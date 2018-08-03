 Через рік після маршу неонацистів Дональд Трамп засудив будь-який раcизм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2018

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Новини

Через рік після маршу неонацистів Дональд Трамп засудив будь-який раcизм

Протести білих націоналістів у Шарлотсвіллі були рік тому. Тоді президент США Дональд Трамп висловлювався неоднозначно, нині - засудив будь-який расизм.

Дональд Трамп неодноразово змінював свою оцінку подій у Шарлотсвіллі

Дональд Трамп неодноразово змінював свою оцінку подій у Шарлотсвіллі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що засуджує "усі типи расизму та проявів насильства". Про це він написав у суботу, 11 серпня. У цей день США готуються до річниці кривавих подій під час маршів білих націоналістів і ультраправих у Шарлоттсвіллі. Вони "призвели до безґлуздих смертей та розбрату", - зазначив очільник Білого дому.

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Цитату Нельсона Мандели в мікроблозі колишньго президента США вподобали понад 3 мільйони користувачів, понад мільйон - поширили.

Расизм, ксенофобія, антисемітизм, ісламофобія отруюють наші суспільства, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. (16.08.2017)

На думку президента США, у Шарлотсвіллі обидві сторони конфлікту "здійснили напад одна на одну", але з обох боків були "пристойні люди". (16.08.2017)

Він закликав американців об'єднуватися як нація. Утім, торік Трамп вважав, що вина - "на усіх сторонах". Тоді, нагадаємо, ультраправі зібралися на протести проти демонтажу пам'ятника командувачу армії конфедератів і пройшли містом із расистськими слоганами. Президент тоді заявив, що серед них були "хороші люди".

Трамп тоді опинився під хвилею критики через брак однозначного засудження неонацистів. Під час мітингу в Шарлотсвіллі відбулися сутички між ультраправими націоналістами, правими екстремістами та ультралівими. Під час сутичок в натовп в'їхав автомобіль, яким керував один з ультраправих. У результаті загинула 32-річна жінка, а ще 19 людей зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Незалежне розслідування встановило, що хаос був викликаний пасивністю правоохоронців та браком координації між поліцією міста та штату.

Цього року поліція вживає посилених заходів безпеки, зокрема, перекриває окремі вулиці та мобілізувала сотні патрульних, передає агенція новин AP.

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Дональда Трампа розкритикували за реакцію на сутички в Шарлотсвіллі

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Дональда Трампа розкритикували за реакцію на сутички в Шарлотсвіллі  

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