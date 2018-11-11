Ціна на нафту продовжує падати

У середу, 14 листопада, ціна на нафту продовжує знижуватись. Ціна нафти марки Brent становить вранці у цей день 65,12 долара США за барель (159 літрів), а марки WTI - 55,22 долара, повідомляє dpa.

Напередодні на закритті торгів на Міжконтинентальній біржі ICE котирування нафти марок WTI та Brent впали за добу на 7,1 та 6,6 відсотка відповідно.

Такого процентного падіння WTI за один день не спостерігалося з вересня 2015 року. Вартість нафти цієї марки досягла 13 листопада мінімуму з листопада 2017 року і оцінювалась у 55,69 долара за барель (159 літрів). Північноморська Brent до закриття біржі торгувалася на рівні 65,47 долара за барель, що є найнижчим показником з березня.

13 листопада Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) опублікувала доповідь, в якій знизила прогноз зростання глобального попиту на нафту. Організація також повідомила, що країни, які входять до неї, компенсували зниження видобутку в Венесуелі та Ірані.

На котируваннях нафти позначилась і заява президента США Дональда Трампа, який напередодні закликав ОПЕК не знижувати рівень видобутку і назвав поточні ціни на нафту завищеними, зазначає агентство Reuters.