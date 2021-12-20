На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Центр протидії корупції". Центр протидії корупції - антикорупційна громадська організація.

Громадську організацію Центр протидії корупції (ЦПК) було засновано 2012 року. Серед засновників - Віталій Шабунін, який нині є головною правління ЦПК. Центр протидії корупції критикує українське антикорупційне законодавство як "слабке і недієве" і намагається сприяти його вдосконаленню. Зокрема, експерти ЦПК долучились до створення нових антикорупційних органів, відкритого державного реєстру бенефеціарних власників юридичних осіб та відкриття доступу до державних реєстрів рухомого та нерухомого майна, долучились до вдосконалення законодавства з метою поліпшити протидію корупції в державних закупівлях, у тому числі й лікарських засобів.