 ЦВК: Перші вибори в об′єднаних територіальних громадах відбудуться 30 червня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2019

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Новини

ЦВК: Перші вибори в об'єднаних територіальних громадах відбудуться 30 червня

11 травня почнеться виборчий процес, а 30 травня відбудуться вибори в 66 об'єднаних територіальних громадах і додаткові вибори депутатів 30 сільських та селищних рад, вирішила Центральна виборча комісія.

Вибори в об'єднаних територіальних громадах відбудуться 30 червня

Вибори в об'єднаних територіальних громадах відбудуться 30 червня

Центральна виборча комісія (ЦВК) України призначила на 30 червня перші місцеві вибори в 66 об'єднаних територіальних громадах і додаткові вибори депутатів 30 сільських та селищних рад. Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні у суботу, 20 квітня.

Зокрема, вибори депутатів та голів рад відбудуться у семи міських, 14 селищних та 45 сільських громадах. Виборчий процес почнеться 11 травня.

Комісія наголосила, що у разі, якщо перші місцеві вибори повинні проводитися в період, на який було запроваджено воєнний стан, ЦВК ухвалює рішення про їх призначення після закінчення періоду дії воєнного стану.

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З огляду на завершення періоду дії воєнного стану в окремих регіонах комісія призначила на 30 червня додаткові вибори депутатів 30 сільських та селищних рад (14 сільських, 16 селищних рад). Виборчий процес почнеться також 11 травня, встановила ЦВК.

Разом з тим ЦВК внесла зміни до складу трьох окружних виборчих комісій та двох дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць для організації підготовки та проведення повторного голосування на виборах президента України 21 квітня.

Як повідомлялось, 23 грудня 2019 року відбулись місцеві вибори у тринадцяти областях України в 78-ми об'єднаних територіальних громадах. Раніше ЦВК перенесла вибори у десяти областях, у яких до 26 грудня 2018 року був запроваджений режим воєнного стану.

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