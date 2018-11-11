 Ціна на нафту продовжує падати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2018

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Новини

Ціна на нафту продовжує падати

Напередодні ціна на нафту впала за добу до річного мінімуму. Причини падіння - погіршення прогнозу ОПЕК щодо зростання попиту на чорне золото і заяви президента США Дональда Трампа.

Ölfeld in China (picture-alliance/dpa/W. Hong)

У середу, 14 листопада, ціна на нафту продовжує знижуватись. Ціна нафти марки Brent становить вранці у цей день 65,12 долара США за барель (159 літрів), а марки WTI - 55,22 долара, повідомляє dpa.

Напередодні на закритті торгів на Міжконтинентальній біржі ICE котирування нафти марок WTI та Brent впали за добу на 7,1 та 6,6 відсотка відповідно.

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Такого процентного падіння WTI за один день не спостерігалося з вересня 2015 року. Вартість нафти цієї марки досягла 13 листопада мінімуму з листопада 2017 року і оцінювалась у 55,69 долара за барель (159 літрів). Північноморська Brent до закриття біржі торгувалася на рівні 65,47 долара за барель, що є найнижчим показником з березня.

13 листопада Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) опублікувала доповідь, в якій знизила прогноз зростання глобального попиту на нафту. Організація також повідомила, що країни, які входять до неї,  компенсували зниження видобутку в Венесуелі та Ірані.

На котируваннях нафти позначилась і заява президента США Дональда Трампа, який напередодні закликав ОПЕК не знижувати рівень видобутку і назвав поточні ціни на нафту завищеними, зазначає агентство Reuters.

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