 Червоний Хрест відновив роботу в Афганістані після гарантій з боку талібів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Червоний Хрест відновив роботу в Афганістані після гарантій з боку талібів

Після тривалої паузи співробітники Червоного Хреста знову зможуть надавати гуманітарну допомогу в Афганістані. Радикальний рух "Талібан" заявив про відповідні гарантії безпеки.

Бойовик руху Талібан та автомобіль Червоного Хреста в місті Кундуз (архівне фото)

Бойовик руху "Талібан" та автомобіль Червоного Хреста в місті Кундуз (архівне фото)

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) зможе знову в повному обсязі відновити свою роботу в Афганістані. У неділю, 15 вересня, стало відомо про рішення керівництва радикального афганського руху "Талібан" скасувати заборону на діяльність Червоного Хреста в цій країні. Згідно зі зробленою цього дня заявою речника руху, таліби надають співробітникам Червоного Хреста відповідні гарантії безпеки. У заяві зазначається, що про безпеку працівників гуманітарної організації повинні дбати всі бійці руху. 

DW.COM

Ще ніколи з часу завершення Другої світової війни не було стільки людей, які б втікали від воєн, конфліктів та переслідування, наголошують благодійні організації напередодні Всесвітнього дня гуманітарної допомоги. (18.08.2019)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував переговори США з ісламістським рухом "Талібан" після загибелі американського солдата в Кабулі внаслідок вибуху. Таліби взяли на себе відповідальність за цей напад. (08.09.2019)

Кількість зниклих безвісти зараз є найбільшою за останні десять років, повідомив Червоний Хрест. У Німеччині через кризу біженців досі подають багато заяв на розшук зниклих осіб. (28.08.2018)

У представництві МКЧХ в Афганістані відреагували на заяву талібів, повідомивши, що співробітники організації вже приступили до роботи в усіх регіонах країни. Вони займаються зокрема пошуком тіл загиблих та відвідуванням  військовополонених, зазначає агентство новин dpa.

У квітні цього року таліби заборонили Червоному Хресту і Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) будь-яку діяльність на території Афганістану, звинувативши ці гуманітарні організації в "підозрілій" діяльності.

Утім, у нинішній офіційній заяві руху "Талібан" ВООЗ не згадувалася. Раніше представники ВООЗ проводили в Афганістані зокрема кампанії з вакцинації.

МКЧХ дотримується нейтралітету в зонах конфліктів. На контрольованих талібами територіях організація займається вивезенням та передачею тіл загиблих обом сторонам конфлікту - ісламістам та урядовим силам.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив припинення переговорів з талібами щодо мирного врегулювання ситуації в Афганістані та поетапного виведення американських військ.

Дивитись відео 02:40

Афганська біженка стала новим обличчям німецької кампанії "Земля ідей" (23.03.2017)

Аудіо й відео до теми

Афганська біженка стала новим обличчям німецької кампанії "Земля ідей" (23.03.2017)  

Також за темою

Russland Vertreter der Taliban in Moskau

"Талібан" після краху переговорів зі США відрядив делегацію до Москви 14.09.2019

Після провалу переговорів зі США делегація "Талібану" відвідала Москву, щоб оцінити рівень підтримки дій руху. У МЗС РФ наголосили, що таліби готові до подальшого діалогу з американцями.

Afghanistan Kapitulation von Taliban und IS

"Талібан" пригрозив Трампу продовженням боротьби проти військ США в Афганістані 10.09.2019

Вихід США з переговорів з радикальним рухом "Талібан" спричинить лише подальшу боротьбу талібів проти військ США, наголошують у русі. Напередодні президент США Дональд Трамп назвав переговори з талібами "мертвими".

Afghanistan US-Truppen

"Талібан" пригрозив США ще більшими військовими втратами в Афганістані 08.09.2019

Вихід США з переговорів означатиме лише збільшення кількості загиблих американських військових, наголошують у радикальному русі "Талібан". Раніше про припинення переговорного процесу з талібами оголосив Дональд Трамп.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський у Верховній Раді

Щадний термін у ставленні Заходу до Зеленського сплив

Деякі реформи Зеленського виглядають антидемократично і вимагають однозначної оцінки, вважає Роман Гончаренко.  

Ігор Коломойський

Коломойський хоче мирової угоди щодо "Приватбанку"

Колишній співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявив, що не хоче повернути собі його за будь-яку ціну.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  