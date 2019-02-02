 Червона доріжка на ″Берлінале″ буде зроблена з морського сміття | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2019

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Новини

Червона доріжка на "Берлінале" буде зроблена з морського сміття

Майже дві тони сміття, виловленого в океані, були перероблені у червоний килим, який постелять на берлінському кінофестивалі. В такий спосіб німецький уряд намагається привернути увагу до забруднення пластиком.

Кінофестиваль Берлінале

Кінофестиваль "Берлінале"

Червоний килим на 69-му Берлінському міжнародному кінофестивалі "Берлінале" цього року буде зроблений з переробленого сміття, яке виловили у морі. Про це у вівторок, 5 лютого, повідомило міністерство економічного співробітництва і розвитку ФРН, яке співпрацювало з організаторами фестивалю.

Перед трьома основними майданчиками фестивалю буде розгорнуто 2430 квадратних метрів килимових покриттів. Для їхнього виробництва було використано 1,6 тонни відходів, виловлених у морі, зокрема рибальських сіток, та старі килими. 

DW.COM

40 компанії світу оголосили про план боротьби з відходами. Корпорації застерігають, що за відсутності активних дій до 2050 року у світовому океані буде більше пластику, ніж риби. (16.01.2017)

Вчені дослідили зразки льоду з Північного Льодовитого океану й виявили в деяких брилах понад 12 тисяч мікрочастинок пластику на літр криги. Загалом у ній знайшли 17 видів штучних матеріалів. (24.04.2018)

Ця акція має привернути увагу до проблеми забруднення світового океану відходами з пластику. "Червона килимова доріжка на Берлінале ніколи не була такою зеленою", - заявив міністр економічної співпраці та розвитку ФРН Ґерд Мюллер (Gerd Müller).

За даними міністерства, щороку в океан викидається близько восьми мільйонів тонн пластикових відходів. Зараз вже 90 відсотків морських птахів мають у шлунках пластикові відходи. У 2050 році в океанах буде плавати більше пластику, ніж риби, наголошує відомство. 69-й "Берлінале" розпочнеться 7 лютого у столиці Німеччини.

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