 ″Це колосальна помилка попередньої влади″ - голова ″Опори″ Ольга Айвазовська (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 24.07.2019

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"Це колосальна помилка попередньої влади" - голова "Опори" Ольга Айвазовська (відео)

У Верховній Раді України все буде залежити від абсолютної влади партії "Слуга народу". Про помилки Порошенка, мажоритарку та жінок у парламенті - інтерв'ю DW з головою правління "Опори" Ольгою Айвазовською.

Позачергові парламентські вибори в Україні у 2019 році призвели до оновлення складу Верховної Ради на понад 80%

Позачергові парламентські вибори в Україні у 2019 році призвели до оновлення складу Верховної Ради на понад 80%

Правляча партія "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах набирає у підсумку більше, ніж інші чотири політсили, які також потрапляють у парламент. Таких результатів в Україні не було ще ніколи. В чому особливості цієї кампанії та які шанси або загрози з'являться у політичному житті України? Про це DW розпитала голову правління громадянської мережі "Опора" Ольгу Айвазовську. 

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Партійці Коломойського в обгортці "Слуги народу"

Під прапорами "Слуги народу" до Верховної Ради обралися чимало представників партії "Укроп", яку відкрито підтримує і фінансує олігарх Ігор Коломойський. (24.07.2019)  

Політичний камбек: до болю знайомі самовисуванці

У Верховній Раді 9 скликання три чверті депутатів будуть новачками. Та чимало народних обранців із досвідом балотувалися як самовисуванці і тепер повернуться під купол ВР. (24.07.2019)  

Сенсації мажоритарки: хто з мільйонерів переобрався, а хто пролетів

Вибори до Верховної Ради в одномандатних округах принесли чимало несподіванок: маловідомі молоді кандидати змогли здолати низку мільйонерів-"гречкосіїв". Однак деякі місцеві "князьки" таки переобралися до парламенту. (22.07.2019)  

Зеленський без гальм. Чого чекати від однопартійної більшості у ВРУ

Із власною більшістю президент Володимир Зеленський зможе ухвалювати будь-які рішення, але позбудеться запобіжника у вигляді парламенту, попереджають експерти. (23.07.2019)  

Європа про тріумф Зеленського і "Слуги народу" (відео)

Після перемоги партії "Слуга народу" на виборах Володимир Зеленський має показати результат, наголошують на Заході. Звинувачувати опонентів у своїх невдачах вже не вийде. Реакція Європи на тріумф "слуг народу". (23.07.2019)  

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Голова "Опори" Айвазовська про мажоритарку, владу "Слуги народу" та колосальну помилку Порошенка (24.07.2019) 24.07.2019

У Верховній Раді України постає нова реальність, коли все залежить від абсолютної влади партії "Слуга народу". Про колосальну помилку попередньої влади, партійну мажоритарку та жінок в українському парламенті - інтерв'ю DW з головою правління "Опори" Ольгою Айвазовською.