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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чад".
Республіка Чад розташована в центрі Північної Африки. Чад вважається однією з найбідніших і найслабкіше розвинутих країн світу. Столицею Чаду є місто Нджамена. За оцінками, кількість населення Чаду перевищує 10 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Владислав Головін з ГО "Фазер клаб " - успішний економічний аналітик. Але своїм покликанням вважає батьківство. Як тато трьох дітей інших чоловіків заохочує до виховання своїх чад - дивіться в проекті DW #LocalHeroes.