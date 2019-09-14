Червоний Хрест відновив роботу в Афганістані після гарантій з боку талібів

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) зможе знову в повному обсязі відновити свою роботу в Афганістані. У неділю, 15 вересня, стало відомо про рішення керівництва радикального афганського руху "Талібан" скасувати заборону на діяльність Червоного Хреста в цій країні. Згідно зі зробленою цього дня заявою речника руху, таліби надають співробітникам Червоного Хреста відповідні гарантії безпеки. У заяві зазначається, що про безпеку працівників гуманітарної організації повинні дбати всі бійці руху.

У представництві МКЧХ в Афганістані відреагували на заяву талібів, повідомивши, що співробітники організації вже приступили до роботи в усіх регіонах країни. Вони займаються зокрема пошуком тіл загиблих та відвідуванням військовополонених, зазначає агентство новин dpa.

У квітні цього року таліби заборонили Червоному Хресту і Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) будь-яку діяльність на території Афганістану, звинувативши ці гуманітарні організації в "підозрілій" діяльності.

Утім, у нинішній офіційній заяві руху "Талібан" ВООЗ не згадувалася. Раніше представники ВООЗ проводили в Афганістані зокрема кампанії з вакцинації.

МКЧХ дотримується нейтралітету в зонах конфліктів. На контрольованих талібами територіях організація займається вивезенням та передачею тіл загиблих обом сторонам конфлікту - ісламістам та урядовим силам.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив припинення переговорів з талібами щодо мирного врегулювання ситуації в Афганістані та поетапного виведення американських військ.