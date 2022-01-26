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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "цькування".
Цькування - прояв агресії відносно певної особи з метою її залякування. Останнім, говорячи про цькування, часто використовують також термін "булінг". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Майже 38% підлітків в Україні ставали жертвами булінгу, стверджує UNICEF. Дитячий психолог пояснює, як розпізнати жертву булінга у власній дитині, що робити у конфліктній ситуації та чому агресію проявляють вчителі.
Майже 38% підлітків в Україні ставали жертвами булінгу, тобто зазнавали цькувань від однолітків або вчителів, стверджує UNICEF. Останній резонансний випадок стався в одній із шкіл на Львівщині. Дитячий психолог пояснює, як розпізнати жертву булінга у власній дитині, що робити у конфліктній ситуації та чому агресію проявляють вчителі.
80 тисяч українців навіть не знають, що мають ВІЛ, а багато хто приховує хворобу через страх цькування. Тим часом раннє виявлення ВІЛ і сучасна терапія, яку в Україні можна отримати безкоштовно, дають інфікованим можливість жити повноцінним життям. Дивіться дві історії ВІЛ-позитивних людей, які це доводять.
У той час, коли депутати від "Слуги народу" пропонують карати за "пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму", багато трансгендерів в Україні і без того приховують свою ідентичність - через страх цькування та нападів. Ось історія одного з них.
29% підлітків в України були жертвами цькування в інтернеті, а 16% пропускали через це уроки в школі - каже звіт ЮНІСЕФ. Як вирішити проблему кібербулінгу, агресії та погроз в інтернеті - DW підготувала для вас кілька порад.