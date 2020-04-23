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Чарлі Шілд
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Чарлі Шілд : інші публікації
Сім відповідей на "гарячі" запитання про життя астронавтів
Сім відповідей на "гарячі" запитання про життя астронавтів
Як працює туалет у космосі? Яка зарплата в астронавтів? З нагоди нової місії на МКС відповідаємо на "гарячі" запитання.
Наука
12.11.2021
12 листопада 2021 р.
Сім фактів з життя астронавтів
Сім фактів з життя астронавтів
Як працює туалет у космосі? Яка зарплата астронавтів? З нагоди нової місії на МКС відповідаємо на "гарячі" запитання.
Суспільство
12.11.2021
12 листопада 2021 р.
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Коронавірус і проблеми з ерекцією
Коронавірус і проблеми з ерекцією
Потенційний зв'язок зараз досліджують фахівці.
Здоров'я
13.12.2020
13 грудня 2020 р.
Як дерева сприяють психічному здоров'ю містян
Як дерева сприяють психічному здоров'ю містян
Містам потрібно більше дерев, адже вони не лише допомагають проти шкідливих викидів та спеки.
Природа й екологія
30.07.2020
30 липня 2020 р.
Дослідження: як молоді і здорові поширюють COVID-19
Дослідження: як молоді і здорові поширюють COVID-19
Яку роль у появі нових вогнищ інфекції відіграють її безсимптомні носії?
Наука
29.07.2020
29 липня 2020 р.
Як руйнування природи людиною сприяло пандемії COVID-19
Як руйнування природи людиною сприяло пандемії COVID-19
Вплив людини на осередки життя диких тварин сприяє поширенню інфекційних захворювань.
Природа й екологія
23.04.2020
23 квітня 2020 р.
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