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АвтоЄвроСила

АвтоЄвроСила - українська громадська організація. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Автоєвросила".

Громадська організація "АвтоЄвроСила" була створена 2016 року. Як стверджують в організації, мета "АвтоЄвроСили" полягає у відстоюванні прав українських власників авто на європейській реєстрації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи вирішать проблему євроблях нові законопроєкти?

Чи вирішать проблему євроблях нові законопроєкти? 22.02.2021

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкти, які знижують вартість розмитнення ввезених до 31 грудня 2020 року авто. Чи дозволить це закінчити багаторічну сагу "євроблях", з’ясовувала DW.
Коли зникнуть євробляхи (відео)

Коли зникнуть "євробляхи" (відео) 17.02.2021

Чому влада вже стільки років не може врегулювати проблему "євроблях" і який існує вихід? Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого розгляне Верховна Рада?

Розмитнення "євроблях": чому влада і "євробляхери" ніяк не домовляться? (17.02.2021) 17.02.2021

"Євробляхи" досі не зникли з українських доріг, хоча Верховна Рада ще 2018 року ухвалила відповідний закон. З того часу влада та "євробляхери" ніяк не можуть домовитися. Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого має розглянути Верховна Рада?

Як контролювати ремонт українських доріг? (29.03.2019) 29.03.2019

Ремонт українських шляхів контролює "Укравтодор", Національна поліція, активісти та дрони, але якість доріг все одно погана. Виправити ситуацію покликаний новий портал моніторингу ремонту доріг.
Доля євроблях: пільгове розмитнення спливає (відео)

Доля "євроблях": пільгове розмитнення спливає (відео) 22.02.2019

22 лютого спливає термін пільгового розмитнення "євроблях". Донині розмитнили лише 200 тисяч "євроблях" - автомобілів з єврономерами. Це навіть лише третина. Що буде далі з "євробляхерами"?

Пільгове розмитнення "євроблях": ажіотаж чи скепсис? (22.02.2019) 22.02.2019

22 лютого спливає термін пільгового розмитнення "євроблях". Поки що розмитнили лише 200 тисяч "євроблях" автомобілів з єврономерами. Це навіть не половина. Що буде далі з "євробляхерами"?
Протести навколо євроблях: проблема не в акцизах (відео)

Протести навколо "євроблях": проблема не в акцизах (відео) 22.11.2018

Хаос на українських дорогах через "євробляхи" мали владнати прийняті 8 листопада закони. Втім, "євробляхери" не вдоволені й протестують. Чому насправді проблема не в податках і страйки не допоможуть?

"Євробляхи": чому ані протести, ані закони не усунуть проблему (21.11.2018) 21.11.2018

Хаос на українських дорогах через "євробляхи", автомобілі на єврономерах, мають владнати ухвалені 8-го листопада закони, сподіваються у ВР. Втім, "євробляхери" досі протестують та блокують дороги. Чому проблема не в податках і ці страйки не допоможуть?

Чому нові закони не вирішили проблем з євробляхами

Чому нові закони не вирішили проблем з "євробляхами" 21.11.2018

В Україні вже другий день протестують власники автомобілів на єврономерах, так званих "євроблях". Вони блокують дороги у більшості областей країни, вимагаючи скасувати невигідні для них закони.
Пряник та батіг для євроблях: чи спрацюють ухвалені Радою зміни

Пряник та батіг для "євроблях": чи спрацюють ухвалені Радою зміни 09.11.2018

Верховна Рада України здешевила розмитнення легкових автомобілів та запропонувала тимчасову знижку для "євроблях". Утім, водії таких авто не задоволені змінами. DW розбиралася, як діятимуть нові правила.
Різке зниження акцизу на авто: кінець євробляхам?

Різке зниження акцизу на авто: кінець "євробляхам"? 19.06.2018

Українська влада нарешті зважилась навести порядок з автомобілями, які їздять на номерних знаках інших країн, та встановити правила гри на ринку вживаних авто.