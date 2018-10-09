 Ціни на газ для населення з листопада зростуть майже на чверть - Гройсман | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2018

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Новини

Ціни на газ для населення з листопада зростуть майже на чверть - Гройсман

Підвищення цін на газ для населення було однією з умов для продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом, повідомив прем'єр-міністр. Він пообіцяв субсидії для усіх, хто не зможе платити по нових тарифах.

Володимир Гройсман заявив про підвищення цін на газ для населення

Володимир Гройсман заявив про підвищення цін на газ для населення

В Україні з 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення зростуть на 23,5 відсотка, повідомив у п'ятницю, 19 жовтня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Це рішення було одностайно підтримано на засіданні Кабміну.

Прем'єр зазначив, що це підвищення цін на газ було однією з умов Міжнародного валютного фонду. "Ми розпочинали переговори з того, щоб підвищити ціну від нинішньої на 60 відсотків, але в результаті наших переговорів і компромісу знайшли інший підхід, і ціни з 1 листопада на газ зростуть лише на 23,5 відсотка, не на 60 відсотків", - сказав він, передає агенція "Українські новини".

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За його словами, без співпраці з міжнародними партнерами Україна опиниться на порозі дефолту. "Якщо ми не зможемо продовжити співпрацю з нашими міжнародними партнерами, ми не зможемо обслуговувати ті борги, які взяли до нас... Це може привести до того, що Україна буде введена в дефолт", - сказав він. Прем'єр також зазначив, що субсидіями буде забезпечено всіх, хто їх потребує для сплати рахунків за газ. "Я думаю, що прибічників такого рішення тут немає, але це абсолютно вимушений крок", - додав він.

Постановою Кабміну передбачалось, що спецзобов'язання з продажу газу населенню і ТКЕ діятимуть до 1 квітня 2018 року, але пізніше уряд подовжував їх щомісяця.

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