"Це колосальна помилка попередньої влади" - голова "Опори" Ольга Айвазовська (відео)

У Верховній Раді України все буде залежити від абсолютної влади партії "Слуга народу". Про помилки Порошенка, мажоритарку та жінок у парламенті - інтерв'ю DW з головою правління "Опори" Ольгою Айвазовською.
Позачергові парламентські вибори в Україні у 2019 році призвели до оновлення складу Верховної Ради на понад 80%
Правляча партія "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах набирає у підсумку більше, ніж інші чотири політсили, які також потрапляють у парламент. Таких результатів в Україні не було ще ніколи. В чому особливості цієї кампанії та які шанси або загрози з'являться у політичному житті України? Про це DW розпитала голову правління громадянської мережі "Опора" Ольгу Айвазовську.
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