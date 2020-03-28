Через коронавірус у США виник дефіцит золота

Через пандемію коронавірусу та спричинений нею обвал на біржах у США виник дефіцит золотих злитків і монет у вільному продажу. Про це повідомило в п'ятницю, 27 березня, ділове видання The Wall Street Journal (WSJ). За інформацією видання, дилери розпродали всі запаси золота. Дехто з них тимчасово закрився, а великий швейцарський фінансовий конгломерат Credit Suisse Group AG, що з 1856 року відливає золоті злитки, звернувся до покупців з проханням "не обтяжувати зверненнями".

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Через ситуацію, що склалася, банкіри з Волл-стріт звернулися по допомогу до Королівського канадського монетного двору. Той, своєю чергу, вже зафіксував "безпрецедентне" зростання попиту на золоті злитки, розповіла виданню представниця установи Аманда Берньє. За її словами, ситуація ускладнена тим, що частина співробітників тимчасово не працює з метою запобігання поширенню короновірусу нового типу SARS-CoV-2.

Золотий резерв США ніхто не чіпатиме

Золотий резерв США, який не витрачається для збуту на вільному ринку, зберігається на військовій базі Форт-Нокс у штаті Кентуккі та в Федеральному резервному банку Нью-Йорка, нагадує WSJ.

У разі нестачі золота ділові люди в США зазвичай поповнюють запаси в Лондоні, де зберігається понад 8,2 тисячі тонн дорогоцінного металу. Його доставляли в Нью-Йорк партіями в сейфах на пасажирських літаках. Але через пандемію коронавірусу майже всі міжнародні пасажирські перевезення припинено. Нинішня ситуація призвела також до припинення видобутку дорогоцінних металів в Перу і в Південній Африці.