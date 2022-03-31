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Чечня

Чечня - суб'єкт Російської Федерації. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чечня".

Чечня входить до складу Російської Федерації й розташована на Північному Кавказі. Столиця Чечні - місто Грозний. У Чечні проживає близько півтора мільйона осіб. Після розвалу СРСР Чечня намагалася вийти зі складу Російської Федерації. Після двох чеченських воєн 1994 та 1999 років Москві вдалося відновити контроль над цієї територією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна РФ проти України. Чеченці борються і на боці Києва

Війна РФ проти України. Чеченці борються і на боці Києва 31.03.2022

У війні Росії проти України беруть участь і чеченці. Як прихильники глави Чечні Кадирова, що воюють у лавах збройних сил РФ, так і ті, хто підтримує Україну. Що спонукало їх так вчинити?
ЄС закликав припинити переслідування правозахисників у Чечні

ЄС закликав припинити переслідування правозахисників у Чечні 23.01.2022

У Брюсселі стурбовані постійними порушеннями прав людини в Чечні, переслідуваннями правозахисників та їхніх близьких, безкарністю відповідальних та бездіяльністю Москви.
Коментар: Вирок убивці Хангошвілі - довічний термін для Кремля?

Коментар: Вирок убивці Хангошвілі - довічний термін для Кремля? 17.12.2021

Вирок за вбивство чеченця в Берліні ухвалено: громадянин Росії отримав довічний термін. Але засуджено також президента Володимира Путіна та російську державу, вважає Крістіан Ф. Тріппе.

Відновили баланс: чому ЄС запровадив санкції щодо Росії та інших країн

Відновили баланс: чому ЄС запровадив санкції щодо Росії та інших країн 23.03.2021

Євросоюз запровадив санкції за порушення прав людини в Росії, Китаї та ще чотирьох країнах. Хто потрапив під обмеження та чому Брюсселю було важливо, щоб санкції стосувалися не лише Росії?
Віцепрем'єр Уруський пояснив, що робив поруч з Кадировим в ОАЕ

Віцепрем'єр Уруський пояснив, що робив поруч з Кадировим в ОАЕ 22.02.2021

Український прем'єр Денис Шмигаль попросив свого заступника Олега Уруського пояснити, що він робить пліч-о-пліч з Рамзаном Кадировим. Той відповів, що так вимагав протокол виставки.

Вбивство вчителя під Парижем: у Франції затримали ще 5 осіб

Вбивство вчителя під Парижем: у Франції затримали ще 5 осіб 09.12.2020

П'ятьох затриманих у справі щодо вбивства Самюеля Паті під Парижем, підозрюють в телефонних контактах з нападником.
Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео)

Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео) 22.07.2020

Президент Чечні Рамзан Кадиров зажадав від Володимира Зеленського "підтвердити вибачення" за сатиричний ролик ще 2014 року. Тим часом, США запровадили проти Кадирова нові санкції. За що саме?

Санкції проти Кадирова та вимога вибачень від Зеленського (21.07.2020) 21.07.2020

Президент Чечні Рамзан Кадиров знову зажадав від Володимира Зеленського "підтвердити вибачення" за сатиричний ролик ще 2014 року. Тим часом, США запровадили проти Кадирова нові санкції. За що саме?
Навіщо Кадиров знову вимагає вибачень від Зеленського?

Навіщо Кадиров знову вимагає вибачень від Зеленського? 21.07.2020

Президент Чечні зажадав від президента України нових "підтверджень вибачень" за відеоролик кількарічної давнини. Що стоїть за цими претензіями? Докладніше - у матеріалі DW.
США внесли Кадирова у чорний список за порушення прав людини

США внесли Кадирова у "чорний список" за порушення прав людини 20.07.2020

У США стурбовані тим, що Кадиров використовує пандемію коронавірусу як виправдання для порушення прав людини.
Що відомо про вбивство чеченського біженця в Австрії

Що відомо про вбивство чеченського біженця в Австрії 07.07.2020

В Австрії було скоєне чергове вбивство чеченця, який втік до Європи і різко критикував владу Чечні. Жертвою став Маміхан Умаров, відомий на YouTube як "Анзор із Відня". Подробиці - в матеріалі DW.
В Австрії застрілили прохача притулку з Росії

В Австрії застрілили прохача притулку з Росії 05.07.2020

За деякими даними, убитий - чеченський блогер, який критикував Рамзана Кадирова. Австрійський спецназ затримав імовірного вбивцю. Він теж громадянин РФ.
ЦВК РФ звітує про 78 відсотків голосів за поправки до конституції

ЦВК РФ звітує про 78 відсотків голосів за поправки до конституції 02.07.2020

Російський центрвиборчком після підрахунку 99,1 відсотка голосів заявив, що переважна більшість росіян підтримала запропоновані Володимиром Путіним поправки до конституції РФ.
Родина вбитого в Берліні чеченця просить надати їй захист

Родина вбитого в Берліні чеченця просить надати їй захист 22.06.2020

"Страх переслідування з боку російської влади, через який ми залишили батьківщину, виправданий", - заявили родичі вбитого в Берліні учасника війни в Чечні Зелімхана Хангошвілі.
Вбивство Хангошвілі в Берліні: РФ і досі не відповіла на запити слідчих ФРН

Вбивство Хангошвілі в Берліні: РФ і досі не відповіла на запити слідчих ФРН 02.06.2020

Росія досі змістовно не відповіла на два торішні запити німецьких слідчих щодо співпраці в розкритті вбивства колишнього чеченського польового командира в Берліні, констатували в мін'юсті ФРН.
Путін заявив, що вбитий у Берліні чеченець - організатор вибухів у московському метро

Путін заявив, що вбитий у Берліні чеченець - організатор вибухів у московському метро 10.12.2019

Володимир Путін стверджує, що вбитий у Берліні чеченець був організатором вибухів у метро Москви. Президент РФ додав, що його країна відповість Німеччині на видворення дипломатів дзеркальними заходами.
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