурення. "Я вважаю несправедливим казати, що європейці чи німці нічого не роблять. Навпаки, ми - ті, хто загалом більше робить для підтримки України, ніж США", - заявив DW євродепутат від Європейської народної партії німець Міхаель Ґалер (Michael Gahler).

З ним погоджується і його співвітчизниця, євродепутатка з фракції Зелених Віола фон Крамон (Viola von Cramon): "ЄС не підтримує жодну іншу країну такими великими сумами, як Україну". За її даними, на душу населення Палестина та Косово отримують більше, однак у загальних цифрах Україна отримала найбільше з усіх країн поза ЄС. "США стільки не надають, і це ясно. І те, що Трамп це неправильно подає, теж ясно - він бреше постійно", - зазначила Крамон у розмові з DW одразу після обрання її першою заступницею делегації Європарламенту з асоціації з Україною.

Чи варто порівнювати цифри?

Утім, дуже важко порівняти цифри. У Єврокомісії не поспішають давати пояснення, з чого ж саме складаються ці понад 15 мільярдів євро. Речник Гордехуела лише пообіцяв журналістам повідомити деталі згодом. Загалом же відомо, що в рамках макрофінансової допомоги ЄС виділив Україні 3,31 мільярда євро кредитів. Майже стільки ж кредитної допомоги - три мільярди доларів - США надали Україні ще у 2014-16 роках. Джерело DW у Єврокомісії зазначило, що ще понад два мільярди євро Україна отримала від ЄС у вигляді грантів. Водночас Вашингтон є беззаперечним лідером за військовою допомогою Україні.

Міхаель Ґалер, який є постійним доповідачем Європарламенту щодо України, проти того, щоб мірятися, хто надав більше допомоги. "Ми не повинні дозволяти американській стороні говорити, що ми нічого не робимо (...) Але я не хочу це все підраховувати. Україна потребує підтримки всіх друзів", - говорить він.

Не хоче порівнювати і литовський євродепутат від Європейської народної партії Андрюс Кубілюс: "Я думаю, що Європа та Захід справді мали можливість зробити набагато більше протягом останніх кількох років, аби допомогти Україні".

Запис розмови Зеленського і Трампа умістили на п'яти сторінках

Повна стенограма не опублікована

У телефонній розмові Зеленський критично висловлювався і на адресу канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) і президента Франції Еммануеля Макрона: "Я їм казав, що вони не роблять настільки багато, наскільки вони мали би робити щодо санкцій".

На ці висловлювання у Єврокомісії відмовилися реагувати, пославшись на політику не коментувати коментарі інших.

Євродепутати більш охочі у коментарях. "Я можу зрозуміти президента Зеленського та українців загалом, які б хотіли бачити набагато більше політичної підтримки України у цей складний період", - зауважив Кубілюс. Він визнає, що і Німеччина, і Меркель зробили багато, але вказує, що війна на Донбасі та "агресія" президента РФ Володимира Путіна досі тривають. "Тож якби я був президентом Зеленським, то я би говорив дуже подібно", - пояснює литовський євродепутат.

А ось Віола фон Крамон вказує на той факт, що точну стенограму розмови не оприлюднили, натомість Вашингтон опублікував резюме півгодинної бесіди на п'яти сторінках. Як повідомляли американські ЗМІ, президенти США зазвичай не роблять аудіозаписів своїх розмов уже кілька десятиліть. Публікація зроблена на основі нотатків співробітників Білого дому.

"Я проти того, щоб робити висновки на основі телефонної розмови, якої ми самі не чули і резюме якої походить з Овального кабінету (...) Пан Зеленський, можливо, в розмові з Анґелою Меркель, говорить те саме про США", - припускає євродепутатка.

Наслідки для відносин України з ЄС

Євродепутати не прогнозують погіршення відносин ЄС з Україною після публікації нотаток розмови. "Я думаю, це не матиме наслідків", - зазначає Ґалер і закликає не переоцінювати розмову.

"Я сподіваюся, що європейці достатньо розумні, аби коментарі Зеленського, зроблені в розмові з Трампом, не мали серйозних наслідків", - погоджується з ним Кубілюс.

На думку Крамон, справжній скандал не в тому, що Зеленський начебто щось сказав про Макрона чи Меркель, а в тому, що Трамп використовує цю розмову у своїй передвиборній боротьбі. Для неї набагато важливішим за можливі слова Зеленського є те, щоб президент України проводив реформи. І проводив їх демократично.

Стовідсотково "мій" генпрокурор

Дзвінок між двома президентами відбувся ще до того, як Руслана Рябошапку було призначено генпрокурором України. Трамп тоді попросив Зеленського "подивитися" на ситуацію з розслідуванням щодо Хантера Байдена, сина Джо Байдена, який має шанси стати суперником Трампа від Демократичної партії на виборах президента США 2020 року. Згідно з нотатками, Зеленський каже, що наступний генпрокурор "буде стовідсотково моєю людиною, моїм кандидатом".

Ґалер сприйняв ці слова як те, що Рябошапка є кандидатом Зеленського, а не як намір президента України впливати на роботу генеральної прокуратури. "Щонайменше, я на це сподіваюся", - зазначає Ґалер.

Кубілюс же тепер бачить важливе завдання для Рябошапки. "Новий генпрокурор прийшов з команди Зеленського, тут таємниці немає. Тепер він має продемонструвати, що він справді незалежний прокурор", - наголошує євродепутат.