Гідроелектричні турбіни: більше не потрібні дизельні генератори? (15.02.2022)

Проточна річка + збірна турбіна = незалежне джерело струму для вашої громади. Це працює 24 години на добу 365 днів на рік. До того ж - безпечно для риб і не спричиняє викидів!