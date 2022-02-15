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Чилі

Чилі - країна в Південній Америці. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чилі".

Чилі є конституційної республікою. Столиця - місто Сантьяго. Кількість населення Чилі становить близько 14 з половиною мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Гідроелектричні турбіни: більше не потрібні дизельні генератори? (15.02.2022) 15.02.2022

Проточна річка + збірна турбіна = незалежне джерело струму для вашої громади. Це працює 24 години на добу 365 днів на рік. До того ж - безпечно для риб і не спричиняє викидів!
У Чилі кандидат від лівих переміг на президентських виборах

У Чилі кандидат від лівих переміг на президентських виборах 20.12.2021

Габріель Боріч - наймолодший президент в історії Чилі. У боротьбі за пост президента він здобув перемогу над прихильником Піночета Антоніо Кастом.

Сміттєзвалище, завалене тисячами тонн одягу (17.11.2021) 17.11.2021

Часто вживані або непродані речі з Європи опиняються на смітниках у бідних країнах. Синтетика розкладається до 200 років, отруюючи довкілля. Дивіться, що коїться на одному зі сміттєзвалищ у Чилі.

Інновація в Чилі: дзеркала замість сонячних батарей (12.11.2021) 12.11.2021

Пустеля Атакама на півночі Чилі має найбільший рівень сонячної радіації на планеті, що робить її ідеальним місцем для першої сонячної теплової електростанції в Південній Америці.

В Україну відправили першу партію вакцини проти COVID-19 з Китаю

В Україну відправили першу партію вакцини проти COVID-19 з Китаю 25.03.2021

Вакцина CoronaVac вже використовується у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі і Туреччині. Всього Україна замовила 1,9 мільйона доз цієї вакцини.
Вакцина AstraZeneca повністю запобігає важкому перебігу COVID-19

Вакцина AstraZeneca повністю запобігає важкому перебігу COVID-19 22.03.2021

Випробування вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca у США, Перу і Чилі показали 100 відсотків ефективності у запобіганні важким формам COVID-19.
Громадяни Чилі підтримали реформу конституції

Громадяни Чилі підтримали реформу конституції 26.10.2020

Майже 80 відсотків чилійців підтримали ініціативу про створення Конституційного конвенту. Це - збори громадян, які мають розробити проєкт нової конституції Чилі.
ВООЗ проти видачі паспортів імунітету особам, які перехворіли коронавірусом

ВООЗ проти видачі "паспортів імунітету" особам, які перехворіли коронавірусом 25.04.2020

У Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, що досі немає доказів вироблення імунітету до коронавірусу і не виключають ризику повторного зараження COVID-19.
Учасники конференції ООН з клімату не можуть домовитись

Учасники конференції ООН з клімату не можуть домовитись 14.12.2019

Основне питання на COP25 в Мадриді полягає в тому, чи вдасться представникам 196 країн домовитися щодо більш амбітних кліматичних цілей на 2030 рік.
ООН вказала на порушення прав людини під час протестів у Чилі

ООН вказала на порушення прав людини під час протестів у Чилі 14.12.2019

Учасники мирних антиурядових акцій протесту в Чилі ставали жертвами тортур, зґвалтувань, побиттів та навіть убивств з боку силовиків та поліцейських, наголошують в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.
Грета Тунберг вирушила на вітрильнику назад до Європи, щоб встигнути в Мадрид

Грета Тунберг вирушила на вітрильнику назад до Європи, щоб встигнути в Мадрид 13.11.2019

Кліматична активістка Грета Тунберг вирушила на вітрильнику з США назад до Європи через перенесену з Чилі до Іспанії кліматичну конференцію ООН. Вона сподівається встигнути прибути в Мадрид до 2 грудня.
Іспанія допоможе Греті Тунберг дістатися до кліматичного саміту ООН в Мадриді

Іспанія допоможе Греті Тунберг дістатися до кліматичного саміту ООН в Мадриді 02.11.2019

Кліматичній активістці, яка не подорожує літаками, дістатися на саміт ООН в Мадриді допоможе іспанський уряд. Раніше конференція була перенесена з Чилі до іспанської столиці.
Кліматична конференція ООН замість Чилі відбудеться в Іспанії

Кліматична конференція ООН замість Чилі відбудеться в Іспанії 01.11.2019

Цьогорічна Кліматична конференція ООН пройде у Мадриді замість столиці Чилі Сантьяго. Чилійська влада вирішила скасувати проведення конференції через масові протести в країні.
Чилі не проводитиме Кліматичну конференцію ООН через протести

Чилі не проводитиме Кліматичну конференцію ООН через протести 31.10.2019

Президент Чилі відмовився від проведення Кліматичної конференції ООН, запланованої на грудень цього року, через масові акції протесту, що охопили країну. Це рішення ускладнило плани Грети Тунберг.
Нові протести в Чилі попри перестановки в уряді

Нові протести в Чилі попри перестановки в уряді 29.10.2019

У Чилі спалахнули нові протести, незважаючи на заміну президентом Себастьяном Піньєрою третини міністрів в уряді країни та скасування надзвичайного стану.
Президент Чилі на тлі масових протестів вирішив змінити весь склад уряду

Президент Чилі на тлі масових протестів вирішив змінити весь склад уряду 27.10.2019

Президент Чилі Себастьян Піньєра закликав усіх міністрів подати у відставку. За його словами, він прагне "сформувати новий уряд, аби мати змогу подолати нові виклики".
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