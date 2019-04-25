 Через коронавірус Польща запроваджує санітарний контроль на своїх кордонах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2020

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Новини

Через коронавірус Польща запроваджує санітарний контроль на своїх кордонах

Для боротьби з поширенням коронавірусу з 9 березня польські прикордонники перевірятимуть подорожніх на кордоні з Німеччиною та Чехією, а з 10 березня - на українському, російському та білоруському кордонах.

На кордоні між Польщою та Україною

На кордоні між Польщою та Україною

Задля боротьби з поширенням коронавірусу Польща запроваджує санітарний контроль на своїх кордонах. З понеділка, 9 березня, контроль буде запроваджено на кордонах з Німеччиною та Чехією, оголосив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. Він вже повідомив про це німецьку канцлерку Анґелу Меркель (Angela Merkel) та чеського прем'єра Андрея Бабіша.

Перевірки будуть проводити в туристичних автобусах, а також в мікроавтобусах, які вміщують понад вісім пасажирів. Надалі також будуть проводити перевірки в потягах та в портах.

Також до 10 березня буде запроваджено контроль на кордонах з Україною, Білоруссю та Росією, повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський. "Від завтра (вівторка - Ред.) усі медичні та санітарні процедури будуть повністю введені на нашому зовнішньому кордоні, тобто на кордонах з Україною, Білоруссю та Росією. Протягом кількадесяти годин усі польські кордони будуть захищені", - заявив він, передає Polskie Radio.

На німецькому кордоні перевірки проводитимуть на автомагістралях A12, A15, A11 та A4. Комплексний контроль проводитимуть польські прикордонники, пожежники, митники та інспекція дорожнього транспорту. Пункти переходу працюватимуть цілодобово. На кордонах треба буде заповнити формуляри англійською чи польською мовами, також перевірятимуть документи. Після цього мандрівникам мірятимуть температуру. На місці будуть карети швидкої та медики. Хворих госпіталізуватимуть безпосередньо з кордону. Станом на 9 березня в Польщі зафіксовано 16 випадків захворювання на коронавірус.

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