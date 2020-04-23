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Чарлі Шілд

   

Пропустити розділ Чарлі Шілд : інші публікації

Чарлі Шілд : інші публікації

Сім відповідей на "гарячі" запитання про життя астронавтів (фотогалерея)

Сім відповідей на "гарячі" запитання про життя астронавтів

Сім відповідей на "гарячі" запитання про життя астронавтів

Як працює туалет у космосі? Яка зарплата в астронавтів? З нагоди нової місії на МКС відповідаємо на "гарячі" запитання.
Наука
12 листопада 2021 р.

Сім фактів з життя астронавтів

Сім фактів з життя астронавтів

Як працює туалет у космосі? Яка зарплата астронавтів? З нагоди нової місії на МКС відповідаємо на "гарячі" запитання.
Суспільство
12 листопада 2021 р.
8 фото
Еректильна дисфункція як один із можливих наслідків COVID-19

Коронавірус і проблеми з ерекцією

Коронавірус і проблеми з ерекцією

Потенційний зв'язок зараз досліджують фахівці.
Здоров'я
13 грудня 2020 р.
Парк Великий Тірґартен - зелені легені Берліна

Як дерева сприяють психічному здоров'ю містян

Як дерева сприяють психічному здоров'ю містян

Містам потрібно більше дерев, адже вони не лише допомагають проти шкідливих викидів та спеки.
Природа й екологія
30 липня 2020 р.
Перехожі у захисних масках на вулицях Токіо

Дослідження: як молоді і здорові поширюють COVID-19

Дослідження: як молоді і здорові поширюють COVID-19

Яку роль у появі нових вогнищ інфекції відіграють її безсимптомні носії?
Наука
29 липня 2020 р.
Торгівля панголінами в Індонезії

Як руйнування природи людиною сприяло пандемії COVID-19

Як руйнування природи людиною сприяло пандемії COVID-19

Вплив людини на осередки життя диких тварин сприяє поширенню інфекційних захворювань.
Природа й екологія
23 квітня 2020 р.
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