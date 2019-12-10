Ціна миру: 2020 рік стане вирішальним для України і Зеленського

На саміті в "нормандському форматі" в Парижі Володимир Зеленський збирав компліменти - за свої зусилля у досягненні миру на Донбасі. Але як далеко президент України хоче і може в цьому піти?
За три дні до саміту в Парижі президент України прийшов на ток-шоу одного з українських телеканалів під назвою "Володимир Зеленський в пошуках миру". 41-річний глава держави енергійно увійшов до студії в штанах і куртці захисного кольору і з посмішкою вибачився за свій зовнішній вигляд: "Я не встиг переодягнутися, тому що я щойно з літака, я був на фронті". За його словами, в Парижі має стати зрозуміло, чи дійсно "всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну" на Донбасі. Зеленський мав на увазі президента РФ Володимира Путіна, з яким він і летів зустрічатися в так званому "нормандському форматі" в присутності канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) і французького президента Еммануеля Макрона.
Виборці чекають від Зеленського миру
У підсумку зустріч 9 грудня о Єлисейському палаці тривала більше дев'яти годин, включаючи пресконференцію. Результатом стали домовленості про чергову спробу досягти перемир'я на Донбасі і обміняти заручників до Нового року, а також відвести війська ще на трьох ділянках до березня 2020 року. Але, мабуть, головним стало підтвердження прихильності мінським угодам, які повинні були принести мир на схід України ще в 2015 році, але досі не виконані.
Мир був однією з головних обіцянок колишнього продюсера і комедійного актора Зеленського, який майже рівно рік тому - 31 грудня 2018 року - оголосив про рішення йти в президенти України. У своїй виборчій програмі він обіцяв "завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора компенсувати завдані збитки".
Зеленський виграв вибори навесні з рекордним результатом, а його нова партія "Слуга народу" влітку здобула абсолютну більшість в парламенті. З такою повнотою влади, якої не було у попередніх президентів України, Зеленський відчуває тиск з боку співгромадян, що зростає. Після п'яти років позиційної війни в українському суспільстві сильна туга за миром. За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) в серпні, 71 відсоток опитаних вважають закінчення війни головним завданням нового президента.
Мирний процес на Донбасі зрушився з мертвої точки
Рух дійсно почався влітку і прискорився восени, перш за все, з українського боку і в одному напрямку - назад. Зеленський відмовився від войовничої риторики його попередника Петра Порошенка на адресу Москви. Готуючись до саміту в Парижі, він дав наказ про відведення військ, який офіційно називають розведенням, в трьох узгоджених населених пунктах Донбасу. Зрештою, Зеленський виконав умову президента РФ про письмову згоду України з так званою "формулою Штайнмаєра", яка пов'язує отримання особливого статусу сепаратистськими регіонами в Донецьку і Луганську з місцевими виборами. У тому числі за це "мужнє рішення" українського президента в Парижі хвалили Меркель і Макрон.
Водночас Зеленський, професіонал в роботі перед камерою, зміцнював імідж президента-миротворця. Наприкінці жовтня кілька телеканалів показали 23-хвилинний документальний фільм "За крок до миру". У знятому, очевидно, на замовлення або за сприяння президентського офісу фільмі Зеленський постав в образі близького до народу миротворця. "Зробіть нам мир", - просить його в одному з епізодів літня жінка на Донбасі.
Вибухонебезпечні вибори в Донецьку і Луганську
Хоча більшість оглядачів відзначає непідробне бажання Зеленського закінчити війну, його простір для маневру обмежений. Досвід показує, що новий президент України може досягати успіхів тільки тоді, коли на співпрацю йде і Путін, як це було з обміном ув'язненими в вересні. Той обмін не був рівноцінним, оскільки Росія видала українських моряків, яких вона і так повинна була звільнити за рішенням суду ООН. На цьому тлі частина українського суспільства побоюється повзучої капітуляції перед Росією і виходить з протестами на вулицю. Ці настрої використовують і опозиційні партії, які намагаються тиснути на Зеленського.
Якщо узгоджене в Парижі перемир'я буде реалізовано, це буде найбільшим успіхом для Зеленського. До цього всі спроби були безрезультатними. Однак потім для українського президента настане момент істини. Україна в Парижі підтвердила прихильність мінським угодам. Першим кроком в цьому напрямку стало голосування в парламенті в четвер, 12 грудня, яким закон про особливий статус сепаратистських "республік" був продовжений ще на рік. При цьому вже скоро Києву доведеться узгоджувати з сепаратистами і ухвалювати новий закон - в який буде вписана і "формула Штайнмаєра".
Підготовка до місцевих виборів на Донбасі, які Зеленський хотів би провести наприкінці жовтня 2020 року, може стати загрозою для і без того крихкого миру в Україні. Коли в серпні 2015 року президент Порошенко намагався провести в українському парламенті зміни до Конституції, запропоновані мінських угодами, це призвело до протестів перед Верховною Радою і людських жертв.
Саміт лідерів Франції, Німеччини, України і Росії у Парижі, головною темою якого було врегулювання конфлікту на Донбасі, не приніс прориву. Однак перевершив очікування, які були близькими до нуля. (10.12.2019)
За подовження ще на один рік терміну дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей проголосували 320 народних депутатів. (12.12.2019)
Про підсумки саміту "нормандської четвірки" у Парижі - в інтерв'ю DW з експертом німецького фонду "Наука і політика" Штеффеном Галлінґом. (10.12.2019)
На зустрічі лідерів "нормандської четвірки" сторони домовилися про обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" до кінця року. Путін та Зеленський окремо провели перемовини, на яких обговорили й газове питання. (10.12.2019)