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Чад

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чад".

Республіка Чад розташована в центрі Північної Африки. Чад вважається однією з найбідніших і найслабкіше розвинутих країн світу. Столицею Чаду є місто Нджамена. За оцінками, кількість населення Чаду перевищує 10 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Президент Чаду загинув у боях з повстанцями

Президент Чаду загинув у боях з повстанцями 20.04.2021

Ідріс Дебі здобув владу внаслідок держперевороту в 1990 році. Тепер обов'язки президента Республіки Чад тимчасово виконуватиме син-генерал загиблого президента.

Гроші на повноліття: як німці заощаджують для своїх дітей (03.04.2019) 03.04.2019

До повноліття дітей німці, зазвичай, заощаджують чималенькі суми для своїх чад. Приміром, щоб придбання водійських прав або автомобіля не вдарило по сімейному бюджету. Як їм це вдається?
Напад на блакитні шоломи в Малі: вісім миротворців загинули

Напад на "блакитні шоломи" в Малі: вісім миротворців загинули 20.01.2019

Унаслідок нападу на миротворців ООН на півночі Малі загинули щонайменше вісім солдатів з Чаду.
Країнам в регіоні озера Чад пообіцяли понад два мільярди доларів допомоги

Країнам в регіоні озера Чад пообіцяли понад два мільярди доларів допомоги 03.09.2018

На донорській конференції у Берліні оголосили про виділення країнам в регіоні озера Чад допомоги на понад 2 мільярди доларів. Торік голоду у цьому регіоні вдалося запобігти лише завдяки міжнародній допомозі.
Британський уряд погрожує припинити фінансування Oxfam після секс-скандалу

Британський уряд погрожує припинити фінансування Oxfam після секс-скандалу 12.02.2018

Співробітники доброчинного об'єднання влаштовували вечірки з повіями в Чаді та на Гаїті. У відповідь влада Великобританії погрожує припинити виділяти кошти для Oxfam.

#LocalHeroes: як татусь із "Фазер клаб" популяризує батьківство (04.01.2018) 04.01.2018

Владислав Головін з ГО "Фазер клаб " - успішний економічний аналітик. Але своїм покликанням вважає батьківство. Як тато трьох дітей інших чоловіків заохочує до виховання своїх чад - дивіться в проекті DW #LocalHeroes.
Європейські лідери погодилися щодо нової політики надання притулку африканцям

Європейські лідери погодилися щодо нової політики надання притулку африканцям 28.08.2017

Громадянам Нігеру та Чаду, які планують отримати притулок в Європі, пропонують заздалегідь реєструватися у своїх країнах.
Ще одна країна відкликала свого посла з Катару

Ще одна країна відкликала свого посла з Катару 08.06.2017

Уряд Чаду відкликав свого катарського посла для консультацій та висловив "активну солідарність" із Саудівською Аравією, яка закидає Катару підтримку терористів.
Європа вкладе понад 400 мільйонів євро в регіон озера Чад

Європа вкладе понад 400 мільйонів євро в регіон озера Чад 24.02.2017

На конференції донорів в Осло зібрали більше 400 мільйонів євро на підтримку регіону озера Чад. Німеччина виділить 120 мільйонів євро.
Екс-диктатора Чаду засудили до довічного ув'язнення за злочини проти людяності

Екс-диктатора Чаду засудили до довічного ув'язнення за злочини проти людяності 30.05.2016

Трибунал Африканського Союзу засудив колишнього диктатора Чаду Хіссена Хабре до довічного ув'язнення за скоєння злочинів проти людяності під час його правління з 1982 по 1990 рік.
У Малі вбили п'ятьох миротворців ООН

У Малі вбили п'ятьох миротворців ООН 29.05.2016

В ООН повідомили про загибель п'ятьох своїх миротворців у Малі. За даними джерела в поліції, представники миротворчого контингенту з Того потрапили в засідку бойовиків.
Група терористок-смертниць підірвала себе на ринку в Чаді

Група терористок-смертниць підірвала себе на ринку в Чаді 06.12.2015

Унаслідок вибухів щонайменше 15 осіб загинули, ще близько сотні дістали поранення. Правоохоронці звинувачують в інциденті ісламістів угруповання "Боко Харам".
UNICEF: Більше мільйона дітей залишили свої домівки через дії Боко Харам

UNICEF: Більше мільйона дітей залишили свої домівки через дії "Боко Харам" 18.09.2015

1,4 мільйона дітей залишили Нігерію та сусідні країни через постійні атаки бойовиків "Боко Харам". Майже половина з них - діти, молодші п'яти років.
Десятки загиблих унаслідок терактів у Нігерії та Чаді

Десятки загиблих унаслідок терактів у Нігерії та Чаді 17.07.2015

Теракти спрямовувалися насамперед проти мусульман, які святкуватимуть завершення місяця Рамадан. Влада вважає, що за кровопролиттям стоять члени ісламістського терористичного угруповання "Боко Харам".
Британський інтернат: головне - самодисципліна

Британський інтернат: головне - самодисципліна 07.05.2009

Заможні німці відправляють своїх розбещених чад на перевиховання до Британії. За кілька років в елітних інтернатах дають непогані знання і вчать манер. Нещодавно перший британський інтернат відкрився у Німеччині.