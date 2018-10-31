Ціна на газ в Україні з 1 листопада зросла на 23 відсотки

В Україні з четверга, 1 листопада ціна на природний газ для населення збільшилася на 23 відсотки, інформує агенція "Українські новини". Тепер ціна на газ складатиме до 8 548,92 гривень за тисячу кубометрів. Попередня ціна становила 6 958 гривень за тисячу кубометрів.

Таке підвищення регламентовано постановою Кабінету міністрів від 19 жовтня. Зокрема, зазначеною постановою урядом змінено формулу визначення ціни на природний газ для постачання населенню і підприємствам теплокомуненерго.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення підвищити ціни на газ для населення в Україні з 1 листопада 2018 року на 23,5 відсотка. Це було однією з умов для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Одразу після оголошення цього рішення МВФ та уряд у Києві підписали угоду про нову програму макрофінансової допомоги.

З 1 січня 2020 року ціни на газ для населення планують довести до ринкового рівня. Глава українського уряду Володимир Гройсман 29 жовтня заявив, що сім мільйонів українських домогосподарств мають право на державні субсидії для оплати житлово-комунальних послуг.