Чи захистить нова вакцина проти туберкульозу від коронавірусу?

Вакцина Бацила Кальмета - Герена, більш відома як БЦЖ (Bacille Calmette-Guérin), є на сьогодні єдиною доступною і рекомендованою Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) вакциною проти туберкульозу, проте вона ефективна не від усіх форм цього захворювання. Роботи зі створення безпечної, доступної та більш ефективної протитуберкульозної вакцини ведуться в багатьох наукових лабораторіях у всьому світі. Науковці Інституту інфекційної біології імені Макса Планка (Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie) в Берліні за допомогою генетичної модифікації БЦЖ розробили нову вакцину-кандидат VPM1002. За оцінкою німецьких фахівців, вона може бути набагато ефективнішою, ніж її попередниця.

Завершення клінічних випробувань планується впродовж декількох наступних років, після чого можна буде розпочати промислове виробництво вакцини. Однак, впродовж останніх місяців німецькі науковці вивчають вплив VPM1002 не тільки на бактерії, які викликають туберкульоз, а й на SARS-CoV-2. Приводом для цього стали кілька наукових досліджень, результати яких з'явилися в березні. Їхні автори стверджували, що вакцина БЦЖ знижує рівень смертності від коронавірусної інфекції, і припускали, що вона, можливо, полегшує важкий перебіг COVID-19.

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VPM1002 зміцнює імунну систему

Професор Штефан Кауфманн (Stefan Kaufmann) - голова відділення імунології Інституту інфекційної біології імені Макса Планка. Саме він керував роботами зі створення вакцини-кандидата VPM1002. За його словами, дослідження захисного ефекту вакцини БЦЖ на коронавірусні інфекції були досить обнадійливими.

БЦЖ - наразі єдина доступна і рекомендована ВООЗ вакцина проти туберкульозу

"Контрольовані дослідження продемонстрували, що БЦЖ дійсно може захистити від вірусних захворювань дихальних шляхів. Бацила Кальметта - Герена стимулює вроджений імунітет, і з її допомогою можна зміцнювати захист від вірусних респіраторних інфекцій. Оскільки вакцина-кандидат VPM1002 створена за допомогою генетичної модифікації БЦЖ, вона повинна надавати аналогічний ефект", - заявив професор Кауфманн в інтерв'ю DW, додавши, що це дозволяє сподіватися на ефективність VPM1002 також в боротьбі з COVID-19.

Дослідження на мишах показують, що VPM1002 активує імунну систему і таким чином може значно полегшити тяжкий перебіг вірусних інфекцій, в тому числі, COVID-19. Вакцина або навіть патоген завжди стимулюють два типи власного захисту організму. Один з них - вроджений, або неспецифічний, імунітет. Він здатний дуже швидко нейтралізувати дію патогенів, знищуючи їх. Другий тип - набутий, або специфічний, імунітет. "Взаємодія цих двох імунітетів забезпечує найкращу імунну реакцію і найкращий ендогенний захист", - пояснює Кауфманн.

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Розпочався третій етап клінічних випробувань

Німецький Інститут вакцини і біомедичних лікарських засобів імені Пауля Ерліха (Paul-Ehrlich-Institut) вже схвалив проведення третього етапу клінічних випробувань щодо впливу вакцини VPM1002 на COVID-19. Від початку травня вони тривають у різних німецьких лікарнях, в тому числі в Медичному університеті Ганновера (MHH).

Мета випробувань - перевірити, чи активує нова протитуберкульозна вакцина неспецифічний імунітет. "У цьому випадку вакцинація допоможе полегшити важкий перебіг коронавірусної інфекції", - пояснює Якобус Бош (Jacobus Bosch), член групи вчених, яка під керівництвом професора Крістофа Шиндлера (Christoph Schindler) досліджує вплив VPM1002 на COVID-19.

Туберкульоз викликають бактерії (на фото), але вакцина проти нього, схоже, може захистити й від вірусу

"Дослідження, які тривають у Ганновері, націлені на те, щоб встановити, наскільки ефективною є нова протитуберкульозна вакцина в умовах нинішньої пандемії COVID-19", - розповідає Бош. На першому етапі в загальнонаціональному дослідженні взяли участь десять тисяч медичних працівників з клінік по всій Німеччині, які є представниками групи з найбільшою небезпекою зараження коронавірусом.

"На другому етапі ми плануємо вивчити ефективність удосконаленої протитуберкульозної вакцини для людей старше 60 років, - заявив керівник наукової групи Крістоф Шиндлер. - Основне питання полягає в тому, чи зможе VPM1002 забезпечити надійний захист від коронавірусу літнім людям, що належать до особливої групи ризику". На другому етапі випробувань візьмуть участь 2000 добровольців з різних регіонів Німеччини.

VPM1002 як тимчасове рішення

Утім, навіть якщо результати тестів доведуть ефективність нової протитуберкульозної вакцини в боротьбі з COVID-19, науковці не повинні припиняти спроб створити спеціальну вакцину проти коронавірусу SARS-CoV-2, впевнений Штефан Кауфманн. Виробляти VPM1002 в великих масштабах для успішного лікування COVID-19 можна буде доти, доки не буде знайдено новий ефективний засіб проти цього захворювання.

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"Мова йде не про мільйони, а про десятки, навіть про сотні мільйонів доз, необхідних в короткі терміни, - підкреслює Кауфманн. - Це важливо ще й тому, що запаси протитуберкульозної вакцини БЦЖ досить мізерні, і ВООЗ серйозно стурбована тим, що її може не вистачити для вакцинації немовлят у тих країнах, де поширений туберкульоз".

Виробляти VPM1002, імовірно, будуть в Індії. Нова протитуберкульозна вакцина вже була ліцензована Інститутом сироватки Індії. Цей найбільший виробник вакцин у світі володіє необхідними виробничими потужностями для виготовлення VPM1002.

Штефан Кауфманн з Іституту інфекційної біології в Берліні обережний в оцінках ефективності нової вакцини проти туберкульозу

Говорити про ефективність нової вакцини проти SARS-CoV-2 поки зарано

Незважаючи на обнадійливий перебіг досліджень щодо впливу VPM1002 на SARS-CoV-2, професор Штефан Кауфманн досить стриманий в своїх оцінках. "Коли спалахнула пандемія COVID-19, деякі науковці порівнювали ризик зараження коронавірусом і число захворювань в країнах, де проводилася вакцинація БЦЖ, і в країнах, де її не було. І певний зв'язок дійсно простежується", - підтверджує вчений.

Однак Кауфманн попереджає, що інтерпретувати результати цих досліджень потрібно дуже обережно, оскільки відмінності в епідеміологічної ситуації в цих країнах можуть пояснюватися не тільки вакцинацією населення БЦЖ, а й іншими факторами. Але привід для проведення досліджень, безумовно, є, вважає професор.

У цьому впевнені і науковці в Ганновері. "Ми вважаємо дослідження нової протитуберкульозної вакцини VMP1002 багатообіцяючим, - каже Якобус Бош. - Вакцина впливає на посилення неспецифічної імунної відповіді організму, і, таким чином, вона може виявитися ефективною проти вірусу SARS-CoV-2. Але для того щоб зробити остаточні висновки, доведеться дочекатися результатів клінічних випробувань".