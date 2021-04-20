На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чад".

Республіка Чад розташована в центрі Північної Африки. Чад вважається однією з найбідніших і найслабкіше розвинутих країн світу. Столицею Чаду є місто Нджамена. За оцінками, кількість населення Чаду перевищує 10 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.