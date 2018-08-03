Церковне майно в Україні: кому що належить і як ділити після автокефалії

До кінця 2018 року Україна має шанс отримати Томос про автокефалію православної церкви в країні - документ, який надається новій автокефальній церкві і яким визнається право церкви на незалежне управління. Священний Синод Вселенського патріархату в Константинополі уже розпочав процедуру, необхідну для надання автокефалії Української православної церкви.

Створення єдиної помісної православної церкви в Україні відбуватиметься на базі Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП). Утім, як відомо, у країні є церкви, храми та інші будівлі Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Що буде з цим майном?

Предстоятель УПЦ КП патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет переконаний, що після визнання єдиної Української православної церкви будівлі, які зараз займає в Україні Московський патріархат, перейдуть у власність УПЦ. "Держава передала свою власність у користування українській церкві Московського патріархату. Але коли тут буде визнана українська церква, то лаври - і одна, і друга (Києво-Печерська та Почаївська. - Ред.) - будуть передані українській церкві", - зазначив Філарет 1 серпня в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

Багато об’єктів нерухомості Почаївської лаври - це приватна власність

Почаївська лавра вже приватизована?

Як з'ясувала DW, юридичної особи "Українська православна церква Московського патріархату" в Україні не існує. Тобто немає єдиної структури, за якою б в країні були закріплені усі церкви та інші будівлі Московського патріархату. Власником кожного об'єкта церковної нерухомості, як правило, є інші юридичні особи.

Так, власником Почаївської лаври є релігійна організація "Почаївська Свято-Успенська Лавра" - юридична особа, керівником якої є митрополит Володимир. Тобто об'єкти нерухомості Почаївської лаври знаходяться у приватній власності, що підтверджується даними Державного реєстра речових прав на нерухоме майно. Зокрема, йдеться про будівлю Храму Преображення Господнього загальною площею 4 445 квадратних метрів.

"Приватизація" Почаївської лаври розпочалася за прем'єрства Віктора Януковича, коли у липні 2003 року він підписав розпорядження Кабінету міністрів про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври. Йшлось про Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіниці та надбрамний корпус.

Тож для скасування тодішнього розпорядження Кабміну та ухвалення нового, яким би ці будівлі Почаївської лаври, приміром, передавались уже єдиній Українській православній церкві, потрібна не тільки політична воля, а й серйозні правові підстави.

Томос - не підстава для переділу майна

Надання Томосу і створення єдиної помісної православної церкви в Україні не є такою підставою, кажуть юристи.

"Одна юридична особа - держава Україна передала об'єкт іншій юридичній особі. Тобто відбувся правочин. Прийняття будь-якого рішення у релігійній сфері не може на нього вплинути і не може бути істотною підставою для його перегляду", - зазначає юрист компанії Investment Service Ukraine Максим Пирогов.

Він досліджував ситуацію з нерухомістю УПЦ МП і вважає, що компромісним рішенням може бути залишення будівель у користуванні МП на якийсь певний строк, а потім передача цих об'єктів УПЦ. "Напевно, цей варіант буде кращий для обох сторін. Оскільки, якщо Кабмін просто скасує старе розпорядження, я впевнений на 90 відсотків, що МП звернеться до суду і визнає це незаконним", - наголошує експерт.

Держава володіє меншою частиною Києво-Печерської лаври

Києво-Печерська лавра

Цей найдавніший монастир України фактично розділений на дві частини: Нижню і Верхню Лаври. Нині держава володіє меншою частиною Києво-Печерської лаври.

Ще у 1988 році тодішня радянська влада з нагоди відзначення тисячоліття хрещення Київської Русі передала церкві частину території. У липні 2013 року Кабінет міністрів України за прем'єрства Миколи Азарова передав у безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир), тобто Московському патріархату, 79 будівель і споруд, серед яких лабіринти Ближніх і Дальніх печер. Тож нині вже вся Нижня Лавра підпорядковується УПЦ МП.

Так звана ж Верхня Лавра до цього часу залишається у державній власності в управлінні міністерства культури України. Це - Національний історико-культурний заповідник, внесений до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО. За різним оцінками, це лише 15-20 відсотків території, які зберігаються у державній власності завдяки статусу національного заповідника під егідою ЮНЕСКО.

"Церковна анексія" лавр?

На думку релігійних експертів, на відміну від Почаївської лаври, заселеної переважно російськими і молдовськими монахами, у Києво-Печерській лаврі мають місце певні проукраїнські групи, які готові стати частиною єдиної помісної православної церкви в Україні.

"Є загроза, що Москва може змінити у лаврах статус на ставропігійний монастир (підпорядкування не місцевому ієрарху, а безпосередньо патріарху. - Ред.). Тобто вони управлятимуться безпосередньо з Москви. Тоді цей конфлікт фактично може перейти в міжнародну площину. Це буде пряма претензія Москви на володіння цими духовними центрами. Умовно кажучи, може статись так звана церковна анексія. Тобто безпосередньо патріарх Кирило зможе ними керувати", - припускає експерт Інституту світової політики, автор дослідження "Автокефалія: чого очікувати після її отримання" Ярослав Коцюба.

Хресна хода у Києві (УПЦ КП) з нагоди 1030-ї річниці хрещення Київської Русі, 28 липня 2018

На його думку, ще одна загроза - силові захоплення будівель УПЦ МП як інсценованими російськими спецслужбами прихильниками української автокефалії, так і справжніми патріотично налаштованими людьми.

Насильно церкви не забиратимуть

В інформаційному середовищі уже поширюються повідомлення, що будівлі УПЦ МП начебто забиратимуть силою і передаватимуть єдиній Українській православній церкві. Патріарх Філарет спростовує це."Ніякого насильства після Томосу не буде, а майно належатиме громадам, як і тепер. За українськими законами, всі храми і майно належать громадам - чи на правах власності, чи на правах користування, чи на правах оренди. І якщо громада вирішила вийти з одного патріархату і увійти до іншого, то майно вона зберігає за собою, бо це її майно, а не патріархату", - пояснив Філарет і наголосив, що заклики "захоплювати Лавру" - це "провокація, яка грає на користь Кремля".

Філарет: заклики "захоплювати Лавру" - "провокація, яка грає на користь Кремля"

Вийти з УПЦ МП буде вигідно?

Фактично після надання Томосу в Україні й надалі діятиме УПЦ Московського патріархату - паралельно з єдиною помісною православною церквою. У цьому немає нічого особливого. Подібна ситуація є у багатьох країнах, зокрема в Молдові, де паралельно існують румунська та російська православні церкви. Експерти передбачають так званий "парад переходів", коли цілі парафії переходитимуть з МП до автокефальної УПЦ разом із церквами та іншим нерухомим майном.

"Це вигідно. Не буде вже фінансових відрахувань, які зараз ідуть у Москву. Усі ці побори будуть скасовані. Священики будуть фактично звільнені з кріпацтва. Коли буде створена єдина помісна церква, всі ці схеми зламаються", - каже Ярослав Коцюба. За його словами, буде проведений Всеукраїнський помісний Собор, на якому прийматиметься статут і може бути надана широка автономія для єпископів. Наприклад, патріарх не зможе самовільно звільнити єпископа.

Близько десяти єпископів УПЦ МП вже підписали звернення до Константинопольського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії української церкви. За різними оцінками, ще 20 єпископів готові приєднатися, коли буде надано Томос. Тобто уже йдеться про три десятки з загалом 95-ти єпископів УПЦ МП. У релігійних колах кажуть, що з часом їх буде ще більше, оскільки зараз багато хто або боїться, або просто вичікує.