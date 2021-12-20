Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Центр протидії корупції

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Центр протидії корупції". Центр протидії корупції - антикорупційна громадська організація.

Громадську організацію Центр протидії корупції (ЦПК) було засновано 2012 року. Серед засновників - Віталій Шабунін, який нині є головною правління ЦПК. Центр протидії корупції критикує українське антикорупційне законодавство як "слабке і недієве" і намагається сприяти його вдосконаленню. Зокрема, експерти ЦПК долучились до створення нових антикорупційних органів, відкритого державного реєстру бенефеціарних власників юридичних осіб та відкриття доступу до державних реєстрів рухомого та нерухомого майна, долучились до вдосконалення законодавства з метою поліпшити протидію корупції в державних закупівлях, у тому числі й лікарських засобів.

В Україні суд своїм рішенням ускладнив обрання голови САП

В Україні суд своїм рішенням ускладнив обрання голови САП 20.12.2021

Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок проведення конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що може відтермінувати його обрання попри обіцянки України західним партнерам.
САП більше року без керівника: чому зривається конкурс

САП більше року без керівника: чому зривається конкурс 25.10.2021

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вже понад рік без керівництва. Міжнародні партнери критикують, однак "знайти крайнього" у зриві конкурсу не так то й просто. DW розбиралася.
Очищення Вищої ради правосуддя: старт реформи чи черговий фальстарт?

Очищення Вищої ради правосуддя: старт реформи чи черговий фальстарт? 15.07.2021

Рада проголосувала за старт реформи Вищої ради правосуддя. Громадські активісти сподіваються на повноцінне очищення суддівського корпусу завдяки міжнародним експертам. Самі ж судді заявляють про руйнацію судової системи.
ВАКС заочно заарештував екскерівника Приватбанку Дубілета

ВАКС заочно заарештував екскерівника "Приватбанку" Дубілета 03.06.2021

Вищий антикорупційний суд України вирішив заочно заарештувати колишнього главу правління "Приватбанку" Олександра Дубілета, який перебуває у розшуку.
Чи є шанс у телеканалів Медведчука повернутися в ефір?

Чи є шанс у "телеканалів Медведчука" повернутися в ефір? 30.03.2021

Верховний суд почав слухання першого з десяти позовів про оскарження указу президента Володимира Зеленського щодо санкцій проти трьох телеканалів - "112 Україна", NewsOne та ZIK. Чи зможуть вони відновити ТВ-мовлення?
Прокуратура відкрила справи щодо можливих правопорушень нардепом Дубінським

Прокуратура відкрила справи щодо можливих правопорушень нардепом Дубінським 19.01.2021

Заяву щодо можливого вчинення злочинів народним депутатом Олександром Дубінським подав "Центр протидії корупції". В Офісі генпрокурора відкрили провадження лише після рішення суду.
Гранати біля дверей: Нацполіція запропонувала Шабуніну охорону

Гранати біля дверей: Нацполіція запропонувала Шабуніну охорону 31.12.2020

Заходи безпеки керівнику "Центур протидії корупції" Віталію Шабуніну запропоновані з огляду на виявлення гранат біля дверей квартир, де проживають його мати і теща.

Активісти прийшли до будинку голови КСУ з шибеницею

Активісти прийшли до будинку голови КСУ з "шибеницею" 07.11.2020

Активісти на близько 40 автомобілях намагалися проїхати до будинку глави КСУ Тупицького. Утім, поліція машини не пропустила.

Конституційний суд України: а судді хто?

Конституційний суд України: а судді хто? 04.11.2020

Після скандального рішення Конституційного суду щодо антикорупційної реформи в Україні шукають шляхи виходу з кризи. Хто ж ці люди, які нині обіймають посади суддів КСУ? І як можна було б перезавантажити цей суд?
Активіст Віталій Шабунін заявив про підпал свого будинку

Активіст Віталій Шабунін заявив про підпал свого будинку 23.07.2020

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що його будинок у Києві підпалили. Він переконаний, що пожежа не могла статися через проблеми з газом.
В Окружному адміністративному суді Києва антикорупціонерів назвали зашквареними пройдисвітами

В Окружному адміністративному суді Києва антикорупціонерів назвали "зашквареними пройдисвітами" 11.12.2019

Окружний адміністративний суд Києва у грубій манері спростував повідомлення, поширене Центром протидії корупції.
Депутатська недоторканність: чому Слуги народу не виконали обіцянки Зеленського (відео)

Депутатська недоторканність: чому "Слуги народу" не виконали обіцянки Зеленського (відео) 16.10.2019

Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав наблизити скасування депутатської недоторканності. Активісти та антикорупціонери сумніваються, що імунітет таки скасують.

(Не)скасована недоторканність: чому депутати не виконали обіцянки Зеленського (16.10.2019) 16.10.2019

Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав би наблизити скасування депутатської недоторканності. Народні обранці нібито планують скасувати свій імунітет пізніше - окремим законом. Активісти й антикорупціонери сумніваються в щирості таких намірів.

Роттердам+: ексчлена НКРЕКП Євдокимова арештували на два місяці

"Роттердам+": ексчлена НКРЕКП Євдокимова арештували на два місяці 09.08.2019

Ексчлену НКРЕКП Євдокимову, підозрюваному у причетності до схеми "Роттердам+", суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави, що у 25 разів менша, ніж просили прокурори.
ЦПК закидає Луценку брехню щодо списку недоторканних

ЦПК закидає Луценку брехню щодо списку "недоторканних" 22.03.2019

Центр протидії корупції аргументував неправдивість заяви Луценка про список "недоторканних" для правосуддя, отриманий нім нібито від посолки США Марі Йованович.

Після рішення КСУ: варіації на тему незаконного збагачення

Після рішення КСУ: варіації на тему незаконного збагачення 14.03.2019

У Верховній Раді зареєстровано сім законопроектів про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Але чи хочуть їхні автори реальної боротьби з корупцією в Україні?
Інші статті