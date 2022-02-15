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Чилі - країна в Південній Америці. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чилі".
Чилі є конституційної республікою. Столиця - місто Сантьяго. Кількість населення Чилі становить близько 14 з половиною мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.