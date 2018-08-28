 Через нацистське вітання щодо десяти демонстрантів у Хемніці порушено справи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2018

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Новини

Через нацистське вітання щодо десяти демонстрантів у Хемніці порушено справи

Під час акції правих сил у Хемніці 27 серпня поліція зафіксувала використання забороненого в Німеччині нацистського вітання. Тим часом Анґела Меркель заявила, що цькуванню іноземців немає місця у правовій державі.

Під час акції правих у Хемніці 27 серпня поліція зафіксувала використання нацистського вітання

Під час акції правих у Хемніці 27 серпня поліція зафіксувала використання нацистського вітання

Проти десяти учасників демонстрацій у саксонському місті Хемніці порушено справи через використання нацистського вітання, яке у Німеччині є забороненим, повідомили у вівторок, 28 серпня, в поліції. Підозрюваним закидають "використання символіки неконституційних організацій", передає агентство dpa. Правоохоронці зазначили, що мають достатньо відеозаписів з акції правих 27 серпня. Розслідування демонстрацій та сутичок у Хемніці перебрала на себе земельна генеральна прокуратура в Дрездені.

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В Хемніці у землі Саксонія під час свята міста сталася бійка за участю мігрантів, в якій загинув німець. Наступного дня праворадикали під час демонстрації влаштували зіткнення з поліцією. (27.08.2018)

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер заявив, що смерть місцевого жителя не може бути виправданням насильству і сутичкам у Хемніці. Поліція визнала, що не очікувала настільки масових протестів. (28.08.2018)

Нацистське вітання у вигляді викинутої правої руки навіть як провокативний жарт у Німеччині заборонене. За нього передбачено грошовий штраф або ув'язнення терміном до трьох років, а за деяких обставин - до п'яти років. Нацистське вітання не є забороненим у кіно та театрі.

Реакція Меркель

Канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) засудила полювання на іноземців у Хемніці. "У нас є відеозаписи, які свідчать про те, що цькування мало місце, люди спеціально збиралися в громадських місцях для здійснення протизаконних дій, на вулицях лунали заклики до ненависті", - підкреслила глава німецького уряду, зазначивши, що такій поведінці "немає місця у нашій правовій державі".

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявляв, що убивство місцевого жителя не може слугувати виправданням для масових сутичок.

Акції протесту правих у Хемніці, учасники яких нападали на іноземців, були спричинені вбивством у ніч на 26 серпня 35-річного німця. За підозрою у вбивстві затримані сирієць та іракець. У сутичках між правими та їхніми противниками під час акцій 27 серпня постраждали 20 осіб, серед яких двоє поліцейських.

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