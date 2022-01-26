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Цькування

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "цькування".

Цькування - прояв агресії відносно певної особи з метою її залякування. Останнім, говорячи про цькування, часто використовують також термін "булінг". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Аутизм: подорож під вітрилами як старт у самостійне життя (26.01.2022) 26.01.2022

Багатьом людям з аутизмом нелегко підтримувати соціальні контакти, бути спонтанними й незалежними від своєї родини. Зробити перший крок у самостійне життя у Німеччині аутистам допомагають прогулянками під вітрилами.
Коментар: Обійми на Олімпіаді - війна перетворює приватне на публічне

Коментар: Обійми на Олімпіаді - війна перетворює приватне на публічне 09.08.2021

Після обіймів української призерки Олімпіади Магучіх із російською спортсменкою Ласіцкене у соцмережах здійнялася хвиля обурення. Цькування спортсменки неприпустиме, але є "але", пише Лариса Денисенко.
Денісова: Ув'язненого в РФ українця цькують через іслам

Денісова: Ув'язненого в РФ українця цькують через іслам 31.05.2021

Утримуваний у колонії РФ українець Геннадій Лимешко зазнає систематичного цькування через прийняття ісламу, заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Булінг у школі: психолог розбирає скандальні випадки й дає поради (відео)

Булінг у школі: психолог розбирає скандальні випадки й дає поради (відео) 14.12.2020

Майже 38% підлітків в Україні ставали жертвами булінгу, стверджує UNICEF. Дитячий психолог пояснює, як розпізнати жертву булінга у власній дитині, що робити у конфліктній ситуації та чому агресію проявляють вчителі.

Цькування в школі: як вберегти дитину - поради психолога (11.12.2020) 11.12.2020

Майже 38% підлітків в Україні ставали жертвами булінгу, тобто зазнавали цькувань від однолітків або вчителів, стверджує UNICEF. Останній резонансний випадок стався в одній із шкіл на Львівщині. Дитячий психолог пояснює, як розпізнати жертву булінга у власній дитині, що робити у конфліктній ситуації та чому агресію проявляють вчителі.
Освітній омбудсмен України: Захищати від булінгу потрібно і дітей, і дорослих

Освітній омбудсмен України: Захищати від булінгу потрібно і дітей, і дорослих 09.12.2020

Про булінг в українських школах, ефективність покарання за цькування та відеофіксацію у класах як спосіб попередити агресію DW розповів освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

Вбиває не ВІЛ, а цькування: як жити з ВІЛ в Україні (відео)

Вбиває не ВІЛ, а цькування: як жити з ВІЛ в Україні (відео) 02.12.2020

80 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ, а багато хто приховує хворобу через страх цькування. Тим часом інфіковані за певних умов можуть жити повноцінним життям. Дивіться дві історії ВІЛ-позитивних українців.

Як жити з ВІЛ: позитивні історії ВІЛ-позитивних людей (01.12.2020) 01.12.2020

80 тисяч українців навіть не знають, що мають ВІЛ, а багато хто приховує хворобу через страх цькування. Тим часом раннє виявлення ВІЛ і сучасна терапія, яку в Україні можна отримати безкоштовно, дають інфікованим можливість жити повноцінним життям. Дивіться дві історії ВІЛ-позитивних людей, які це доводять.
Богдана Матіяш: Туга за лагідністю

Богдана Матіяш: Туга за лагідністю 16.10.2020

"Дивуюся, наскільки в суспільстві - в більших і менших його спільнотах - зріс рівень несприйняття і неприйняття: всі хочуть одні одних змінити", - Богдана Матіяш, спеціально для DW.

Трансгендерка-ветеранка: "Я захищала Україну, а тепер боюся про себе заявити" (31.07.2020) 31.07.2020

У той час, коли депутати від "Слуги народу" пропонують карати за "пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму", багато трансгендерів в Україні і без того приховують свою ідентичність - через страх цькування та нападів. Ось історія одного з них.

Від цькування до підкорення космосу: у чому секрет успіху Ілона Маска?

Від цькування до підкорення космосу: у чому секрет успіху Ілона Маска? 31.05.2020

Компанія SpaceX Ілона Маска стала першою приватною фірмою, що відправила на орбіту астронавтів. Як бізнесмену вдалося досягти такого успіху і чому підлеглі не завжди ним задоволені?
У німецькому Ганау тисячі людей протестували проти правого екстремізму

У німецькому Ганау тисячі людей протестували проти правого екстремізму 22.02.2020

Кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту проти цькування та зневаги до людей у німецькому місті Ганау, де три дні тому нападник, очевидно, з расистських мотивів вбив дев'ятьох людей.
Олександр Ірванець: Ковбаса як символ гріхопадіння

Олександр Ірванець: Ковбаса як символ гріхопадіння 25.10.2019

"Якщо українська література отримає свого нобелівського лауреата, вибух "хейту" буде небувалим", - Олександр Ірванець, спеціально для DW.
Булінг в Україні: як протидіяти цькуванню в інтернеті (відео)

Булінг в Україні: як протидіяти цькуванню в інтернеті (відео) 23.09.2019

Майже кожен третій підліток в України був жертвою цькування в інтернеті, зазначається у звіті ЮНІСЕФ. Як вирішити проблему кібербулінгу, агресії та погроз в інтернеті - поради від DW.

Цькування в інтернеті: як не стати жертвою кібербулінгу (20.09.2019) 20.09.2019

29% підлітків в України були жертвами цькування в інтернеті, а 16% пропускали через це уроки в школі - каже звіт ЮНІСЕФ. Як вирішити проблему кібербулінгу, агресії та погроз в інтернеті - DW підготувала для вас кілька порад.

Кривдники в інтернеті: як уникнути кібербулінгу (18.09.2019) 18.09.2019

Кожен четвертий український школяр зізнався, що став жертвою булінгу. А кожен третій - жертвою "кібербулінгу". Чи можна боротись з образами, злими коментарями та цькуванням в соціальних медіа?

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