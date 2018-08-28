Через нацистське вітання щодо десяти демонстрантів у Хемніці порушено справи

Проти десяти учасників демонстрацій у саксонському місті Хемніці порушено справи через використання нацистського вітання, яке у Німеччині є забороненим, повідомили у вівторок, 28 серпня, в поліції. Підозрюваним закидають "використання символіки неконституційних організацій", передає агентство dpa. Правоохоронці зазначили, що мають достатньо відеозаписів з акції правих 27 серпня. Розслідування демонстрацій та сутичок у Хемніці перебрала на себе земельна генеральна прокуратура в Дрездені.

Нацистське вітання у вигляді викинутої правої руки навіть як провокативний жарт у Німеччині заборонене. За нього передбачено грошовий штраф або ув'язнення терміном до трьох років, а за деяких обставин - до п'яти років. Нацистське вітання не є забороненим у кіно та театрі.

Реакція Меркель

Канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) засудила полювання на іноземців у Хемніці. "У нас є відеозаписи, які свідчать про те, що цькування мало місце, люди спеціально збиралися в громадських місцях для здійснення протизаконних дій, на вулицях лунали заклики до ненависті", - підкреслила глава німецького уряду, зазначивши, що такій поведінці "немає місця у нашій правовій державі".

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявляв, що убивство місцевого жителя не може слугувати виправданням для масових сутичок.

Акції протесту правих у Хемніці, учасники яких нападали на іноземців, були спричинені вбивством у ніч на 26 серпня 35-річного німця. За підозрою у вбивстві затримані сирієць та іракець. У сутичках між правими та їхніми противниками під час акцій 27 серпня постраждали 20 осіб, серед яких двоє поліцейських.