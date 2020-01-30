Через коронавірус Китай закачає у власну економіку 156 мільярдів євро

Народний банк Китаю заявив про намір влити в китайську економіку 1,2 трильйона юанів, що зараз відповідає приблизно156 мільярдам євро. Згідно з заявою банку, оприлюдненою в неділю, 2 лютого, так звана операція зворотного викупу розпочнеться вже наступного дня.

Метою вливання в китайському центробанку називають підтримку "прийнятної та достатньої ліквідності" в банківській системі та стабільності валютного ринку під час спалаху нового коронавірусу 2019-nCoV у Китаї.

Днем раніше центробанк анонсував низку заходів монетарної та кредитної підтримки для підприємств, що беруть участь у боротьбі із епідемією вірусу, зокрема медичних компаній. Також у Народному банку Китаю закликали приватні фінансові інституції надавати "достатні кредитні ресурси" лікарням та іншим медичним організаціям в рамках цих заходів.

Коронавірус та економіка Китаю

Рішення Народного банку Китаю було оприлюднено за день до відкриття фінансових ринків країни, що були закритими певний час через святкові вихідні до Нового року за місячним календарем, який є китайським національним святом, та на тлі побоювань щодо руйнівного впливу спалаху хвороби на китайську економіку.

Центробанк Китаю закликає надавати кредитну допомогу підприємствам, що допомагають у боротьбі з коронавірусом

Слід зазначити, що в останні роки економічне зростання Китаю почало помітно уповільнюватися. Економісти оцінюють зростаннякитайського ВВП в 2019 році у 6,1 відсотка. Це найнижчий показник за останні 30 років. Деякі аналітики попереджають, що в разі, якщо епідемія нового коронавірусу триватиме значний період часу, це може ще сильніше погіршити економічні показники країни.

Уже більше 300 жертв коронавірусу

Хвороба, вперше зафіксована в китайському 11-мільйоному місті Ухань, швидко поширилася Китаєм. За даними Державного комітету з охорони здоров'я КНР, наразі на території країни від коронавірусу загинули 308 людей, а щонайменше 14380 було інфіковано.

У неділю, 2 лютого, перший летальний випадок від коронавірусу 2019-nCoV було зафіксовано за межами Китаю. 44-річний громадянин КНР помер у лікарні на Філіппінах.