Ціни на газ для населення з листопада зростуть майже на чверть - Гройсман

В Україні з 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення зростуть на 23,5 відсотка, повідомив у п'ятницю, 19 жовтня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Це рішення було одностайно підтримано на засіданні Кабміну.

Прем'єр зазначив, що це підвищення цін на газ було однією з умов Міжнародного валютного фонду. "Ми розпочинали переговори з того, щоб підвищити ціну від нинішньої на 60 відсотків, але в результаті наших переговорів і компромісу знайшли інший підхід, і ціни з 1 листопада на газ зростуть лише на 23,5 відсотка, не на 60 відсотків", - сказав він, передає агенція "Українські новини".

За його словами, без співпраці з міжнародними партнерами Україна опиниться на порозі дефолту. "Якщо ми не зможемо продовжити співпрацю з нашими міжнародними партнерами, ми не зможемо обслуговувати ті борги, які взяли до нас... Це може привести до того, що Україна буде введена в дефолт", - сказав він. Прем'єр також зазначив, що субсидіями буде забезпечено всіх, хто їх потребує для сплати рахунків за газ. "Я думаю, що прибічників такого рішення тут немає, але це абсолютно вимушений крок", - додав він.

Постановою Кабміну передбачалось, що спецзобов'язання з продажу газу населенню і ТКЕ діятимуть до 1 квітня 2018 року, але пізніше уряд подовжував їх щомісяця.