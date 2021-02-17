Чи вирішать проблему євроблях нові законопроєкти?

В Україні вкотре намагаються вирішити проблему "євробляхерів". 18 лютого депутати Верховної Ради ухвалили в першому читанні зміни до Податкового та Митного кодексів щодо пільгового митного оформлення автомобілів з європейською реєстрацією. Прийняті парламентом за основу законопроєкти передбачають тимчасове зниження вартості розмитнення авто на іноземній реєстрації, а також суттєво знижують штраф за порушення митних режимів. Автори вважають, що це дозволить поставити на облік всі нерозмитнені авто. Водночас активісти громадської організації "АвтоЄвроСила" розкритикували ці законопроєкти і вимагають зробити розмитнення авто дешевшим на постійній основі. Критики лунає також з боку експертів.

Багаторічна боротьба

Щоб зрозуміти проблему "євроблях" треба зазирнути в історію. Все почалося з лобістських законів, які були направлені на захист українського автопрому та суттєво підвищували вартість розмитнення авто з-за кордону. Саме тому, починаючи від 2015 року, в Україну почали активно завозити авто на номерах євопейських країн.

Це стало можливим через прогалину в законодавстві: українці масово користувалися авто на іноземній реєстрації, утримуючи їх у режимі "тимчасового ввезення" або транзиту понад дозволені терміни перебування. У народі такі авто з тимчасовою закордонною реєстрацією стали називати "євробляхи".

Оскільки, поліція не мала доступу до митної бази, то перевірити, скільки таких авто перебуває на території України, можна було лише на кордоні. Звісно, що за межі країни на "євробляхах" мало хто зноу виїжджав.

У 2018 році Верховна Рада намагалася розв'язати цю ситуацію, ухваливши два закони. Перший зменшив акцизний податок при розмитненні авто, а також містив заохочувальну норму - впродовж 90 днів надавалась 50-відсоткова знижка на акциз. Другий закон підвищив розміри штрафів за порушення термінів перебування "євроблях" на території України до 170 тисяч гривень. Крім того, поліція отримала доступ до митної бази, що уможливило штрафувати водіїв прямо на дорозі.

Однак новими правилами скористалися далеко не всі власники "євроблях". Вони почали вимагати взагалі скасувати акцизний податок на авто, адже без нього розмитнення стане ще дешевшим. Таких, хто відмовився розмитнюватись, було дуже багато. За різними даними, нині кількість "євроблях" становить до 500 тисяч.

З огляду на таку цифру та протестні настрої людей "АвтоЄвроСилі" в грудні 2019 року вдалося домовитися з українським міністерством внутрішніх справ про не притягнення до відповідальності власників авто на іноземній реєстрації до прийняття нового закону про доступне розмитнення.

Нові правила від депутатів

Саме тому і були розроблені законопроєкти, які 18 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні. Вони передбачають митне оформлення ввезених до 31 грудня 2020 року "євроблях" без врахування вартості авто та сплати ввізного мита, а також нижчий акциз. Таким чином, за розмитнення потрібно буде сплатити акциз та 20% ПДВ. За підрахунками профільного комітету Ради, в результаті вартість розмитнення складе до 1000 євро. Крім того, власникам "євроблях" пропонують сплатити 8500 гривень як покарання за невчасне розмитнення. Це набагато менше штрафу 170 тисяч гривень, який передбачений зараз.

Але такі умови діятимуть лише протягом півроку після ухвалення законопроєкту в другому читанні. Якщо ж хтось не вкладеться в цей термін, то змушений буде платити повний штраф і вищу вартість розмитнення. Таким чином депутати сподіваються нарешті остаточно вирішити проблему нерозмитнених авто, що залишилися. Крім того, правила, передбачені новими законопроєктами не поширюються на авто, ввезені після 31 грудня 2020 року.

Ввозити ж нові "євробляхи" вже не має сенсу через закони 2018 року, пояснив у розмові з DW голова "АвтоЄвроСили" Олег Ярошевич. "В разі протермінування загрожує штраф 170 тисяч гривень. Тому легше розмитнити авто", - каже він.

Перевага в тих, хто порушив закон

Ухвалені в першому читанні законопроєкти щодо розмитнення "євроблях" розкритикував старший економіст Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Володимир Дубровський. Через те, що спрощене й здешевлене розмитнення стовуватиметься лише "євробях", котрі були ввезені до кінця минулого року, в перевазі опиниться той, хто свого часу порушив закон, не дотримавшись термінів розмитнення. "Це згубно, тому що стимулюється порушення закону", - зазначив Дубровський у розмові з DW. Схожу думку висловив і директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. Він вважає, що такі закони лише стимулюють людей не платити податки.

Дубровський, у свою чергу, звернув увагу й на такий момент: в ухвалених у першому читанні законопроєктах передбачається, що вартість розмитнення не залежатиме від ціни авто. Таким чином перевагу отримають ті, хто завезли авто преміум класу, констатує Дубровський. "Якщо авто коштує сто тисяч чи дві тисячі, вартість розмитнення буде приблизно однаковою. Хіба це чесно?", - каже експерт.

Головний камінь спотикання в акцизі

Євробляхери ж вимагають ухвалити "один закон, який зробить розмитнення доступним для всіх українців", як заявив голова "АвтоЄвроСили" Ярошевич. Досягти цього "євробляхери" пропонують шляхом повного скасування акцизу.

Цю ідею підтримує й Дубровський, який вважає, що цей податок не має економічного обґрунтування. "Він був введений з метою захисту вітчизняного виробника, якого немає. Акциз - суто лобістська забаганка", - підкреслив експерт.

Дубровський вважає також несправедливою залежність акцизу від віку авто, яка існує зараз. "Це пояснюють екологічними міркуваннями, але близько чверті українського автопарку ще складають карбюраторні авто, які забруднюють атмосферу набагато більше, ніж будь-які імпортні вживані авто", - наголошує Дубровський. За його словами, в першу чергу потрібно контролювати техстан авто, особливо тих, які викидають чорний дим.

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Несходовський вважає, що новий закон взагалі не потрібен і треба виконувати чинне законодавство 2018 року, яке є оптимальним і з низьким рівнем акцизу. "Раніше акцизний податок виконував протекціоністську роль і українці не мали змогу купувати вживані авто за кордоном. Зараз ситуація інша. Якщо ж ми відмінимо акциз, то потрібна інша система оподаткування. Зокрема, вводити екологічний податок", - зазначив він.