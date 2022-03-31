Чечня - суб'єкт Російської Федерації. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чечня".

Чечня входить до складу Російської Федерації й розташована на Північному Кавказі. Столиця Чечні - місто Грозний. У Чечні проживає близько півтора мільйона осіб. Після розвалу СРСР Чечня намагалася вийти зі складу Російської Федерації. Після двох чеченських воєн 1994 та 1999 років Москві вдалося відновити контроль над цієї територією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.