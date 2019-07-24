"Це колосальна помилка попередньої влади" - голова "Опори" Ольга Айвазовська (відео)

Правляча партія "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах набирає у підсумку більше, ніж інші чотири політсили, які також потрапляють у парламент. Таких результатів в Україні не було ще ніколи. В чому особливості цієї кампанії та які шанси або загрози з'являться у політичному житті України? Про це DW розпитала голову правління громадянської мережі "Опора" Ольгу Айвазовську.