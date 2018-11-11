 ЦВК: Закон про вибори президента України треба змінювати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

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Новини

ЦВК: Закон про вибори президента України треба змінювати

У ЦВК зазначають, що чинний закон про вибори президента не враховує запроваджені в Україні ID-картки та нові положення про державні закупівлі.

Вибори в Україні

У Центральній виборчій комісії України (ЦВК) вважають, що Верховній Раді варто частково переглянути закон "Про вибори Президента України". Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук у вівторок, 13 листопада, повідомляє агенція "Українські Новини".

За словами Сліпачук, у законі є "дуже багато питань, які можуть стати серйозними, якщо не будуть належним чином переглянуті". Зокрема, вона нагадала про нове законодавство щодо держзакупівель та запобігання корупції, введення ID-картки, що не враховано в чинному законодавстві про президентські вибори. Голова ЦВК нагадала, що виборчий процес стартує з кінця грудня. У проекті державного бюджету на 2019 рік передбачається виділення ЦВК 2,4 мільярда гривень на організацію і проведення виборів президента, запланованих на 31 березня 2019 року.

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Останні рейтинги

Між тим, за даними опитування КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг", понад 20 відсотків респондентів, які братимуть участь у виборах, готові проголосувати за лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко. У першій трійці також шоумен Володимир Зеленський (11 відсотків), який не анонсував свою кандидатуру, чинний президент України Петро Порошенко і голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (по 10 відсотків).

Опозиціонер, екс-регіонал Юрій Бойко має рейтинг у дев'ять відсотків, лідер Радикальної партії Олег Ляшко - вісім, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук - шість відсотків, передає агентство новини "Інтерфакс-Україна".

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