Через локдаун Маск погрожує перенести виробництво Tesla з Каліфорнії

Співзасновник Tesla Ілон Маск погрожує перенести завод і штаб-квартиру компанії з Каліфорнії до Техасу й Невади у зв'язку з запровадженим через коронавірус локдауном. Маск подав позов до суду проти місцевих чиновників, які зупинили роботу заводу електромобілів Tesla в місті Фрімонт. Про це він повідомив на Twitter у суботу, 9 травня.

"Tesla негайно перенесе свою штаб-квартиру і майбутні програми до Техасу / Невади", - написав Маск на Twitter. За його словами, Tesla - єдиний автовиробник у Каліфорнії.

У позові, поданому до федерального суду, Tesla звинуватила департамент охорони здоров'я округу Аламіда в запровадженні занадто суворих обмежень у США та штаті Каліфорнія у зв'язку з пандемією COVID-19.

Представники компанії вимагають, щоб заводу Tesla в місті Фрімонт дозволили працювати попри карантин. Вони аргументують, що автомобільний завод є частиною "критично важливої інфраструктури", передає інформагенція AP.

Карантинні заходи змусили Tesla закрити завод 23 березня. Пізніше термін карантину подовжили до кінця травня. Ілон Маск раніше називав обмежувальні заходи "фашистськими" й вимагав "повернути людям свободу".

Департамент охорони здоров'я округу Аламіда 9 травня оприлюднив заяву, в якій вказано, що департамент і Tesla працюють над планом, який дозволить знову відкрити завод і подбати про безпеку працівників. "Ми з нетерпінням чекаємо досягнення домовленості про план безпеки незабаром'', - ідеться в повідомленні.

Насправді перенести виробництво електромобілів Tesla із Каліфорнії до інших штатів - дорого й складно, зауважує агенція AP. Завод у Фрімонті раніше належав General Motors і Toyota. Це - єдиний завод зі збирання автомобілів Tesla у США. Компанія зазнає значних збитків, якщо закриє завод для перенесення обладнання.