 ЦВК затвердила кошториси на проведення президентських і парламентських виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2019

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Новини

ЦВК затвердила кошториси на проведення президентських і парламентських виборів

Президентські вибори в Україні обійдуться держбюджету в понад 2 мільярди гривень, а вибори до Верховної Ради - в майже 2 мільярди гривень.

Вибори в Україні. Фото з архіву

Центральна виборча комісія (ЦВК) України на черговому засіданні в четвер, 3 січня, затвердила кошториси на проведення в 2019 році президентських і парламентських виборів в Україні, а також функціонування Державного реєстру виборців.

На проведення виборів президента України передбачено понад 2 мільярди 354 мільйони гривень. На проведення виборів народних депутатів України - понад 1 мільярд 949 мільйонів гривень.

На функціонування Державного реєстру виборців виділять понад 223 мільйони гривень. Окрім того, ЦВК затвердила кошторис своїх видатків на підготовку та проведення чергових виборів президента України на суму в понад 266 мільйонів гривень.

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ЦВК також внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій, які готують і проводять місцеві вибори.

Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року. Виборча кампанія почалася 31 грудня 2018 року.

Чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України мають відбутися 27 жовтня 2019 року.

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