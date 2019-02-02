Червона доріжка на "Берлінале" буде зроблена з морського сміття

Червоний килим на 69-му Берлінському міжнародному кінофестивалі "Берлінале" цього року буде зроблений з переробленого сміття, яке виловили у морі. Про це у вівторок, 5 лютого, повідомило міністерство економічного співробітництва і розвитку ФРН, яке співпрацювало з організаторами фестивалю.

Перед трьома основними майданчиками фестивалю буде розгорнуто 2430 квадратних метрів килимових покриттів. Для їхнього виробництва було використано 1,6 тонни відходів, виловлених у морі, зокрема рибальських сіток, та старі килими.

Ця акція має привернути увагу до проблеми забруднення світового океану відходами з пластику. "Червона килимова доріжка на Берлінале ніколи не була такою зеленою", - заявив міністр економічної співпраці та розвитку ФРН Ґерд Мюллер (Gerd Müller).

За даними міністерства, щороку в океан викидається близько восьми мільйонів тонн пластикових відходів. Зараз вже 90 відсотків морських птахів мають у шлунках пластикові відходи. У 2050 році в океанах буде плавати більше пластику, ніж риби, наголошує відомство. 69-й "Берлінале" розпочнеться 7 лютого у столиці Німеччини.

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