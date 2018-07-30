Чи відродить Boeing "Антонова", або Заокеанська надія українського авіапрому

Глобальний ринок авіаперевезень переживає бум, що породив сталий попит на пасажирські та транспортні літаки. Зростання настільки значне, що навіть такі провідні виробники літаків як Boeing та Airbus за всієї масштабності виробництва не встигають своєчасно виконати контракти та передавати замовникам літаки певних класів. Принаймні, в цьому запевняють аналітики міжнародної консалтингової компанії AlixPartners у своєму дослідженні.

Крім названих вище двох флагманів світового авіабудування, останніми роками нарощували обсяги виробництва й такі компанії як бразильський Embraer чи канадський Bombardier. Також китайський виробник Comac вже встиг заявити про себе як про агресивного гравця на ринку.

Українські ж авіабудівники залишились осторонь цих тенденцій у галузі. Попри статус авіабудівної держави, упродовж останніх десятиліть український авіапром переживав кризу. Ситуацію погіршив і розрив контактів з росіянами внаслідок анексії Криму РФ і конфлікту на Донбасі.

Новий солідний партнер

Український авіапром: як вийти із затяжного пікеОднак цьогорічний авіакосмічний салон у британському "Фарнборо" дещо покращив настрій українській делегації. Адже 17 липня представники української компанії ДП "Антонов" підписали у Фарнборо угоду з дочірнім підприємством американської корпорації Boeing, компанією Aviall Services.

У прес-службі українського авіапідприємства запевняють, що завдяки цій угоді "Антонов" отримав "надійного партнера" та "важливу інтегруючу ланку" задля придбання комплектуючих в рамках програми імпортозаміни. У розмові з DW представники держкомпанії пояснили, що Aviall постачатиме українцям "широку номенклатури виробів різних виробників з різних країн", перебравши цим на себе частину логістичних функцій.

Власне, щоб вийти з крутого піке, українські авіабудівники вже й раніше зверталися до пошуку партнерів за кордоном. Одним із таких проектів стала співпраця з Саудівською Аравією. Кілька років тому українці домовилися з саудитами про спільний випуск легкого транспортного літака Ан-132. Досі побудували один дослідний екземпляр, що зараз проходить стадію випробувань. Співпраця з саудитами триває. І от тепер - угода з американцями.

Ринок авіаперевезень переживає сталий бум, кажуть аналітики компанії AlixPartners

Суть співпраці

В інтерв'ю журналістам директор ДП "Антонов" Олександр Донець розповів, що сама підписана угода між ДП "Антоном" та компанією Aviall має два важливих пункти. По-перше, завдяки допомозі з боку Aviall ДП "Антонов" матиме сталий незнижуваний запас "крилатих металів" - титану та алюмінію. Також антоновці сподіваються цілком покривати поставками Aviall потребу в комплектуючих, у тому числі й в засобах радіозв'язку, із розрахунку на два літаки. Раніше ці елементи постачалися росіянами. Поки що сторони не затвердили остаточно ввесь перелік комплектуючих, що постачатимуть американці, пояснили DW у прес-службі держпідприємства.

По-друге, Boeing допомагатиме українцям у такій галузі як сервісна та післяпродажна підтримка літаків родини "Ан", випущених спільно. Тобто в разі виходу з ладу якоїсь деталі, отриманої від Aviall, американці доправлять необхідні деталі, чи цілий блок системи в той куточок планети, де перебуватиме літак компанії-експлуатанта.

Дотепер саме неспроможність українських авіабудівельників забезпечити безперебійну післяпродажну підтримку літаків "Ан" у будь-якій точці світу найбільше відлякувала клієнтів. Як пояснював у коментарі DW директор інформаційно-консалтингової компанії DefenseExpress Сергій Згурець: "Покупець вибере сервіс у будь-якій точці світу. Якщо такого сервісу нема, то якою б унікальною машина не виглядала, вона цікавить покупця значно менше". У Києві сподіваються, що про цю ахіллесову п'яту українського авіапрому незабаром можна буде забути.

Шанси на зростання попиту

У самому ДП "Антонов" впевнені, що завдяки співпраці з американцями зможуть активніше виводити на ринок модельний ряд пасажирських літаків Ан-148, Ан-158 та транспортник Ан-178. За даними прес-служби українського підприємства, на сьогоднішній день, в монтажних цехах перебувають 10 середньомагістральних літаків Ан-148 та Ан-158. Добудувати їх не можуть саме через брак деталей, котрі мають придбати за програмою імпортозаміщення.

Щодо транспортників, то тут виконується контракт з азербайджанською компанією Silk Way. Остання замовила машини типу Ан-178. На даний момент, у цехах проводиться збірка 5 транспортників цього типу для азербайджанського замовника, повідомили DW представники ДП "Антонов".

Поки що літає лише один дослідний зразок Ан-178, що проходить етап випробувань. У експертних колах вже не раз наголошувалося, що саме транспортні літаки можуть стати тією "фішкою" українських авіабудівників, котра дасть їм пакет сталих замовлень.

Хай там як, а теперішня ситуація на ринку пасажирських та транспортних перевезень потенційно могла б сприяти відродженню колись могутньої української авіабудівної галузі. За даними компанії AlixPartners, упродовж наступних років очікується стале зростання на ринку авіаперевезень. За середніх щорічних показників приросту в приблизно 4,5 відсотка, упродовж 20 найближчих років флот компаній-авіаперевізників може практично подвоїтися - з 22,3 тисячі в 2017 році до близько 40 тисяч у 2037, кажуть аналітики.

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