Через локдаун Маск погрожує перенести виробництво Tesla з Каліфорнії
Ілон Маск погрожує перенести виробництво електромобілів Tesla з міста Фрімонт у Каліфорнії через карантинні обмеження. Завод Tesla в Каліфорнії не працює з кінця березня.
Ілон Маск
Співзасновник Tesla Ілон Маск погрожує перенести завод і штаб-квартиру компанії з Каліфорнії до Техасу й Невади у зв'язку з запровадженим через коронавірус локдауном. Маск подав позов до суду проти місцевих чиновників, які зупинили роботу заводу електромобілів Tesla в місті Фрімонт. Про це він повідомив на Twitter у суботу, 9 травня.
"Tesla негайно перенесе свою штаб-квартиру і майбутні програми до Техасу / Невади", - написав Маск на Twitter. За його словами, Tesla - єдиний автовиробник у Каліфорнії.
У позові, поданому до федерального суду, Tesla звинуватила департамент охорони здоров'я округу Аламіда в запровадженні занадто суворих обмежень у США та штаті Каліфорнія у зв'язку з пандемією COVID-19.
Представники компанії вимагають, щоб заводу Tesla в місті Фрімонт дозволили працювати попри карантин. Вони аргументують, що автомобільний завод є частиною "критично важливої інфраструктури", передає інформагенція AP.
Карантинні заходи змусили Tesla закрити завод 23 березня. Пізніше термін карантину подовжили до кінця травня. Ілон Маск раніше називав обмежувальні заходи "фашистськими" й вимагав "повернути людям свободу".
Департамент охорони здоров'я округу Аламіда 9 травня оприлюднив заяву, в якій вказано, що департамент і Tesla працюють над планом, який дозволить знову відкрити завод і подбати про безпеку працівників. "Ми з нетерпінням чекаємо досягнення домовленості про план безпеки незабаром'', - ідеться в повідомленні.
Насправді перенести виробництво електромобілів Tesla із Каліфорнії до інших штатів - дорого й складно, зауважує агенція AP. Завод у Фрімонті раніше належав General Motors і Toyota. Це - єдиний завод зі збирання автомобілів Tesla у США. Компанія зазнає значних збитків, якщо закриє завод для перенесення обладнання.
Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки
Звичайна розетка не дуже підходить
Свій електромобіль можна зарядити і від звичайної побутової розетки напругою в 220 вольт. Утім, робити це рекомендовано лише в разі крайньої необхідності. Звичайна вилка має дуже малу зарядну потужність (близько 2,3 кіловата), а тому процес заряджання триватиме годинами. У цей час електромережа помешкання буде перевантажена, через що зростає ризик загоряння кабелю.
Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки
Швидше - від трифазної розетки
Значно швидше зарядити електромобіль вдасться за допомогою трифазної розетки напругою 380 (400) вольт. Однак для заряджання від трифазної розетки потрібен спеціальний пристрій, який з'єднаний з електромобілем та регулює зарядну потужність.
Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки
Спеціальна зарядна станція Wallbox для електромобілів
Ще легше зарядити електромобіль, якщо ви встановили вдома зарядну станцію Wallbox. В принципі, це ніщо інше, як прикріплена на стіні спеціальна розетка для електрокарів. Але за її допомогою електромобіль можна зарядити в десять разів швидше. Виробників таких станцій чимало: від автокомпаній до постачальників струму. Знайти їх у продажу - не проблема.
Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки
Заправка на узбіччі
Дорогою "заправити" електромобіль можна також за допомогою зарядних пунктів: у Німеччині на сьогодні налічується понад 16 тисяч вільнодоступних пунктів, стверджують у галузевій асоціації. Близько 12 відсотків з них дозволяють швидку зарядку електрмообілів. Таким чином, на один пункт зарядки в Німеччині припадає приблизно 10 електромобілів. Такий показник рекомендувала і Єврокомісія.
Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки
Віставання від плану
На додачу до вже наявних зарядних пунктів по всій Німеччині мають до 2020 року з'явитися ще щонайменше 100 тисяч зарядних пунктів - саме такий план прописано у коаліційній угоді між правлячими партіями ХДС та СДПН. Однак до цього показника ще далеко: за два останніх роки міністерство транспорту ФРН хоч і дало дозволи на спорудження 16 тисяч, але ввели в експлуатації лише близько тисячі.
Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки
Швидко, швидше, найшвидше
Автовиробники також будують свої зарядні станції, як-от Tesla. Однак "заправитися" безкоштовно - це вже в минулому. Тепер клієнти на Tesla Supercharger повинні платити. BMW та Porsche також планують будувати свої мережі зарядних станцій. Перший прототип має потужність 450 кіловат - утричі вищу, ніж Supercharger. Це дозволить за три хвилини зарядити електрокар на 100 кілометрів шляху.
Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки
Зарядка від ліхтаря
Швидко та недорого створити велику кількість зарядних пунктів має намір берлінський стартап Ubitricity, Для цього він планує переобладнти під зарядні станції стовпи вуличних ліхтарів. У Берліні в наступні два роки мають з'витися до тисячі таких зарядних пунктів. Такі пункти на базі ліхтарів вже є в Лондоні. Хто захоче зарядити електрмобіль у такий спосіб, повинен мати при собі спеціальний кабель.
Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки
Робот-заправник
Досить неприємна ситуація, коли ви хочете "заправити" свій електрокар, а на загальнодоступній зарядці стоїть вже чиясь машина. І ще гірше, коли вона вже повністю зарядилася і не мала б займати місце. Вирішенням могли б стати автоматичні зарядні станції, на яких електромобілі "заправляли" б роботи. Саме над цим працюють дослідники з Технічного університету Ґраца, що в Австрії.
Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки
Автовиробники роблять ставку на роботів
Інші дослідники теж працюють над розробкою роботів для заряджання електромобілів, як-от в Університеті Хемніца (на фото). Автоконцерн Volkswagen у співпраці з виробником роботів Kuka рік тому також представив відповідну розробку, а енергопостачальна компанія Innogy - робота-заправника у лютому цього року. Розробляє такі системи і Tesla.
Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки
Заміна батареї: повна замість порожньої
Зарядка триває надто довго? Тоді, можливо, варто просто замінити батарею. Китайський автовиробник nio розробив спеціальні гаражі, в яких роботи замінюють батареї. Триває увесь процес лише дві хвилини. 18 таких установок уже працюють. До 2020 року компанія повинна збудувати уздовж важливого транзитного маршруту з півночі на південь Китаю до 1100 таких станцій.
Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки
Зарядити без кабелю
Технологія, яка вже доступна навіть для зубних щіток, у майбутньому має використовуватися і для електромобілів: індуктивна зарядка. Для "заправки" авто повинне зупинитися на спеціальному майданчику, струм буде передано бездротовим шляхом. А точно запаркувати електромобіль для зарядки допоможе автоматика. Над цим рішенням працюють такі автовиробники як Volkswagen, Mercedes, Porsche, Hyundai та Kia.
Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки
Зарядка під час їзди
Ще більший комфорт забезпечить індуктивна зарядка, для якої не потрібно спеціально зупинятися. Автоконцерн Renault та виробник чіпів Qualcomm випробовують у Франції мобільну індуктивну зарядку. Тестову ділянку дороги обладнано магнітними коліями, батареї електромобілів мають заряджатися на швидкості в 100 кілометрів на годину. Над такою розробкою працює і стартап в Ізраїлі.
Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки
Рішення на крайній випадок
... а якщо все пішло не так - й зарядний пункт зайнятий, і робот поламався - то тоді за допомогою потрібно звернутися до мобільного сервісу із заряджання електрокарів. У ФРН співробітники стартапу Chargery за потреби швидко доставлять powerbank для знеструмленого авто, "заправлять" і відвезуть мобільний зарядний пристрій назад. Щоправда, повна зарядка триватиме до чотирьох годин.