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АвтоЄвроСила - українська громадська організація. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Автоєвросила".
Громадська організація "АвтоЄвроСила" була створена 2016 року. Як стверджують в організації, мета "АвтоЄвроСили" полягає у відстоюванні прав українських власників авто на європейській реєстрації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Євробляхи" досі не зникли з українських доріг, хоча Верховна Рада ще 2018 року ухвалила відповідний закон. З того часу влада та "євробляхери" ніяк не можуть домовитися. Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого має розглянути Верховна Рада?
Хаос на українських дорогах через "євробляхи", автомобілі на єврономерах, мають владнати ухвалені 8-го листопада закони, сподіваються у ВР. Втім, "євробляхери" досі протестують та блокують дороги. Чому проблема не в податках і ці страйки не допоможуть?